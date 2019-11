DHA YURT BÜLTENİ-16

10.11.2019 14:25 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:25

Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı

Gaziantep'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde yapılan anma töreninde, protokol üyeleri ve törene katılanlara dağıtılan fotoğraflı kokartlarda Atatürk'ün doğum tarihinin '1981' olarak yazıldı. Olayın ortaya çıkmasıyla birçok kişi soysal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Bu sabah 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeni ile tören düzenlendi. Törene katılan vali, belediye başkanı, tugay komutanı, kurum amirleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrencilere, yakalarına takmaları için Atatürk'ün fotoğrafının olduğu kokartlar dağıtıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları tarafından dağıtıldığı öğrenilen ve törene katılan herkesin yakasına taktığı kokartlarda Atatürk'ün doğum tarihinin '1881' yerine '1981' olarak yazıldığı ortaya çıktı.

Tören boyunca kimsenin fark etmediği yanlışlık, daha sonra fotoğrafları inceleyenler tarafından fark edildi. Yaşanan olay soysal medyadan tepki gördü.

Bolu'da 10 Kasım töreninde çelenk polemiği

Bolu'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma töreninde çelenk polemiği yaşandı. AK Parti ve MHP'nin il başkanları, siyasi partilerin de törende çelenk koyacağının kendilerine haber verilmemesine tepki gösterdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıldönümünde Anıtpark'ta tören düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenkler koyuldu. Bolu'da daha önceki törenlerden farklı olarak CHP, İYİ Parti ve bazı sivil toplum kuruluşları da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha önce düzenlenen 10 Kasım törenlerinde yalnızca Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı tarafından anıta çelenk konuluyordu. Partilerin ve STK'ların da çelenk koyacağı iddiaya göre AK Parti ve MHP Bolu il başkanlıklarına bildirilmedi.

Törenin ardından, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, töreni organize edenlere tepki gösterdi. Partilerin de çelenk koyacağının kendilerine bildirilmemesini bir sabotaj olarak nitelendiren AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Ben 5 yıldır il başkanıyım. Beş yıllık il başkanlığım döneminde hiçbir 10 Kasım töreninde siyasi partilerin çelenk koyma problemi olmadı. Daha önce partiler çelenk koymuyordu. Buna Milliyetçi Hareket Partisi de dahildir, biz de. Hiçbir zaman çelenk koymadık. Konulmadığı için de Cumhuriyet Halk Partisi beş yıldır alternatif program düzenler. Niçin? 'Biz çelenk koyamıyoruz' diye alternatif program düzenler. Valilik makamı eliyle bizlere bir bildiri geldi. Gelen bildiride programın akışı sunulup akışta da 'çelenklerin konulması' der. Mesele budur. Ben beş yıldır hiçbir programda çelenk koymadım siyasi parti olarak. Burada bu program yapılıyorsa öncelikle Valilik özel kalemi, bu işleri kim organize ediyorsa, bu işi orada kim yapıyorsa bu işin sorumlusu odur. 'Siyasi partilerin çelenk koyması vardır' diye gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerekse AK Parti İl Başkanlığına, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, yani tüm siyasi partilerin hepsine doğru bir şekilde bilgisi verilir ve insanlar bu şekilde burada olmaz. Bir tarafta Milliyetçi Hareket Partisi çelenk koyamıyor, bir tarafta AK Parti İl Başkanı çelenk koyamıyor. Üniversite Rektörlüğü çelenk koyamıyor, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası çelenk koyamıyor. Bolu Barosunun çelengi var, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çelengi yok. Bu nasıl bir organizasyondur, bunu kim yapar, nasıl yapar?" dedi.

Doğanay tepkisini şöyle sürdürdü: "Milletin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı olduğu anlarda, bu programın bu şekilde yapılması, bu şekilde milletin burada, tören alanında herkesin önünde mağdur edilmesi. Bunun adı sabotajdır. Bunu kim yapıyorsa net bir şekilde söylüyorum. Gelen programda burada Valilik makamı, Bolu Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı çelengini koyar ve program biter. Buradaki durum; millet buraya çelenk koymaya çıktığı zaman bir taraf Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanına bakıyor, diyor ki 'çelenk nerede?' Bir taraf bana bakıyor AK Parti İl Başkanına, diyor ki 'çelenk nerede ?' Yani bunun algısı çok farklı noktalara gider."

MHP İl Başkanı Cihan Başaran ise "Çok uzun söyleyecek bir şey yok. Millet buna mutlaka vicdani olarak karar verecektir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ahrete intikalinin 81. yıldönümünde huzurlu bir şekilde anarken böyle bir facia yaşamamız bizleri çok mutsuz etmiştir. Çelenk koyma töreninde tek gördüğümüz sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve onun alt kuruluşlarıdır. Bunun dışında çelenk koyabilecek veya koymuş kimseyi görmedik. Umarım bununla ilgili bir açıklama yapılacaktır. Failler kimse, suçlular kimse bununla ilgili kendileri hakkında soruşturma yapılacaktır" dedi.

Üzüm bağında Atatürk'ü andılar Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, üzüm üreticisi Emin Binbaşıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 81'inci ölüm yıl dönümünde, kendi bağında tarım işçileriyle andı.

Üzüm üreticisi Emin Binbaşıoğlu, Atatürk'ün ölüm yıl dönümünün Emcelli Mahallesi'ndeki bağında üzüm kesimi yaptığı döneme denk gelmesi dolayısıyla anma töreni düzenledi. Bağdaki anma törenine Binbaşıoğlu'nun davet ettiği Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de katıldı. Sarıgöl Ziraat Odası tarafından ses düzeni kurulan bağda, üzüm kesimi yapan işçilere Türk bayrakları dağıtıldı. Saat 09.05'i gösterdiğinde, siren sesiyle birlikte törene katılanlar, 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşı okundu. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, törendeki konuşmasında, "Dünyanın en büyük devlet adamını 81 yıl önce bugün kaybettik ama onun kurduğu cumhuriyetin devrimlerine sonuna kadar sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bağda da dağda da olsak 10 Kasım'da Atatürk'ü saygıyla anmak boynumuzun borcudur. Ulu Önder'imizi saygıyla ve minnetle anıyoruz" dedi.Tarım işçileri de töreni düzenleyen bağ sahibi Binbaşıoğlu ve Ziraat Odası Başkanı Ülgen'e teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Üzüm bağındaki anma töreninden görüntü-Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen'in konuşması-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL (Manisa), ============================Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yalvaç yönetimindeki 02 FZ 792 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Yalvaç ile yanındaki Ahmet Yalvaç, Uğur Yalvaç, Harufe Yalvaç, Semra Akgül ve Mustafa Akgül, yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

650 öğrenci ile Türkiye haritası ve ay-yıldızlı koreografi Denizli'de Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 650 öğrenci, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde bedenleriyle Türkiye haritası ve ay yıldız oluşturarak koreografi yaptı.

Merkezefendi ilçesindeki Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 650 öğrenci, okul bahçesinde bedenleriyle Türkiye haritası ve Türk Bayrağı oluşturdu. Hazırlanan koreografi drone ile havadan görüntülendi. Okuldan yapılan açıklamada, "Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri olarak vefatının 81'inci yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyoruz" denildi.

Foçalıların 'çevre yolu' tepkisi İzmir'in turistik ilçesi Foça'nın Bağarası Mahallesi'nde yapılması planlanan çevre yolu, güzergahtaki anıt ağaçlar ile doğaya zarar vereceği gerekçesiyle tepkiye neden oldu. Mahalleli, Foça Çevre Platformu (FOÇEP) üyelerinin de desteğiyle yolun alternatif güzergahta yapılması için imza kampanyası başlattı.

Foçalılar, 10 kilometre uzaklıktaki Bağarası Mahallesi'nde yapılması planlanan çevre yoluna güzergahtaki anıt ağaçlar, tarım arazileri ve mevcut sulama sistemini yok edeceğini ileri sürerek, tepki gösterdi. İlçe sakinleri, yolun gerekli; ancak güzergahının yanlış olduğunu savundu. Foçalılar, daha uygun ve maliyeti daha düşük hat varken, 1992'de belirlenen, halkın nereden geçtiğini bilmediği güzergahın yapılmasında ısrar etmenin doğru olmadığını belirtti.

'UMARIZ, TARIM ARAZİLERİMİZ KURTULUR'Foça'da yaşayan, emekli deniz albay ve iş insanı Recep Tan, Bağarası Mahallesi'ndeki trafik yoğunluğunu çözmek için yerleşim birimini bypass eden güzergahın 1992'de oluşturulduğunu, İller Bankası'nın çıktığı ilana itiraz olmayınca planın kesinleştiğini söyledi. Bu durumdan bazı firma elemanlarının arazilerinde ölçüm ve tespit çalışması yapmasıyla haberdar olup, şaşırdıklarını dile getiren Tan, şöyle konuştu:

"Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'ne müracaat ettik. İmar planı üzerinde böyle bir kanal bırakıldığı için yol çalışmasına başladıklarını öğrendik. Fakat bu yol çok verimli olan tarım arazilerinden ve Devlet Su İşleri'nin (DS) sulama havzasının ortasından geçiyor. Biz bunu öğrendikten sonra tarım arazilerinden geçmeyen bir yol önerisinde bulunduk. Bu zaten tarihi Foça yolunun da geçtiği, tamamı kamulaştırma problemi yaşanmayacak Hazine arazisi olan, Yenibağarası Kavşağı'na ve yerleşim yerlerine dokunmayan tarıma kapalı, DSİ'nin sulama sistemini etkilemeyen, asırlık zeytin ağaçlarının kesilmesine gerek olmayan, taşlık bir bölge. Yetkililer gelip teklif ettiğimiz bu güzergahı görürlerse mantıklı bir kişinin 'hayır' demeyeceği alternatif olarak öneriyoruz. Umarız kabul edilir, tarım arazilerimiz kurtulur."

ASIRLIK AĞAÇLARA KIRMIZI BOYAYLA İŞARETİstanbul'daki meslek yaşamının ardından bölgeye yerleştiğini ve ailesiyle birlikte 'yeşil dünya' oluşturduklarını belirten emekli gazeteci Gül Atmaca ise şunları söyledi:

"Bir gün baktık ki 3 kişi, ellerinde değişik aletlerle ölçüm yapıyor. Evlere, aralarında anıt niteliğinde olan asırlık ağaçlara kırmızı boyalarla işaretler koyuyorlar. Maliyet hesabı yapmak için Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından görevlendirildiklerini söylediler. Mevcut yolun yetersiz olduğunu kabul ediyoruz; ancak 100 yıl önce kullanılan dağ eteğinden geçen bir yol hattı varken, şu anda akla ziyan bir güzergah öngörülüyor. Yol yarım ay şeklinde toplam 5 kilometre uzunlukta. Tarlalar, asırlık ağaçlar, DSİ'nin kanalları, su kuyuları hepsi bu yolun altında kalacak. Dolguyla güzergah yükseltileceği için Bağarası Ovası ikiye ayrılacak, ne tarım kalacak ne hayvancılık kalacak. Alternatifi varken lütfen bu doğa kıyımına sebep olmayın. Asırlık ağaçlarımızı değil fidanımızı bile vermeyeceğiz. Kararlıyız."

'ZEYTİN AĞAÇLARINI KENDİMİZDEN ÇOK KORUDUK'Eşiyle birlikte yerleştikleri ev ve bahçelerine 20 yıldan fazla süre emek verdiklerini dile getiren Neval Aydın, "Bahçemizdeki asırlık 10 zeytin ağacını neredeyse kendimizden fazla koruduk. Eşimin vefatına ve ilerleyen yaşıma rağmen diktiğimiz fidanlara çocuğum gibi özenle bakmaya devam ediyorum. Ancak bahçemdeki ağaçların üzerine kırmızı boyayla işaret koyan topografları görünce şok oldum. Burası çok verimli bir yer. Yılda 3 ürün alabilirsiniz. Yeraltı suyu yüzeye çok yakın. Örtü toprağı çok kalın. Tarım için ideal özelliklere sahip. Bin yıllardır burada tarım yapılmış. Buradan yol geçmesini kesinlikle istemiyoruz. Foça bir taraftan 'sakin şehir' olmak için çalışıyor. Sakin şehre ulaşmak bu kadar hızlı olmamalı. İnsanlar, kendi yiyecekleri ürünleri, yararlanacakları ağaçları telef ederek bir yere ulaşmak istememeliler. Gerçekten bunun bilincinde olanlar bu yolu kullanmak istemeyeceklerdir. Biz bu ağaçları, evleri kaybetmekle kalmayacağız. Buradaki yaşanmışlıkları, anlatılan öyküleri, geçmişimizi, torunlarımızın nefes alanlarını, kaplumbağaları, kirpileri kaybedeceğiz" diye konuştu.

Foça Çevre Platformu (FOÇEP) üyelerinin de destek verdiği Bağarası Mahallesi sakinleri, yolun alternatif güzergahta yapılması için imza kampanyası başlattı. Kampanyada, ilk gün 100'den fazla imza toplandı.

Ormanlık alanları temizlediler

İzmir'de, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek ormanlık alanlardaki çöpleri toplayan 'Doğa İçin Temizle' grubu, İzmir'in Buca ilçesinde çöp topladı.

Sosyal medya üzerinden organize olan ve hemen her hafta İzmir'de bir ormanlık alandaki çöpleri temizleyen 'Doğa İçin Temizle' grubu, Buca'da bulunan Şahin Tepesi'nde temizlik yaptı. 50 kişinin katıldığı etkinlikte, ormandaki çöpler tek tek toplandı. Sabah saatlerinde başlayan temizleme çalışmalarında yüzlerce alkol şişesi, plastik atıklar, araba lastikleri ve ayakkabı gibi ormanı kirleten maddeler toplandı. Toplanan çöpler arasında en yaygın olan ise alkol şişeleri ve izmaritler oldu. Yüzlerce alkol şişesi, on binlerce de izmarit, temizlendi. Doğa için Temizle Grubu Proje Sorumlusu Şükrü Üzcan (36), mevcut sayılarını arttırıp ülke geneline yayılmak istediklerini söyledi. Üzcan, "Amacımız yarınlara daha temiz bir dünya bırakmak. Bunun yanı sıra hayvanlarla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. İzmir'de 140 kişilik bir ekibimiz var. Biz bu sayıyı arttırıp, Türkiye'de doğa temizliği yapan bir aile oluşturmayı istiyoruz. Bugün de Buca'da çöp toplama etkinliği yapıyoruz. Ne yazık ki ormandan alkol şişeleri, izmaritler, midye kabukları, iç çamaşırı, ayakkabılar çıkmaya devam ediyor. Bu aileyi tüm dünyaya yaymak istiyoruz" dedi.'ASIL CEZAYI DOĞA VERECEK'Grubun genel başkanı Emrah Kökçak (36), ormanlarda olmaması gereken her şeyi toplamaya çalıştıklarını belirterek, "İnsanların doğaya verdikleri zararı herkese göstermek istiyoruz. Bunun yanı sıra önce ülkemizde yaygınlaşıp ardından yurt dışına açılmayı hedefliyoruz. Böylece tüm dünyada bir temizlik hareketi başlatabilmeyi umuyoruz. Ormanda olmaması gereken her şeyi topluyoruz" diye konuştu. Grubun kadın üyelerinden Bahar Dindar (36) da farkındalık yaratmak istediklerini vurgulayarak, "Çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak için bu projeyi yürütüyoruz. Doğayı kirletmenin de cezası olması gerektiğine inanıyorum. Bize asıl cezayı, bilinçsizce kirlettiğimiz doğa verecek. Vicdanen tüm insanlarda bu farkındalığı yarattığımız taktirde başarılı olacağız" diye konuştu.

