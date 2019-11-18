DHA YURT BÜLTENİ - 16

18.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:40

4 kişinin evlerinde ölü bulunmasında mektupta adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma

ANTALYA'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişinin, kimyasal madde kullanımı sonucu evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili, babanın bıraktığı mektupta adları geçen 2 belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı. Belediye de 3 çalışanı hakkında idari soruşturma başlattı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 9 Kasım günü Konyaaltı ilçesinde, Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) kimyasal madde kullanımı sonrasında evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Selim Şimşek'in yaşadığı sıkıntıları anlatan mektubunda adı geçen, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli S.A. ile F.P. hakkında olduğu bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı da S.A., F.P. ve R.A. hakkında idari soruşturma başlattı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Süleyman EKİN/ANTALYA, -

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Polis kayınbiraderinin öldürdüğü uzman çavuş ve eşi ayrı yerlerde defnedilecek (2)- YenidenGÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI

Isparta'da, polis kayınbiraderi tarafından çocuklarının gözü önünde eşi Ebru Öztürk ile birlikte tabancayla vurularak öldürülen Uzman Çavuş Erkan Öztürk, memleketi Malatya'da toprağa verildi.Şehir Mezarlığı Camisi'nde düzenlenen törende Erkan Öztürk'ün yakınları gözyaşı döktü. Öztürk'ün cenazesi, ikindide kılanan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Askerlerin tabutu getirmesiCenazeye katılanlarCenaze namazının kılınmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHAGÖRÜNTÜ BOYUTU: 210 MB

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Bursa'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, otomobil, hafif ticari araç ve minibüsün karıştığı zincirleme kazada, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında, Mimar Sinan alt geçidinde meydana geldi. İ.K. yönetimindeki 48 KJ 206 plakalı otomobil, F.Ç.'nin kullandığı 08 AG 559 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.Ç.'nin kontrolünden çıkan hafif ticari araç, S.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüse çarptı. Zincirleme kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan 1'i çocuk 7 kişiyi ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü-------------------------Kaza yerinden detaylar-Hasarlı araçlardan detaylar-Sağlık ekiplerinden detaylar-Kazaya karışan sürücü röportajı

Süre: 02.35 Boyut: 289 MBHaber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, aralarında husumet bulunan kardeşler arasında çıkan tartışma, taşlı- sopalı kavgaya dönüştü, 6 kişi yaralandı.Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Celal ve Davut Çeptin kardeşler, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Diğer aile bireylerinin de dahil olması ile büyüyen tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Davut, Ubeydullah, Mehmet, Vedat, Celal ve Ramazan Çeptin, vücutlarına aldığı darbelerle yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Mahallede güvenlik önlemi alan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Mahalleden görüntülerAlınan güvenlik önlemleriİnceleme yapan polis ekipleriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 177 MB

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40 yıl önce restoranda kırılan bardakla cam yemeye başladı

Bursa'nın İznik ilçesinde, Nusret Aktaş (59), 40 yıldır cam yiyor. Restoranda kırılan bardağı ısırarak bu alışkanlığa başladığını anlatan Aktaş, cam yemenin sağlığına olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi.Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan, emekli Nusret Aktaş, 19 yaşından beri cam yiyor. Cam bardak ve şişeleri ısırıp, gıdaymış gibi tüketen Aktaş, alışkanlığının sağlığına olumsuz bir etkisinin olmadığını dile getirerek, "Vücudum gayet sağlıklı, sadece uyku bozukluğum var" dedi. Aktaş, alışkanlığına kırılan bir bardakla başladığını belirterek, "40 yıl önce bir restoranda yemek yedeğimiz sırada bardak kırıldı. Bende bardağı ısırıp yedim. İlk olarak orada başladım. 19 yaşımdan bu yana cam yiyebiliyorum dedi.

Görüntü Dökümü-----------Adamın cam yemesi

-Açıklama

Süre: 1.50 Boyut: 205 Mb

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/BURSA,

Kaynak: DHA