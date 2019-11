DHA YURT BÜLTENİ - 16

19.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:32

Üniversiteli Güleda, öldürüldü (3)

KATİL ZANLISI ZAFER PEHLİVAN TUTUKLANDI

GÜLEDA'NIN YÜREK DAĞLAYAN PAYLAŞIMI

Isparta'da, eski sevgilisi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, yürek burktu. Cankel'in, 18 Kasım'da öldürülmeden bir gün önce, Twitter hesabındaki son paylaşımında, 'Kapatın şehrin ışınlarını günahı düşümde kalsın' yazdığı görüldü. Cankel'in önceki günlerde ise 'Nefes almak değilmiş yaşamak', 'Mutlu ol her şey yolunda gittiği için değil her şeyi yoluna sokabilecek güce sahipsin diye' yazdığı ortaya çıktı. Güleda Cankel'in 14 Kasım'daki paylaşımında 'Sever mi her kalp katilini' yazdığı, bir diğer paylaşımında ise 'İnsanları tanıdıkça kendimi köpekleri daha çok severken buluyorum' yazdığı görüldü.TUTUKLANDIÜniversite öğrencisi Güleda Cankel'i öldüren, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19), polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Zafer Pehlivan daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Isparta Cezaevi'ne gönderildi. 'KADINA KALKAN ELLER KIRILSIN DİYORUM'Olayın yaşandığı Fatih Mahallesi'nin muhtarı Osman Başpınar, talihsiz bir olay meydana geldiğini belirterek, "Emniyetten de edindiğimiz bilgilere göre geçmişte bir arkadaşlık varmış. O arkadaşımız 1 gün önce akşam tartışıyorlar herhalde. Polisler geliyor. Şikayet olmadığı için salınıyor. Dün öğlene doğru tekrar geliyor. Tartışma sonucu böyle talihsiz bir olay oluyor. Böyle bir olayın mahallemizde yaşanmasını hiç kimse istemez. Kadına şiddet zaten böyle bir kelimeyi kullanmak bile istemiyorum. Kadın annedir, kadın eştir, kadına kalkan eller kırılsın diyorum. Şiddetle kınıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü--------------Olayın meydana geldiği aparttan dış plan görüntüApartın girişinden görüntüDetaylarMuhtar Osman Başpınar ile röportajAdliye dış plan görüntüŞüphelinin araca bindirilip götürülmesi

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

======================

Polis kardeşinin öldürdüğü Ebru Öztürk, toprağa verildi

ISPARTA'da polis kardeşi tarafından çocuklarının gözü önünde uzman çavuş eşi Erkan Öztürk ile birlikte tabancayla vurularak öldürülen Ebru Öztürk, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.Davraz Mahallesi 3977 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede oturan Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde görevli uzman çavuş Erkan Öztürk, önceki gün saat 09.00 sıralarında evine gelen polis kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Ebru Öztürk'ün de karıştığı tartışma, büyüdü. Adı açıklanmayan polis, tabancasını çekip, ablası ile eniştesine art arda ateş etti. Silah sesini duyan bina sakinleri, polise haber verdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Öztürk çiftinin cansız bedenlerini buldu. TOPRAĞA VERİLDİYapılan incelemenin ardından otopsi yapıldıktan sonra memleketi Osmaniye'ye getirilen Ebru Öztürk'ün Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Güvenç Camisi'ne getirildi. Burada, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ebru Öztürk'ün cenazesi, götürüldüğü Osmaniye Belediyesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Asri Mezarlık tabelasından detayCenaze aracı ve mezarlık girişindenCenaze aracı ve arkasındaki araç konvoyuSıra mezarlıktaki kalabalıkCenazenin araçtan alınmasıMezarlığa gelen kalabalıktan detay

SÜRE: 01'05" BOYUT: 34.3 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

======================

Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesi

kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye bırakılan mektubun üzerinde 'siyanür içilecek' kelimesi yazması üzerine AFAD alarma geçti. Yapılan ilk incelemede zarfta siyanür izine rastlanmazken, detaylı inceleme için laboratuvara gönderileceği belirtildi.Sakarya Mahallesi'ndeki PTT şubesine giden K.P., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere bir zarf bırakıp ayrıldı. Zarfı alan görevli, üzerine 'siyanür içilecek' yazısını görünce durumu hemen AFAD'a bildirip, şubedeki diğer vatandaşlar da dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine PTT'ye gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetlerle şubeye geçti. İlk olarak zarfta cihazlarla siyanür taraması yapıldı ve siyanüre rastlanmadı. Zarf daha sonra detaylı inceleme için laboratuvara gönderilmek üzere özel bir kutuya konuldu.Öte yandan mektubun sahibi K.P.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü-------------AFAD ve polis aracı-Görevlinin kıyafetini giymesi-Zarfın bulunduğu kutunun bantlanması-AFAD aracına konulması-İçerisinde zarf olan mektup-PTT şubesinden detay-Görevlinin PTT'nin kapılarını açması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 267 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, -

============================

Çırçır fabrikasında yangın

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, tonlarca pamuğun bulunduğu çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı.Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan Hüseyin Sırkıntı'ya ait çırçır fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, tonlarca pamuğun olduğu depodaki yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü-------------Yangından genel ve detayPamukların yanmasıYükselen dumanİtfaiye ekibinin söndürme çalışması

Haber-Kamera: Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU,(Adana),

============================

6 parçaya ayrılmış köpek ölüsüyle ilgili 'satanist ayini' iddiası Bursa'nın Gemlik ilçesi Gemsaz sahilinde 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsü bulundu. Köpeği bulan Gemsaz Korumu Derneği Danışmanı İlyas Oktay Altuğlu, "Ortada gövdesi bulunuyordu, diğer parçaları ise yıldız şeklinde etrafına dizilmişti. Satanistlerin ayin yaptığından şüpheleniyoruz" dedi.Gemlik ilçesi Gemsaz sahilinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan Gemsaz Korumu Derneği Danışmanı İlyas Oktay Altuğlu, çimler üzerine 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsünü fark etti, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayvanın ölüm nedeni ve sahile bırakanların tespiti için çalışma başlattı. Parçalara ayrılmış köpek ise Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından imha edilmek üzere alındı.'SATANSİT AYİNİ' İDDİALARIKöpek ölüsünü bulan İlyas Oktay Altuğlu, hayvanın parçalarının 'pentagram' şeklinde dizildiğini öne sürdü. Köpeği satanistlerin öldürdüğünü öne süren Altuğlu, "Sabah saatlerinde sahilde gezdiğim sırada parçalara ayrılmış köpeğin cansız bedeniyle karşılaştım. Çimenlerin üzerine parçaları bırakılmış. Ortada gövdesi bulunuyordu, diğer parçaları ise yıldız şeklinde etrafına dizilmişti. Satanistlerin ayin yaptığından şüpheleniyoruz" diye konuştu.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),

============================

Uyuşturucu satarken yakalanan 'Pepe Ali' tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 'Pepe Ali' olarak bilinen Mehmet Ali E. (63), kahvehane önünde gençlere uyuşturucu satarken yakalandı. Üzerinden uyuşturucu hap da çıkan Pepe Ali, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada Gazipaşa, Akçakoyunlu, İsmetpaşa ve Boğaziçi Mahalleleri'nde önceden belirledikleri adresle operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu kullanıcısı 4 kişi ile uyuşturucu satıcıları Ahmet S. (30) ile Pepe Ali lakakplı Mehmet Ali E. gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada 180 sentetik uyuşturucu hap, 1.38 gram bonzai, 34 gram esrar ile 1000 lira para ele geçirildi. ÇİZGİ FİLM KARAKTERİNE BENZETİLİYOREmniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali E. ile Ahmet S. tutuklanarak cezaevine konuldu. Çevresindekiler tarafından çizgi film karakteri Pepe'ye benzetildiğinden dolayı Pepe Ali olarak anılan Mehmet Ali E.'nin suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü-------------Ahmet S. polisler arasındaHastaneye alınmasıŞüphelilerin hastaneden çıkarılmasıAhmet S.'nin polis otosuna bindirilmesiPepe Ali'nin polis otosuna bindirilmesiPolis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

============================

Yalova'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Yalova'da polis ekipleri tarafından gerçekleşen fuhuş opersayonunda 1'i yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 2 farklı adreste fuhuş yapıldığını tespit etti. Polis ekipleri, 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için hazırlıklarını tamamladı. 2 farklı adrese eş zamanlı olarak baskın düzenleyen polis ekipleri, 1'i yabancı 5 hayat kadını ile fuhuşa yaptırdığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda bin 50 euro, 100 dolar, 6 bin 985 lira, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheliler, alınna ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü-----------Şüphelilerin adliyeye sevk olması

Süre: 0.47 Boyut: 69 MB

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA,

============================

Uyuya kalan sürücü aydınlatma direğine çarptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, direksiyon başında uyuyan Mutlu U. (41) otomobiliyle çarptığı aydınlatma direğini devirdi. Kaza anı ise, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kaza, geçen 15 Kasım Cum günü saat 05.00 sıralarında, Pazaryeri Mahallesi Patlangıç-Ölüdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Mutlu U., kullandığı 35 KF 8314 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, direksiyon başında uyuya kaldı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durdu. Çarpışmanın şiddetiyle aydınlatma direği devrilirken, aniden kendine gelen sürücü şaşkına döndü. Mutlu U., kazayı yara almadan atlatırken, çarpma anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntü Dökümü------------

Güvenlik kamerasına yansıyan otomobilin aydınlatma direğine çarpma anı

Haber- Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

Kaynak: DHA