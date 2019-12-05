DHA YURT BÜLTENİ-16

05.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:39

Eşinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp serbest kalan kadın konuştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Deniz Baş'ın (28) tüfekle öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Merve Baş (24), eşinin kendisini sürekli darbettiğini, bu nedenle defalarca karakola şikayette bulunduğunu ve en son uzaklaştırma kararı verildiğini söyledi. Merve Baş, olay günü de eşinin kendisini tehdit ederek, zorla eve döndürmeye çalıştığını anlattı.

Olay, 3 Aralık Salı günü, Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Baş, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Merve Baş'ın ailesinin oturduğu evin önüne 07 ACB 271 plakalı otomobille geldi. Kenarda eşini gören Deniz Baş, otomobili sağa çekerek, yavaşlattığı sırada binanın arasından çıkan Merve Baş'ın amcaoğlu Doğukan Aybey (19) tarafından tüfekle ateş açıldı. Bunun üzerine kaçmaya çalışan Deniz Baş'ın otomobili, apartmanın bahçe duvarına çarptıktan sonra durdu. Doğukan Aybey ise aracın arkasından birkaç el daha ateş etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, vücudunun çeşitli yerlerinde ateşli silah izi olan Deniz Baş'ı ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı Baş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Deniz Baş'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay sonrası gözaltına alınan Merve Baş ile Doğukan Aybey, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Merve Baş, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrolle serbest bırakıldı. Doğukan Aybey ise mahkemece tutuklandı.

'ALMANYA'DA 17 SENE CEZA ALMIŞ'

Dün gece adliye çıkışı annesi, babası ve akrabaları tarafından karşılanan Merve Baş, geç saatlerde geldiği evinde, eşi Deniz Baş'la daha önce yaşadıklarını ve olayı anlattı. Deniz Baş'la 5 yıl önce evlendiğini, biri 4 yaşında, diğeri 4 aylık 2 çocukları olduğunu anlatan Merve Baş, eşinin ailesinin Almanya'da oturduğunu söyledi. Evlenmeden önce eşinin Almanya'daki yaşamının kendilerine çok farklı anlatıldığını öne süren Merve Baş, "Almanya'da da 63 ayrı suçtan dosyası olduğunu kendi babası bize söyledi. Oradan da hırsızlık, uyuşturucu, sevgilisi varmış onu dövmek, soygun, bıçaklama gibi suçlardan 17 sene ceza almış. Bunun 7 senesini yatmış, daha sonra Türkiye'ye sınır dışı edilmiş. Ben bütün bunları evlendikten sonra öğrendim" dedi.

'DEFALARCA KARAKOLA ŞİKAYET ETTİM'

Eşi Deniz Baş'ın uyuşturucu kullandığını ve düzenli çalışmadığı için sürekli paraya ihtiyacı olduğunu, Almanya'daki anne ve babasıyla kardeşlerinin para gönderdiğini anlatan Merve Baş, "Evliliğimiz ilk başlarda iyiydi ama kısa süre sonra durum bozuldu. Beni darbetmeye ve dövmeye başladı. İlk başlarda aileme söylemiyordum. Artık dayanamadığım için aileme sığındım. Bu sefer aileme geliyordu, tehditler, hakaretler, küfürler var sürekli. Ben de yine 'olay olmasın, büyümesin' diyerek geri dönüyordum. Ondan sonra yine aynı, yine dövüyor. Beni dövdüğü için defalarca karakola şikayet ettim, darp raporlarım var" diye konuştu.

Küçük oğlunu doğurduğunda hastaneye gelen eşinin kendisini darbettiğini öne süren Baş, şunları söyledi:

"En son oğlumu doğurduğumda da kavgalıydık. Hastaneye geldi, bana bir yumruk attı, dikişimi patlattı. Doğumhaneden yeni çıkmıştım, odadaydım. Daha ayaklarım bile uyuşuktu. Bana 'Kalkacaksın, eve gideceğiz, seni götüreceğim yoksa çocuğun kafasını burada ezerim, öldürürüm' dedi."

Deniz Baş'ın uzaklaştırması olduğu için 'babalık hakkı' olarak polislerle kızını almaya geldiğini belirten Merve Baş, "Benden polis eşliğinde gelerek 1 günlüğüne çocuğu aldı. Bana 5 gün göstermedi. Benim geri dönmem için çocuğu kullanıyordu. Ben de anne olduğum için kızımı arıyordum, ağlıyordum; 'Kızım seni çok özledim' diyordum. Bir gün telefonuma eşim Deniz Baş'tan bir video geldi. Baktım, kızımı tokatlıyordu. Bu videoyla birlikte karakola gittim. Karakolda işlem yapıldı, Deniz'i aradılar ve çocuğu karakola öyle getirdi. Onun için de gittik kızıma da darp raporu aldık" dedi.

Eşinin kendisine yönelik uyguladığı şiddet nedeniyle boşanma davası açtığını söyleyen Merve Baş, "Benim şimdiye kadar Deniz'e yönelik 15- 20 şikayetim var. Şiddetten dolayı darp raporlarım var, kızıma ettiği darp raporu var" dedi.

CİNAYET ANINI ANLATTI

Merve Baş, 3 Aralık günü yaşanan ve Deniz Baş'ın ölümüyle sonuçlanan olayı ise şöyle anlattı:

"Saat 07.30- 08.00 sıralarında Deniz Baş, evden çıkıp, işe giden babamın üzerine doğru şişe fırlattı. Babam işe gittikten sonra beni sürekli telefonla rahatsız ederek, 'Babanın leşini sereceğim, bugün nasıl geldiysem babanın leşini öyle sereceğim. Önüne vereceğim. Sana 3 gün müddet. Çocuklarım o evde yaşamayacak, sen ve çocuklarım o evde kalmayacaksınız. ya benim yanıma tıpış tıpış geleceksin ya da ailenden birinin leşini önüne sereceğim' dedi. Öğlene kadar sürekli arayıp, hakaret ve tehdit etti. Bana, 'Aşağı inmezsen ben yukarı geleceğim, babanın değil senin leşini sereceğim. Senin evde tek olduğunu biliyorum' diye tehdit ediyordu. Böyle deyince ben de korktum, 'Tamam Deniz aşağı ineceğim. 2 dakika konuşalım madem' dedim. Ben aşağı indiğimde o evin bulunduğu sokakta 3- 5 tur daha attığını söyledi. O da beni kontrol ediyor, bakıyor, 'Ben tek miyim değil miyim, yanımda kim var kim yok' diye. Önümden geçip biraz ön tarafta durdu. Aradı telefon zaten açıktı elimde, ben de 'Hangisisin sen' dedim, çünkü arabalar hala geçiyordu. Bana 'Önde duran benim' dedi."

'SİLAHI BANA VERİP, KAÇIP GİTTİ'

"O arabaya doğru yönelip, 'Deniz' diye seslenmemle bir baktım Doğukan, arkamdan çıktı. Havaya ateş etti" diyen Merve Baş, şöyle devam etti:

"Arabaya saçma isabet etti. Ardından panikle arabaya doğru da ateş etti. Ondan sonra panikleyen Doğukan ortadan kayboldu. Araba duvara çarpmıştı. Ben de Deniz'e bakmaya gittim. Yanlışlıkla herhalde gaza bastığı için tekerlek dönüyordu, duman çıkıyordu. Ben araba patlayacak diye korktum. Şoka girmiştim, kapıyı açamadım kilitlenmişti. Oradan geçen birine 'Yardım eder misin' dedim. Adam kapıyı açtı, kontağı kapatıp arabayı durdurdu. Ben de Deniz'e seslendim, ona dokundum o sırada omzundan vurulduğunu fark ettim. Ondan sonra bir baktım Doğukan geldi. O da şoka girmişti, şaşırmıştı, ne yapacağını bilmiyordu. 'Doğukan polisi ara' dedim. Elimdeki telefonu bile unutmuşum. Bu sırada Doğukan silahı elime verdi ve kaçıp gitti. İlk defa elime silah alınca ben de korkudan ne yapacağımı bilemedim. Bu sırada elim nasıl gittiyse artık silah ateş aldı. Ateş alınca kulağım çınlamaya başladı, ben iyice panikledim. Ondan sonra yerde kovanlar gördüm, onları aldım arabanın önüne koydum. Sonra polisler geldi, bana 'Sen mi vurdun' diye sordular. Ben de 'Hayır, ben vurmadım' dedim. Beni karakola götürmek istediler, tepki gösterdim, 'Benim 1'ii bebek 2 çocuğum var, beni neden götürmek istiyorsunuz' diye tepki gösterdim. Polislere direnince beni kelepçeleyip arabaya bindirdiler."

Merve Baş, "Doğukan benim amcamın oğludur. Doğukan, Deniz kendisine de tehdit ve hakaret ettiği için onu korkutmak amacıyla böyle bir harekette bulunduğunu söyledi" dedi.

Merve Baş'ın annesi Methiye İlknur Aybey de damadı Deniz Baş'ın, kızına evlendiğinden beri işkence yaptığını, dayak atıp hakaret ettiğini, kendilerinin bunu sonradan duyduklarını söyleyerek, "Biz birkaç defa kızımızı almaya çalıştık. Çocukları var, yuvası dağılmasın, diye affettik. Ama o, uyuşturucu kullanıyordu, sürekli aileme zarar verdi. Benim evime geldi, televizyonumu kırdı. Cep telefonumla banka hesabıma girip, paramı çaldı. Oğlumun dizüstü bilgisayarını çaldı. Bütün bunlara rağmen bize 'Çalışacağım, ödeyeceğim' deyince 'Cahillik yaptı' diyerek affettik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü---------------Olayın güvenlik kamera görüntüsüOtomobilin olay yerinden çekilmesiYıkılan bahçe duvarı görüntüsüMerve Baş ve Deniz Aybey'in adliyeye getirilmesiMerve Baş'ın serbest kaldıktan sonra kızına sarılmasıDeniz Aybey'in adliyeden çıkarılmasıRÖP 1: Merve BaşRÖP 2: Methiye İlknur AybeyHABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan, Kılıçdaroğlu'na tepki

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ahilik etkinliklerinin Kırşehir yerine Konya'da yapılmasını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Altay, "Kürsüden bizi eleştiren zatı muhterem de kendisi gitmedi bu toplantıya. Ahilik bu kadar önemliyse, 'Niye Kırşehir'e gitmediniz?' diye bir soru ortaya çıkar" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Kente yapılan yatırımları anlatan Altay, gazetecilerin sorularını da cevapladı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 27-30 Kasım tarihleri arasında kentte gerçekleşen ahilik fuarının, Kırşehir yerine Konya'da yapılmasının eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine isim vermeden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. 'Ahilik Haftası'nın her yıl Kırşehir'de kutlandığını belirten Altay, şunları söyledi:

"Bunu eleştirenler olayın farkında değil. Birincisi, Ahilik Haftası etkinlikleri eylül ayında gerçekleşiyor. Eylül ayında da Kırşehir'de gerçekleştirildi. Kürsüden bizi eleştiren zatı muhterem de, kendisi gitmedi bu toplantıya. Ahilik bu kadar önemliyse, 'Niye Kırşehir'e gitmediniz?' diye bir soru ortaya çıkar. Ahiliğin merkezi ve başkenti Konya'dır. Sözümün arkasındayım. Çünkü Konya bir Selçuklu başkentidir. Ahi Evran, Selçuklu kültürünün, Selçuklu medeniyetinin yetiştirdiği en önemli insanlardan birisidir. Biz Ahilik Haftasını Konya'da kutlamıyoruz. Yaptığımız şey ahilik fuarı ve ahilik çalıştayıdır. Ahi Evran'ın tanıtılması için, Konya Büyükşehir olarak bugüne kadar çalıştığımız gibi bugünden sonra da çalışmaya devam edeceğiz. İki konu arasında farkı bilmeyenler, kürsüden Konya'yı eleştirme konusu olunca rahat rahat konuşuyorlar. Ama şunu ifade etmek isterim, geçen yıl, 'Yılın Ahisi'nin Konya'dan çıktığını, yılın çırağının bu yıl Konya'dan çıktığını hatırlatarak, Konya'nın ahiliğin başkenti olduğunun ispatı da budur. Konya ahilik kültürünün hala yaşatıldığı bir şehirdir ve Selçuklu 'ya ait her şeyin sahibi ve başkenti biziz. Bunu sonuna kadar da savunmaya devam edeceğiz."

'ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR'

Algı operasyonu yapıldığını öne süren Altay, "Eğer bir ceza olduğunu düşünenler varsa eylül ayında Kırşehir'e giderlerse orada Ahilik Haftası etkinliğinin kutlandığını görebilirler. Biz de eylül ayında Kapu Camii'nde ve bedesten de programlar yaptık. Yılın çırağını Kırşehir'e gönderdik. Algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Nedense bir kısım medya da Konya ile ilgili, iyi veya hayırlı haber yapmadan, mercekle arayarak bunları gündeme taşımaya devam ediyorlar. Umuyorum ki bu bir kısım medya da Konya'nın yaptığı güzellikleri bir gün manşetten yazar, biz de şahitlik ederiz. Böylece tarafsızlık ilkesine uyduklarını biz de inanırız" diye konuştu.

'YERKÖPRÜ ŞELALESİNDE BİR TEK AĞAÇ BİLE KESİLMEDİ'

Sosyal medyada tartışılan Konya'nın Hadim ilçesindeki Yerköprü Şelalesi'ndeki düzenlemeye de değinen Altay, tek bir ağacın kesilmediğini belirtti. Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatlarında Yerköprü Şelalesi'ni görmeyenler, internetten buldukları fotoğrafları, mevsimsel etkiler ve açıdan kaynaklı bir görselle birleştirerek, yine Konya gündemi olunca ağır bir şekilde eleştirmeye ve gündem yapma dürtüsüyle bir çalışma yürütüyorlar. Medyada ve sosyal medyada bunu körükleyenler var. Orada 2015 yılında, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun onaylı projesine göre, Konya Büyükşehir Belediyemiz 2016-2017 yılında yaptığı ihalelerle bir çalışma yürütülüyor. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Yerköprü projesi çalışmaları kapsamında bir tek ağaç bile kesilmemiştir. Buna ben de asla izin vermem zaten. Yine Göksu Şelalesi'nden gelen su kaynağıyla ilgili bir çalışma yürütülmemiştir. Sadece fotoğraflardan da görülebileceği gibi çıplak olan alanda ağaçlandırma ve düzenleme çalışmaları yürütülüyor. Yerköprü Şelalesi'nin Konya'nın turizmine kazandırılması için çalışmalara devam edeceğiz. Şu an o bölgede, fotoğraftan bütün alan, parke döşenmiş gibi gözüküyor ama orası ağaçlandırılacak ve çimlendirilecek. İnşallah baharla birlikte oradaki sürecin güzelleşeceğini düşünüyoruz. Bunları yazanların tamamını Konya'ya davet ediyorum. Özellikle gelsinler Konya'yı bir görsünler."

(Görüntü Dökümü ---------------------Belediye Başkanı'nın açıklamaları Salon'dan detayHaber: Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan, Kılıçdaroğlu'na tepki

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İdlib'te, 'Yeni hayat konutları' artıyor Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki Bardaklı köyünde temeli atılan 'Yeni hayat konutları' projesi kapsamında savaş mağduru ailelere teslim edilmek üzere 48 dairenin daha inşaatına başlandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'nca, hayata geçirilen 'Yeni hayat konutları' projesinde inşaatların tamamlanmasından sonra, konutlar bölgede yaşayan savaş mağduru ailelere teslim edilerek, daha güzel ve sağlıklı şartlarda yaşamlarına devam etmeleri sağlanacak. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki Bardaklı Köyü'nde 'Yeni hayat konutları' projesi kapsamında 4 binanın inşaatına devam edildiğini söyledi. Daha önce inşaatı tamamlanan dairelerin ailelere teslim edildiğini belirten Tosun, "Şimdiye kadar inşaatı tamamlanan 7 binada bulunan 84 dairenin anahtarlarını savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi olan ailelere teslim ettik. Çoğunluğu yetimlerden oluşan ve ülkelerindeki iç savaşta evlerini kaybedip çadırda yaşamak zorunda kalan aileleri bu sayede çadır hayatından kurtardık. Şu an inşaatı devam eden 48 daireyi de en kısa sürede tamamlayıp teslim edeceğiz. Kalıcı eser projelerinin devam ederek daha fazla insanın mağduriyetini gidermesini amaçlıyoruzö dedi.

Tosun, proje kapsamında, 2018 yılı Mayıs ayında İHH tarafından temeli atılan 'Yeni hayat konutları' projesinin tamamlanması ile toplam bin 536 daire ve sosyal tesisleri ile savaş mağduru sivillerin yaşam şehri haline geleceğini de söyledi.

Görüntü Dökümü-------------------------İnşaat alanından detaylar-İnşaatta çalışan işçiler-İHH, Selim Tosun açıklamaHaber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),

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Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 4'üncü günde de iz yok Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ara verilen havadan arama çalışmalarına bugün tekrar başlandı. Arama- kurtarma ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2 helikopteriyle ulaşılamayan bölgelere indiriliyor.

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan 178 kişiyle arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

HAVADAN ARAMA TEKRAR BAŞLADI

AFAD koordinesindeki 280 kişilik ekip, kayıp 2 dağcıyı arama çalışmalarını 4'üncü günde de sürdürdü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ara verilen havadan arama çalışmalarına, bugün sisin geçmesiyle tekrar başlandı. Çalışmalara hem havadan hem karadan devam edilirken, AFAD, JAK ve JÖH ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2 helikopteriyle ulaşılamayan bölgelere indiriliyor. Ekipler ulaşılamayan bölgelerdeki mağara ve dere yatakları ile kar kalınlığı nedeniyle bakılamayan noktalarda arama yapacak.

KAYIP DAĞCILAR 3 GÜN DAHA ARANACAK

Öte yandan arama çalışmalarının, Mert Alpaslan ile Efe Sarp'ın ailelerinin Bursa Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı'na başvurusu üzerine bugün dahil 3 gün uzatıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Huzeyfe ÖZDEMİR- Mehmet İNAN/BURSA,

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Çorum'da doktorları şaşırtan olay; safra kesesinden 3 bin 765 taş çıktı

ÇORUM'da karın ve mide ağrısı ile şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran Kadın Yaşar'ın (60) safra kesesinden ameliyatla 3 bin 765 adet taş çıkarıldı. Taşlar 4 personel tarafından 1 saatte sayılabildi.

Çorum'da karın ve mide ağrısı ile şişkinlik şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran Kadın Yaşar'ın yapılan muayanesi ve çekilen ultrason filminde safra kesesinde taşlar olduğu belirlendi. Ameliyata alınan kadının safra kesesinden 3 bin 765 adet taş çıkarıldı.Başarılı geçen ameliyatla kadın sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Aziz Cengiz, "Hastamız karın ve mide ağrısı ile karında şişlik şikayeti ile hastanemize başvurdu. Yaptığımız tetkikler sonrası safra kesesi ameliyatına karar verdik. Safra kesesini çıkarttığımızda içinde yüzlerce, hatta binlerce taşın olduğunu gördük. Uzun süren ameliyatın ardından safra kesesinden toplam 3 bin 765 taş çıkardık. Kapalı ameliyat sonrası çıkarılan taşlar bizi şaşırttı. Çıkan taşlar 4 personel tarafından bir saatte sayılabildi. Hastamız şuan çok iyi" dedi.

Kadın Yaşar ise, "Beni bu taşlardan kurtaran doktoruma çok teşekkür ediyorum. Karnım ağırıyor ve şişiyordu. Şuan çok iyiyim" diye konuştu.

Görüntü DökümüAmeliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Aziz Cengiz açıklama Hasta Kadın Yaşar açıklamaDetaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

Kaynak: DHA