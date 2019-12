DHA YURT BÜLTENİ - 16

04.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:54

Ordu'da Ceren için gözyaşları sel oldu (3)

BALE GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENMİŞTİOrdu'da bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20), bir restoranda yaptığı bale gösterisinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüyü, restoran işletmecilerinin sosyal medya hesaplarından, "Güzel Ceren bize zarif dansı ile renk ve güzellik kattı, teşekkür ediyoruz" notuyla paylaştığı görüldü. Görüntüde Ceren'in gösterisini davetliler ilgiyle izliyor.

Görüntü Dökümü--------------Ceren'in bale yaptığı görüntülerr

Haber: Neidm KOVAN ORDU-DHA

======================================

Öğretmenin kullandığı otomobilin çarptığı öğrenci, toprağa verildi

Bartın'da okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken, öğretmenin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Ömer Yiğit Bayraktar (14), toprağa verildi.Kaza, dün akşam saatlerinde, Bartın- Kozcağız yolunda meydana geldi. Bartın Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Ömer Yiğit Bayraktar, servisten inip, evine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Ancak bu sırada edebiyat öğretmeni Emrah E. (33) yönetimindeki otomobil, Bayraktar'a çarptı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Ömer Yiğit Bayraktar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Ömer Yiğit Bayraktar'ın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Sütlüce köyündeki evinin önüne getirildi. Burada dualar edilirken, baba Hamza Bayraktar gözyaşlarına boğuldu. Cenaze daha sonra köy camiine getirildi. Hamza Bayraktar oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Bartın Valisi Sinan Güner, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, yakınları, öğretmen ve öğrenciler katıldı. İl Müftüsü Abdülcelil Çakar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Ömer Yiğit Bayraktar, gözyaşları arasındaki aile mezarlığında toprağa verildi.Gözaltına alınan edebiyat öğretmeni Emrah E. bugün adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü--------------Evin önündeki cenaze-Baba Hamza Bayraktar'ın ağlaması-Sınıf arkadaşlarından detay-Cenazenin taşınması-Ceneza namazı-Cenazenin mezarlığa taşınması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

======================================

Kestiği ağaçtan fırlayan dal, başına isabet edip, ağır yaraladı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kestiği ağaçtan fırlayan dal başına isabet eden Ahmet Çakır (56) ağır yaralandı.İnegöl ilçesinin Turgutalp Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden Ahmet Çakır, ağaç kesmeye başladı. Ancak kestiği ağaçlardan birinden, kırılarak fırlayan dal, Çakır'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Çakır, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Ahmet Çakır'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü--------------Adamın sedyedeki görüntüsü-Acil Servis'ten detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

======================================

Kayseri ve Kastamonu arasında 'pastırma' rekabeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu" sözleri, iki şehir arasında rekabet yaşanmasına neden oldu. Kayserililer, pastırmanın ana vatanının Kayseri olduğunu söylerken, Kastamonulular Erdoğan'a destek verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısından sonra Kastamonu pastırması ikram edildi. Pastırmayı yedikten sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu" dedi. Erdoğan'ın sözleri, iki şehir arasında rekabet yaşanmasına neden oldu. Kastamonu ve Kayserili pastırmacılar, kendi pastırmalarının daha iyi olduğunu söyledi. Bugün tartışmaya, Kayseri ve Kastamonu halkı da dahil oldu. Kayserili vatandaşlar, pastırmanın ana vatanının Kayseri olduğunu söyledi.'SARIMSAKTA ONLAR, PASTIRMADA BİZ MEŞHURUZ'Kayserili Esnaf Adem Karaca, Kayseri'nin ikliminin ve rüzgarının pastırma için çok faydalı olduğunun belirterek, "Ben, Kastamonu pastırmasını yemek istemem; çünkü bıçakla çırpma yapıyorlar. Kayseri pastırması ise dilim dilim yapılıyor. Kastamonu sarımsakta meşhur, ona biz sözümüz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız latife yapmış. Kendisi Kayseri'yi seviyor ve pastırmasının tadını biliyor" dedi.'TARİHİ KAYNAKLARDA KAYSERİ YAZIYOR'Ev kadını Zeynep Yılmaz da pastırmanın ana vatanının Kayseri olduğunu ifade ederek, "Buranın havası suyu farklı. Kayseri'nin pastırması güneşte kurutuluyor. Son derece doğal" diye konuştu. Esnaf Ahmet Aldaş ise, Ankara ve İstanbul'da da pastırma yapıldığını belirterek, "Ancak Kayseri'nin iklimi pastırmaya çok müsait. Tarih kaynaklarında bile pastırmanın ana vatanının Kayseri olduğu yazıyor" dedi.KTO BAŞKANI GÜLSOY: KAYSERİ PASTIRMASININ ÜZERİNE PASTIRMA OLMAZKayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da, yaşanan tartışmalarda Kayseri pastırmasının ön plana çıktığını ifade ederek, şunları söyledi: "Pastırmanın ana vatanı Kayseri'dir. Ancak damak zevki veren bir ürünün diğer şehirlerde yapılması, bizim ülkemizde yapılması bizleri gururlandırıyor. Pastırmanın çıkış noktası burasıdır. Kastamonu ve başka illerde yapılabilir. Şu an gıda sektörüne baktığımız zaman veya bir ürün alınıp satıldığı zaman bir ürün nerede yapılıyorsa illa oranın malı olacak değil. Bu tatlı bir rekabeti getirir. Kayseri pastırmasının tadı farkıdır, Kastamonu pastırmasının tadı farklıdır. Bunu yiyenlerin tercih edeceği bir durumdur. Kayseri pastırmasının üzerine bir üzerine pastırma olmaz. Şu an Kayseri'nin ve pastırmanın reklamı oluyor."KASTAMONULULAR PASTIRMAYA SAHİP ÇIKTIKastamonu halkı ise Kastamonu pastırmasının, Kayseri pastırmasından üstün olduğunu söyledi. Kastamonu'da yaşayan emekli Ahmet Cindioğlu, "Kastamonu pastırması sayvanda pişer. Sayvanda pişmeyen pastırma iyi pastırma olmaz. Pastırma bıçakla ince ince doğranır. Satırla doğranan pastırma olmaz. Satırla et doğranır. Cumhurbaşkanımızın Kastamonu pastırması ile ilgili sözleri çok doğrudur. Kastamonu pastırmasının lezzeti hiçbir yer yoktur" dedi.'DAHA LEZZETLİDİR'Lokanta çalışanı Şükür Yazıcı da, "Cumhurbaşkanımızın sözlerini destekliyoruz. Kastamonu pastırmasının Kayseri pastırmasından daha iyi olduğu kesinlikle doğrudur, daha lezzetlidir. Bizim pastırmamız daha dolgundur. Güneşte kuruduğu için çok daha lezzetlidir. Kesinlikle tavsiye ediyoruz ve Kastamonu'ya pastırma yemeye bekliyoruz" diye konuştu.'KAYSERİ MANTI, KASTAMONU PASTIRMA YAPSIN'Kent merkezinde lokanta işleten Mustafa Oğlakçı ise, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katılıyoruz. Kastamonu'muzun pastırması Kayseri'nin pastırmasından kesinlikle daha güzel. Herkesi pastırmamızın tadına bakmak için Kastamonu'ya bekliyoruz. Herkes kendi bildiği işi yapsın. Kayseri mantısını yapsın, Kastamonu pastırmasını yapsın" dedi.Emekli İhsan Sert de, "Sayın Cumhurbaşkanımız Kastamonu pastırmasından övgü ile bahsetmişler. Doğrudur. Her memleketin lezzeti kendine göre güzeldir. Ama bizimkisi tamamen doğal olup, elle doğranmaktadır. Hatta Kayserili dostuma ben pastırma gönderdim lezzetinin çok güzel olduğunu söyledi. Rekabet her zaman güzeldir" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü (1)------------Kayseri DHA Muhabiri Yasin Dalkılıç sunuşKayseri görüntüsüPastırma ve sucuk görüntüsüKayseri halkı ile röportajPastırma satıcıları ile röportajTicaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile röportajTalas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile röportaj-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

Görüntü Dökümü (2)-------------Esnaf ve vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,

===================================

Yüksekovalı genç, köy okulları için 600 kitap topladı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, manav Abit Mengeş (26), sosyal medya üzerinde başlattığı kampanya ile 600 kitap topladı. Hedefinin 2 bin kitap olduğunu belirten Mengeş, toplanan kitapları köy okullarına dağıtacağını söyledi.

Yüksekova'da 8 yıldır manav dükkanı bulunan Abit Mengeş (26), köy okullarında okuyan öğrenciler için sosyal medya üzerinden kitap kampanyasını başlattı. Yaklaşık 4 önce başlayan kampanyada 600 kitap toplandı. Topladığı kitapları manavda biriktiren Mengeş, "Sekiz yıldır manav dükkanı işletiyorum. Köy okullarında okuyan ve kitaba ulaşamayan öğrenciler için 4 ay önce bir kampanya başlattım. Öncelikle kendim kitap bulmaya çalıştım. Sonra arkadaşlarımdan ve şehir dışından kitap gelmeye başladı. Kitapları şimdilik manav dükkanımda biriktiriyorum. Bir kitabın bir gelecek olduğuna inanıyorum. Her bir kitabın içindeki güzel bilgileri, her bir öğrenciyle paylaşmak ve bunun kalıcı bir iyiliğe dönüşmesini istedim. Sürekli yapmak istediğim bir şey bu" dedi.

Hedefinde 2 bin kitap toplamak olduğunu belirten Mengeş, kitapları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şeklide, köy okullarına dağıtmayı planladığını söyledi. Kitaplar arasında bulunan bazı kitapları ise üniversiteye hazırlanan maddi durumu iyi olmayan öğrencilere vereceklerini belirtti.

Görüntü Dökümü--------------Manavdan detay-Manav içinde çalışan Abit Mengeş,-Torbadan kitapların çıkartılması-Kitapları incelemesi-Abit Mengeş ile röportaj-Manav dükkanı önünde oturup kitap okuması-Genel detaylar

HABER: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

=================================

Kaynak: DHA