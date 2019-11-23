DHA YURT BÜLTENİ-16

23.11.2019 17:53 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:53

Bakan Soylu: 221 kişiyi bu yıl ikna edip adalete teslim ettik

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütüne daha önce 5 bin 500 kişi katılırken bu yıl itibarıyla katılım 108 kişi. Ailelerle temas kuruyoruz, evlatlarına diyorlar ki; 'Artık orada durmayın, teslim olun.' Gelip teslim oluyorlar. Biz 221 kişiyi bu yıl ailelerinin desteğiyle ikna edip adalete teslim ettik. Daha dün 3 kişi geldi, akşam da 2 kişi geldi. Bu ne demektir daha çok doktor, mühendis, istihdam, iş, huzur, gelişmişlik, zenginlik ve daha güçlü Ağrı demektir" dedi.

Ağrı'ya gelen Bakan Soylu, havalimanında protokol ve partililer tarafından karşılandı. İlk olarak 50 odalı Ağrı Fizik Tedavi Hastanesi ve KOBİ Merkezi'nde incelemelerde bulunan Soylu, daha sonra 11 bin kişinin istihdam edileceği Ağrı Teksilkent Fabrikası'nın açılışı ile 6 bin kişinin istihdam edileceği Ağrı Tekstilkent Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı. Vali Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve vatandaşların katıldığı törende Bakan Süleyman Soylu, Türkiye'yi hep birlikte büyütmek için çalıştıklarını söyledi. Soylu, "Ağrı, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Siirt, çok sıkıntı çekti. Allah'a şükür her vilayetimizde üniversite, hastane var. Bambaşka bir noktaya gidiyoruz. 'Doğu'nun makus talihi yenilmez' derlerdi, haklılardı. Yol, öğretmen, hastane, üniversite, havalimanı yok. Kim gelip yatırım yapacak? Çocuklar nasıl okuyacak? Nasıl mühendis olacaklar? Bu memleketin evladı olarak söylüyorum, bugün varız yarın yokuz. Bir şeyi gördük, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir devrim gerçekleşti" dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da insanların artık rahatça istediği yere gidebildiğini bildiren Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanlar artık gece yarılarına kadar rahat rahat sokaklarda gezebilmektedir. Her tarafta havaalanları var, yollarımız yenileniyor. Tüccarı, profesörü, öğrencisi gelip gidebilmektedir. Çok çileler çektik, çok acılar yaşadık. Anneler evlatlarını okula 'Acaba akşama eve gelebilecek mi, yoksa yaşını yeterli bulup çocuğumu terörist yapmak için dağa kaçırırlar mı?' diye endişe içinde yollardı. Oysa şimdi anne, babalar çocuklarının doktor, mühendis olmasını istiyor. Bunu hayal ediyor ve mümkün olabileceğini bilerek, sabahleyin çocuklarını bu umutla okula yolluyor. Irak, Suriye, İran, Şili gibi dünyanın birçok ülkesinde bugün karmaşıklık var. Bizim bir misyonumuz daha oluştu ve sadece Doğu ile Güneydoğu değil Türkiye'nin tamamını huzur haline getirmeye çalışmıyoruz. Buradan sözümüzdür, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Orta Doğu'yu da Afganistan'ı da Pakistan'ı da Srebrenitsa'yı unutmadık ve istedikleri zaman karıştırabileceklerini düşündükleri Balkanları da bütün etrafımızdaki coğrafyayı da kardeşlik, huzur coğrafyası haline getireceğiz. Dünyanın ışığı ve kardeşliği bu coğrafyadan yayılacak. Geçen yıl Ağrı'da bir alt geçit açılışı yaparken Avrupa'daki küçük bir kasabanın nasıl milyonlarca turisti çektiğinden bahsetmiştim. 5 bin 800 nüfuslu bir kasabanın sırf dağcılık turizminden yılda 2 milyon turist çektiğini anlamıştım. İşte bundan sonraki hedefimiz, aynı başarıyı buralarda göstermektir."

Tunceli'de başlayan Kıran-7 operasyonuna da değinen Soylu, "İçişleri Bakanlığı unsurlarıyla bir mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Şu anda terör örgütü kendi arasında bile haberleşmekten korkmakta ve ürkmektedir. Terör örgütüne daha önce 5 bin 500 kişi katılırken bu yıl itibarıyla katılım 108 kişi. Ailelerle temas kuruyoruz, evlatlarına diyorlar ki; 'Artık orada durmayın, teslim olun.' Gelip teslim oluyorlar. Biz 221 kişiyi bu yıl ailelerinin desteğiyle ikna edip, adalete teslim ettik. Daha dün 3 kişi geldi, akşam da 2 kişi geldi. Bu ne demektir daha çok doktor, mühendis, istihdam, iş, huzur, gelişmişlik, zenginlik ve daha güçlü Ağrı demektir" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmanın ardından protokolle birlikte bir tekstil fabrikasının temelini atıp, diğerinin açılışını yaptı. Bakan Soylu, daha sonra Doğubayazıt ilçesine geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Soylu'nun gelişi

-Temel atılacak alandan detay-İstiklal Marşı'nın okunması-Bakan Soylu'nun konuşması-Temel atma ve açışış töreni

Haber-Kamera: AĞRI,

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Uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, intihar ettiği belirtilen Uzman Çavuş İlyas K. (28) memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş İlyas K., bilinmeyen bir nedenle yaşamına son verdi. Yapılan otopsinin ardından cenazesi memleketi Kayseri'ye gönderilen uzman çavuş için Cami Kebir'de tören düzenledi. Vali Şehmus Günaydın, Vali Yardımcısı Ali Uslanma, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenazede, baba Kazım K., oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü. İlyas K., ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi. Uzman Çavuş İlyas K.'nin bekar olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü: -Cenaze namazının kılınması-Genel detay

Süre: 2.45-308 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ

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Ağız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konuldu KAHRAMAMARAŞ'ta, evinde doktor tarafından verilen ağız gargarasını yaptıktan sonra direksiyon başına geçen Mehmet Yaşar (33), polisin alkolmetre ile yaptığı kontrolde 200 promil alkollü çıktı. Ehliyetine 6 ay süre ile el konulup, 1002 lira ceza kesilen Yaşar, hemen sonra gittiği hastanede yaptırdığı kan tahlilinde alkolsüz çıkınca mahkemeye başvurdu.

Bir kamu kuruluşunda memur olan Mehmet Yaşar, 17 Kasım gecesi, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği doktorun verdiği ağız gargarasını kullandıktan sonra arkadaşıyla buluşmak için aracıyla yola çıktı. Ağcalı Mahallesi Adil Erdem Bayazıt Bulvarı'na geldiğinde uygulama yapan polisler tarafından durduruldu. Yaşar, polisin uzattığı alkolmetreyi üflediğinde 200 promil alkollü çıktı.

'POLİS BİR BANA, BİR CİHAZA BAKTI'

Hayatında alkol kullanmadığını söyleyen Mehmet Yaşar, bundan sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Gargara yaparak apartmandan çıktım. Aracıma binmeden önce çöp kutusuna ağzımdaki gargarayı tükürdüm. Evimin yaklaşık 100 metre ilerisinde, trafik polisi çevirmesiyle karşılaştım. Alkol testi için cihaza üflememi istediler, ben de üfledim. Ondan sonra polis memuru, bir bana baktı bir cihaza baktı ve 200 promil alkollü olduğumu söyledi. Ben de hayatımda alkol kullanmadığımı izah edip, bir hata olup olmadığını sordum. Cihazda bir hata olmadığını söyledi. Polisin, alkol dışında bir şey kullanıp, kullanmadığını sorması üzerine aklıma gargara ilacı kullandığım geldi. Hemen kan testi için hastaneye gitmek istediğimi belirttim. Bu arada 1002 TL'lik ceza kesilip, ehliyetime 6 ay süreyle el konuldu. Bir ekip otosuyla hastaneye gidip, kanımı verdim. Kan tahlili sonucunda alkollü olmadığım tespit edildi. Daha sora karakola götürülüp, ifademi aldılar. Ehliyetimi geri verip veremeyeceklerini sorduğumda da artık yasal süreç başladığını, 100 promili aşan durumlarda adli soruşturmaya dönüştüğünü, dolayısıyla muhatabımın sulh ceza mahkemesi olduğunu söylediler" diye konuştu.

'ARACIMI ARKADAŞIMA EMANET VERDİM'

Cezanın iptal edilip, ehliyetinin iade edilmesi için ceza makbuzu, tahlil sonucu ve polisin tuttuğu tutanak ile Kahramanmaraş Adliyesi'ne giderek dava açtığını belirten Mehmet Yaşar, yargı sürecinin çok yavaş işlediğini söyledi. Ehliyeti olmadığı için araç kullanamadığını söyleyen Yaşar, "Aracımı bir arkadaşıma emanet olarak verdim, araba kullanma ihtiyacı olur da dayanamayıp binerim diye. Ehliyetsiz araç kullandığım için ayrı bir cezayla karşılaşırım endişesiyle aracımı evimden uzak tutuyorum. İhtiyacım olduğu vakit sağ olsun gelip yardımcı oluyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Mehmet Yaşar'ın gargara ilacını göstermesiGargara ilacıYaşar ile röp.Yaşar'ın ceza ve tahlili göstermesiCeza makbuzuTahlil sonucu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 585 MB

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Tekirdağ'da otomobil takla attı: 3 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada üç kişi yaralandı.

Kaza, Marmara Ereğlisi Çorlu yolu üzerinde meydana geldi. Marmara Ereğlisi ilçesinden Çorlu ilçesine gitmekte olan Levent Taşkın 34 BN 7301 plakalı otomobil ile demir çelik fabrikası mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanarak kaza meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü Levent Taşkın ile araçta bulunan diğer 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla yarlılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü: İtfaiye gelişiKaza alanından detayKaza yapan araçtan genel detay

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/MARMARAEREĞLİSİ,(Tekirdağ)

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İstinat duvarı çöken bina sağlam çıktı

SAMSUN'da yapılan dere ıslah çalışması sırasında istinat duvarı çöken binanın temelinde yapılan teknik incelemede hasar oluşmadığı belirlendi. Binadan tahliye edilen vatandaşlar, istinat duvarının yeniden inşa edilmesi sonrası evlerine geri dönebilecek.

Olay, dün öğlen saatlerinde Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Afanlı Deresi'nde yürütülen ıslah çalışmasında kazı yapıldığı sırada bir binanın istinat duvarı çöktü. Olayda park halindeki bir otomobil çökmeyle birlikte yamaca kaydı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı göçükte, 6 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Olayın ardından binanın temelinde hasar olup olmadığına yönelik teknik inceleme yapıldı. Binanın temelinde hasar oluşmadığı belirlendi. İstinat duvarı güçlendirme çalışmalarının ardından, akrabalarında kalan vatandaşlar binalarına geri dönebilecek.

'UCUZ ATLATTIK'

Apartmanda yaşayan ve dün geceyi teyzesinde geçirdiğini belirten Doğukan Keskin, "İstinat duvarını güçlendirmek için çalışma yapıldı ve kayalar dikildi. İstinat duvarıyla apartman arasına dolgu yapımı çalışması ise devam ediyor. Olayın ardından gelen ekipler dün akşam saatlerine kadar çalışmaya devam etti. Bu sabah itibariyle de yeniden geldiler. Hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Apartmanda yaşayanlar genelde akrabalarında kaldılar. Biz de ailecek teyzemin evinde kaldık" dedi.

Görüntü Dökümü: ---------------------Yapılan çalışmalardan detaylarApartman sakini Doğukan Keskin röportajı

Detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

Kaynak: DHA