DHA YURT BÜLTENİ-16

24.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:20

OTOMOBİL BARİYERİ AŞIP, ALT YOLA DÜŞTÜ: 4 YARALI

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyeri aşıp, alt yola düştü. Kazada ters dönen otomobildeki 4 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, İnönü Caddesi'ndeki Demirtaşpaşa Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Heykel'den Gökdere mevkisine giden Selçuk Çukur (26) yönetimindeki 16 ACZ 635 plakalı otomobil, dönüş sırasında kontrolden çıktı. Savrulup, bariyeri aşan otomobil, yaklaşık 3 metre yükseklikten alt yola düştü. Ters dönen otomobildeki sürücü Çukur ile İsmail Kaya (43), Cemil Kozlu (27) ve Ünal Karaman (31) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anında, alt yoldan araç geçmemesi ise olası bir faciayı önledi.

Görüntü Dökümü--------------------------Olay yerinden detaylar-Yaralılardan detaylar-Polis ekiplerinden detaylar-Yola düşen araçtan detaylar-Genel detaylar

Haber: Semih ŞAHİN-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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HUSUMETLİSİNİ PAZAR YERİNDE BACAĞINDAN VURDU

KAHRAMANMARAŞ'ta, Sefa K. husumetli olduğu Mustafa B.'yi (41) tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Mustafa B. hastaneye kaldırılırken, Sefa K. gözaltına alındı.Olay, akşam saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında meydana geldi. Sefa K., pazar yerinde, husumetli olduğu Mustafa B. ile karşılaşınca tabancasıyla ateş etti. Mustafa B., bacağına isabet eden kurşunla kanlar içinde yığılırken, Sefa K. otomobiliyle kaçtı. Mustafa B., yakınları tarafından götürüldüğü özel hastanede tedaviye alındı.Sefa K. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Olay yeriPolislerin inceleme yapmasıHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 172 MB

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ÇOCUKLARA TRİBÜNDE OYUNCAK YAĞMURU SÜRPRİZİ

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 14'üncü haftasında Yılport Samsunspor'un Şanlıurfaspor ile karşılaştığı maçı izlemeye gelen çocuklara, taraftarlar tarafından 'oyuncak sürprizi' yapıldı. Maçın 55'inci dakikasında Samsunsporlu taraftarlar, maçı izlemeye gelen Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri'nde kalan çocuklara oyuncaklar attı. Çocuklar bu sürprizle mutlu olurken, tribünde renkli anlar yaşandı.

Samsun'daki futbol maçında duygulandıran anlar yaşandı. Yılport Samsunspor'un Şanlıurfaspor ile karşılaştığı maçı ev sahibi kulübün davetiyle izlemeye gelen çocuklara, taraftarlar oyuncak yağmuruyla sürpirz yaptı. Maçın 55'inci dakikasına gelindiğinde Samsunsporlu taraftarlar, Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri'nde kalan ve karşılaşmayı izlemeye gelen çocuklara oyuncaklar attı. Çocuklar bu sürprizle mutlu olurken, tribünde renkli anlar yaşandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

SAMSUN

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GÜLEDA İÇİN TOPLANDILAR

ISPARTA'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülmesi memleketi Muğla'da sahnelenen tiyatro gösterisi ile protesto edildi. Duygusal anların yaşandığı gösteride gelinlik giyen 11 yaşındaki bir kız çocuğu dikkat çekti.

Muğla Gençlik Merkezi bünyesindeki Hayalhane 2 Tiyatro Topluluğu oyuncuları, anlamlı bir protesto gösterisine imza attı. Gruptakiler, Isparta'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından öldürülen Güleda Cankel cinayetine tepki göstermek için Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya geldiler. Saygı duşunda bulunulmasının ardından Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan anısına Kaktüs isimli oyun bu kez Güleda Cankel için sahnelendi. Erkek ve kadınlardan oluşan 45 kişinin yer aldığı oyunda Güleda rolünde Beyzanur Altınordu isimli genç kız oynadı. Vatandaşların ilgi gösterdiği Kaktüs oyununda eşinden şiddet gören temsili kadın fotoğraflarının yer aldığı sergi ve gelinlik giyen ilkokul 5. sınıf Elif Gökyer ilgi gördü.

Hayalhane 2 Oyuncuları Yönetmeni Mehmet Topbaş, "Bizim amacımız kardeşimiz, evladımız en önemlisi de bir insan olan Güleda ve onun gibi cinayete kurban giden kadınlarımızın sessiz çığlığını burada duyurmaktır. Bu olay basit bir kadın cinayeti değildir. Planlayarak, tasarlayarak gencecik bir insanın vahşice katledilmesidir. İşte, okulda, mahallede sokakta her yerde her zaman kadınlarımız için halkımızın bir arada güçlü olacağı selin önünde hiçbir engel duramayacak. Kim ne derse desin bugünden itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

Şiirlerin okunmasının ardından etkinlik sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kadına yönelik şiddeti anlatan sergiden görüntü-Temsili şiddet gören kadınların görüntüsü-Gelinlik giyen kız çocuğunun görüntüsü-Saygı duruşu-Kaktüs oyunun sahnelenmesi-Mehmet Topbaş'ın basın açıklaması

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

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GELİBOLU'DA, MİLLİ ATLET ŞEVKİ KORU ANISINA KOŞTULAR

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, milli maratoncu ve atletizm antrenörü Şevki Koru anısına koşu düzenlendi.

Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerinde, bu yıl 2'nci kez milli maratoncu Şevki Koru anısına atletizm yarışları ve halk koşusu düzenlendi. Gelibolu Belediyesi'nce organize edilen koşuya, İstanbul Balkan Şampiyonası maraton birincisi Haydar Doğan, Atina Maratonu birincisi Veli Ballı gibi isimlerin yer aldığı eski milli atletler de katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan koşular, 4 farklı kulvar ve 8 etap olarak gerçekleştirildi. Şevki Koru anısına düzenlenen koşuya katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen milli maratoncu Veli Ballı, "Merhum hocamız ve ağabeyimiz adına düzenlenen bu güzel organizasyonda olmaktan gururluyum. Bugün ben de Şevki Koru hocamızın anısına 10 kilometre koşacağım. Kendisine rahmet diliyorum. Işıklar içinde uyusun" dedi.

Koşuya katılan eski milli atlet Haydar Doğan ise "Bugün Gelibolu'dayız. Gelibolu'da bulunmamızın sebebi 20 yıl antrenörlüğümüzü yapan, yüzlerce rekortmen şampiyon atletin yetişmesine katkı sunan Şevki Koru hocamız adına bu sene 2'nci kez düzenlenen koşular. Bu koşulara yoğun katılım var. Bunun nedeni de Şevki Koru hocamızın ömrü boyunca ülkemize kattığı değerlerdir" diye konuştu.

500 sporcunun katıldığı 4 kulvar ve 8 etapta gerçekleştirilen koşuların ana klasmanını oluşturan 5 bin metrelik koşuda; erkeklerde Alper Demir, kadınlarda ise Rahime Tekin birinciliği elde etti.

Ana klasman 10 bin metre koşularında ise 1'inci Mestan Turhan, 2'nci Murat Emektar ve 3'üncü Yunus Emre Akkuş oldu. Aynı kategorinin kadınlar etabında ise Duygu Turgut Soyan 1'inci, Sabriye Güzelyurt 2'nci ve Tuğçe Karakaya 3'üncü oldu.

Derecelere giren sporculara ödülleri Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 2'nci Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgenaral Yüksel Erdin, Şevki Koru'nun oğlu Cihan Koru ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Milli maratoncu Şevki Koru anısına düzenlenen koşuyu geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, 1937'de yapılan ilk Türkiye Maratonu'nda birinciliği elde ederek, Atatürk'ün elinden madalya alan Gelibolulu Şevki Koru'yu anmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Özacar, "Bu anlamlı organizasyonumuz kapsamında, Atatürk'ün huzurunda koşma şerefini elde eden ve büyük başarılar kazanan milli atletimizi sonsuz saygı ve rahmetle anıyoruz. 1913 yılında Gelibolu'da doğan Şevki Koru'yu 28 Eylül 2003'te kaybettik. Ruhu şad olsun. Bu anlamlı anma koşusuna katılan tüm sporcularımızı kutluyor, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKoşudan genel ve detay görüntüMilli Maratoncu Veli Ballı röpMilli Atlet Haydar Doğan röpÖdül töreninden detay görüntüler

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale),

Kaynak: DHA