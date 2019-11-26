DHA YURT BÜLTENİ - 16

26.11.2019 15:07 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:07

4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı (4)

NAKİL 10 SAAT SÜRDÜ

Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Yusuf Oğuz Şimşek'e (26) yapıldı. 10 saat süren nakil operasyonuyla ilgili bilgi vermek için basın toplantısı düzenlendi. Hastane toplantı salonundaki toplantıya, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ve eşi Prof. Dr. Ömer Özkan, 9 Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abdulkadir Bacakoğlu, AÜ Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Neval Boztuğ, AÜ Organ Nakil Koordinatörü ve öğretim görevlisi Nilgün Bilal, Prof. Dr. Hüseyin Koçak katıldı.

'GÜZEL, ZEVKLİ AMELİYATTI'

AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, hem Türkiye hem de AÜ adına yapılan naklin sevindirici ve mutluluk verici olduğunu söyledi. AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ise Yusuf Oğuz Şimşek'i uzun süredir takip ettiklerini söyledi. Naklin yaklaşık 10 saat sürdüğünü belirten Prof. Özkan, "10 saat süren bir nakil oldu. Güzel, zevkli bir ameliyattı. Şu an makineden ayrılmış ve uyanık bir durumda. Yoğun bakımda yatan her hasta risklidir. Bu durumu atlatırsa yakın zamanda servise alacağız" dedi.Beyin ölümü gerçekleşen donörün yüzü hariç diğer organ ve kornealarının da bağışlandığını ifade eden Özkan, karaciğerin İzmir'de, böbreklerin AÜ'de iki hastaya nakledildiğini, kalbi ve kornealarının da yine AÜ'de hastalara nakledileceğini ifade etti.Bir gazetecinin "Dünyada başka bir yerde bu çeşitlilik ve sayıda başka bir merkez var mı" sorusuna Prof. Dr. Özkan, "Dünyada başka yok. 10 nakil yaptık ve bunların başarılı bir şekilde devam etmesi önemli" cevabını verdi.'DONÖR SIKINTIMIZ VAR'AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ise donör sıkıntısına değinerek, "Hep soruyordunuz 'Nakil var mı diye. Uzun zamandır nakil yapamıyorduk çünkü donör sıkıntımız vardı. Ailesi bağışladı ve nakli gerçekleştirmiş olduk. Çok uzun ve zor bir ameliyattı. Eski bir hastamızdı ve nakle çok uygun bir hastaydı. İnşallah birkaç aya kadar ellerini kullandığını görünce mutlu olacağız" dedi.

Görüntü Dökümü -------------Prof Dr. Mustafa Ünal açıklamaProf. Dr. Ömer Özkan açıklamaProf. Dr. Özlenen Özkan açıklama

HABER: ANTALYA,

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BM'den İdlib'e 40 TIR insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 40 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.BM tarafından İdlib'e yollanacak yardım TIR'ları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklendi. İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile BM görevlilerinin eşlik ettiği yardım TIR'ları, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek İdlib'e hareket etti. Yardımlar, İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacak.

Görüntü Dökümü --------------BM görevlileri aracı-Yardım tırları-Cilvegözü'ne gelirken-Gümrük sahasına girerken

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),

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Gediz Deltası UNESCO yolunda

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip kıyı sulak alanlarından biri olan Gediz Deltası'nın, UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesi'ne alınması için resmi adaylık başvurusunda bulundu.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılan başvurunun ardından İzmirliler, bilim insanları ve doğa korumacılar, UNESCO Dünya Mirası Yolunda Gediz Deltası Çalıştayı'nda bugün bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Derneği'nin birlikte düzenlediği çalıştayda, UNESCO başvurusunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer duyurdu. Gediz Deltası'nın UNESCO dünya mirası olması için hazırlıkları tamamlayıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurduklarını söyleyen Soyer, bir belediyenin asli görevinin doğayı korumak olduğunu vurguladı. Soyer, "Gediz Deltası ülkemizdeki 305 doğa alanı ve 14 Ramsar alanından (Ramsar sözleşmesiyle koruma altına alınmış alanlar) biri. Çok özel bir sulak alan. 298 kuş türüyle ülkemizde kuş çeşitliliğinin en çok olduğu yerlerden birisi. İzmir ve belediyemiz açısından çok önem verdiğimiz bir alan. Karşıyaka'dan 15 dakika içinde flamingo görebileceğiniz bir alana gidiyorsunuz. Alanın UNESCO dünya mirası olması gerektiğini savunduğumuz için bu süreci İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sahiplendik, seçim öncesinde vadettiğimiz gibi hazırlıklarımızı yaparak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderdik" dedi.UNESCO DÜNYA DOĞA MİRASI KISTASLARINI KARŞILIYORUNESCO Dünya Mirası alanlarının 6'sı kültürel, 4'ü doğayla ilgili olmak üzere toplam 10 kıstası bulunuyor. Bir alanın UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesi'ne dahil edilebilmesi için Dünya Miras Komitesi'nce belirlenen 4 doğal kriterden sadece birini karşılaması yeterli görülüyor. Gediz Deltası, üstün doğal durumlar veya istisnai doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip alanları içermesi ve bilimsel açıdan üstün evrensel değere sahip ve tehlike altındaki türleri içeren, biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması için en önemli ve kayda değer doğal habitatları içermesi kıstaslarıyla UNESCO'nun Dünya Doğa Mirası kriterlerini karşılıyorYÜZLERCE KUŞ VE CANLI TÜRÜNÜ BARINDIRIYORTürkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip kıyı sulak alanlarından biri olan Gediz Deltası, tüm Türkiye'deki tuz üretiminin yaklaşık üçte birini karşılıyor. Delta, aynı zamanda İzmirli balıkçı ve çiftçilerin de üretim alanı. Yüzlerce kuş ve canlı türünün yaşadığı Gediz Deltası'nın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için 2002'den bu yana çalışma yürüten Doğa Derneği de, Şubat 2019'da bir kampanya başlatarak alanın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilerek koruma altına alınmasını talep etmişti. Alanın UNESCO Dünya Doğa Mirası kıstaslarını karşıladığı akademisyen ve doğa korumacıların hazırladığı bilimsel rapora göre ortaya konmuştu.

Görüntü Dökümü-------------Genel ve detay görüntülerİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşmasıGediz Deltası filmi

HABER: İZMİR,

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Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı

Elazığ'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu satıcıların tespitine yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü--------------Ekiplerin eve girmesinden görüntü -Ekiplerin evde arama yapmasından görüntü -Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,

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YHT seferlerini kısaltacak Doğançay Ripajında çalışmalar devam ediyor

Ankara ile İstanbul arasındaki Yüksek Hızlı Tren (YHT) ulaşım süresini 30 dakika kısaltması hedeflenen, Sakarya'nın Sapanca ile Geyve ilçeleri arasındaki Doğançay ripajında çalışmalar sürüyor. Tünelin tüm aşamaları tamamlandığında, İstanbul ile Ankara arasındaki seyahat süresinin 4 saate düşmesi hedefleniyor.Sapanca ile Geyve arasındaki Doğançay ripajında çalışmalara devam ediliyor. 14 kilometre uzunluğundaki ripajın ilk aşamasının 2020 yılının sonunda tamamlanması hedefleniyor. İlk aşamasının tamamlanması ile ulaşımın önce 10 dakika daha kısalması planlanıyor. Tünelin tüm aşamaları tamamlandığında ise Ankara ile İstanbul arasındaki YHT seferinde, yaklaşık 30 dakikalık kısalma olarak ulaşımın 4,5 saatten 4 saate düşmesi hedefleniyor. Yapımına devam edilen ripajda 2 menfez, 8 alt ve üst geçit bulunurken, projenin birinci etabında bulunan 5 viyadüğün ve tünel kazı çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi.Geyve Doğançay Mahallesi'nden girişi olan tünelin Sapanca Akçay Mahallesi'nden çıkışı bulunurken, Akçay Deresi üzerinden geçerek, tekrar tünel ile bağlanan hattın Sapanca Sarp Deresi mevkisinde çıkışı bulunuyor. Hat, burada mevcut demir yolu hattı güzergahı ile birleşecek. Çalışmalar kapsamında ayrıca bölgede üst yapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon çalışmaları da devam ediyor.

Görüntü Dökümü--------------Tünellerin bulunduğu bölgeden görüntüler-Çalışmalardan görüntü-Hattın geçeceği alandan görüntü

-Mevcut demir yolu hattından görüntüler

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER-KAMERA: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),

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Kaynak: DHA