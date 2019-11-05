DHA YURT BÜLTENİ - 16

05.11.2019 15:34

Kumsala vuran yunusu, kuyruğundan çekerek denizle buluşturdu

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde oltayla balık tutmaya giden Tamer Yılmaz (39) ve Beytullah Kara (37), kumsala vurmuş bir yunus gördü. Yunusun hareket ettiğini gören Beytullah Kara, kuyruğundan tutup çekerek yeniden yüzmesini sağladı.

Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi Kumburun mevkisinde balık tutmakya giden Beytullah Kara ve Tamer Yılmaz, sahile vuran yunusun çırpındığını gördü. İki arkadaş hemen yunusun yardımına koştu. Ayakkabılarını çıkarıp, pantolonunun paçasını sıvayan Beytullah Kara, yunusun kuyruğundan çekip, ardından da yuvarlayarak yeniden denizle buluşturdu. Yaşam alanına yeniden kavuşan yunus, birkaç tur attıktan sonra gözden kayboldu.

O anları analatan Beytullah Kara, "Kumburun mevkisine balık tutmak için gittiğimiz sırada kıyıya vurmuş yunusu gördük. Kumların üzerinde çırpınan yunusa yardım etmek istedim. Ayakkabılarımı çıkarıp, pantolonun paçalarını sıvadım. Sonra ellerimle kuyruğundan tutup denize döndürmeye çalıştım. Ağır olduğu için çekmekte zorlansam da, onu hayata döndürmek için elimden geleni yaptım. Sonunda itekleyerek denizle buluşturmayı başardım. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor. Onu hayata döndürebildiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,-

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Parkta uyuyan vatandaşın boynundan kolyesini çaldı

Mersin'de parkta uyuyan bir kişinin altın kolyesini çalan M.T., güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çaldığı kolye ile yakalanan M.T., adliyeye sevk edildi.Geçtiğimiz 10 Ekim'de merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki bir parkta uyuya kalan bir vatandaş, uyandığında boynundaki altın kolyesinin olmadığını fark etti. Bunun üzerine Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım isteyen vatandaşın çağırısı üzerine ekipler çalışma başlattı. Bölgede şüphelilerin kaçış güzergahları üzerinde güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin M.T. olduğunu saptadı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anında şüpheli M.T. ile yanındaki arkadaşının rahat tavırları dikkat çekti.KOLYE SAHİBİNE TESLİM EDİLDİVatandaşın boynundaki altın kolyeyi söküp alan M.T., adresine yapılan operasyonda yakalandı. Çaldığı kolyeyi de ele geçiren polis, sahibine teslim etti. M.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü---------Zanlının olay yerine gelmesi -Uyayan mağdurin başında beklemesi-Zanlının diğer arkadaşının gelmesi -Zanlının kolyeyi almaya çalışması -3'ncü kişinin zanlıları uzaklaştırmaya çalışması-Zanlıların uzaklaşması-Hırsızlar kolyeyi boyundan sökerken

(SÜRE: 1,36 DK ) (BOYUT: 181 MB)

Haber-Kamera: MERSİN,

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Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, fuhuş yapıldığı belirlenen bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda işletme sahibi ve müdürü oldukları belirlenen 2 kadın gözaltına alındı.Gölcük Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren bir masaj salonu hakkında fuhuş yaptırıldığı yönünde gelen çok sayıda ihbarı değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonunu takibe aldı. Salona müşteri olarak giden çok sayıda kişinin ifadesinin alınmasının ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, masaj salonuna baskın yaptı. Operasyonda işletme sahibi olduğu anlaşılan G.K. (41) ile işletmenin müdürü G.K. (25) gözaltına alındı. Masaj salonunda fuhuş yaptırılan kadınlar ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.Emniyette yapılan incelemelerde benzer suçlardan çok sayıda sabıka kaydı olduğu anlaşılan G.K. ve G.K. isimli kadınlar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü------------Zanlıların asayişten çıkışıDetay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Antalyalı 'Spiderman', ekmeğini kostümünden kazanıyor

Antalya'da yaşayan Burak Soylu (26), 'Spiderman' kostümü ile kentin maskotu oldu. Trafikte motosikletini dahi kostümüyle kullanan Soylu, otellerde gösteri yapıp, çocukları eğlendirerek, para kazanıyor. Burak Soylu, turizmci babasının yanında çocukluktan bu yana gittiği otellerde dansçıları izlerken, dansçı olmaya karar verdi. Özel eğitim alan Soylu, severek izlediği film karakteri 'Spiderman'in kostümüyle dans etmek istedi. Amerika'da yaşayan tanıdığına vücut ölçülerini bildiren Soylu, burada özel kumaştan kostümü 3 bin TL'ye diktirdi. Turizm sezonu süresince otellerde çocukları eğlendiren Burak Soylu, sezon sona erince kent merkezindeki lüks işletmelerin reklam yüzü oluyor. Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde 'süper kahraman örümcek adam' rolüyle dans edip, ilgi toplayan Soylu'ya, herkes dikkat kesiliyor.İşini tutkuyla yaptığını belirten Burak Soylu, "8 yaşından bu yana 'Örümcek Adam'ı seviyorum. Ona ne kadar kötü davranırlarsa davransınlar o hep doğruyu, iyiyi yapmaya çalıştı. Ben de o yüzden bu karakteri kendime uygun gördüm. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum" dedi.2007 yılında yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu'nun motosikletine sahip olduğunu ve kostümüyle sürdüğünü anlatan Soylu, trafikte kendisini görenlerin, görüntü çekmek için hemen cep telefonlarına sarıldığını söyledi. Kostümü ilk giydiğinde trafik uygulamasına takıldığını ve durduran polislerin de kendisini samimi karşıladığını belirten Soylu, "Hatta polisler de benimle fotoğraf çektirdi. Beni gören bazı çocuklar korkuyor, bazıları da yanıma gelip, 'Sen gerçek örümcek adam mısın? Nereden çıktın?' gibi sorular yöneltiyor" diye konuştu.Burak Soylu, kostümün içine sığabilmek için kilo almamaya özen gösterdiğini de dile getirdi.

Görüntü Dökümü--------------Motosikletten detay görüntülerMotosikleti kullanırken görüntüTers evde çekilen görüntülerKepez varyantta çekilen görüntülerBurak Soylu ile röpMuhabir Alparslan ÇINAR'ın anonsu

592 MB/// 05.20"

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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13'üncü Adana Uluslararası Tarım, Sera ve Bahçe Fuarı kapılarını açtı

ADANA'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tarım, Sera ve Bahçe Fuarı, 250 firmanın katılımıyla açıldı.Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, oda ve borsaların katkılarıyla düzenlenen 13'üncü Adana Uluslararası Tarım, Sera ve Bahçe Fuarı'nın açılış töreni TÜYAP Uluslararası Fuar Alanı'nda yapıldı. Açılışa katılan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tarımın kent ekonomisinin lokomotifi olduğuna belirterek, "Adana, geçtiğimiz yıl 9,7 milyar liralık tarımsal üretim değeriyle Türkiye tarımının başkenti olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Ülke ekonomisine sağladığımız bu katkının sürdürülebilir olması, hiç kuşkusuz doğrularımızı çoğaltmaktan, eksiklerimizi gidermekten ve yanlışlarımızı düzeltmekten geçiyor" dedi.Valilik olarak üreticilerin her türlü sornuyla yakından ilgileneceklerini kaydeden Vali Demirtaş, başlatılan tarıma dayalı ihtisas OSB projeleriyle Adana'nın tarım potansiyelini daha da yükseğe çıkaracaklarını kaydetti.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Çukurova'nın dünyanın en önemli üç ovasından biri olduğuna dikkat çekerek, "Bundan 50 yıl sonra bile dünyadaki en önemli şey verimli toprak ve su olacaktır. Nüfus arttıkça, insanların yemek ihtiyacı oldukça üretmek gerekecektir. Türkiye kendi kendine yeten ender ülkelerden bir tanesiyken, ülke tarımı hak ettiği yerde değil. Belediye olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte üreticiyi destekleyen, gerektiğinde kendi tohumunu üreten, ihraç edilen ürünlerin sınırdan dönmesini engelleyen önemli laboratuvarları açan bir belediye olacağızö diye konuştu.Konuşmaların ardından protokol, fuarın açılış kurdelesini kestikten sonra sektör temsilcilerinin stantlarını gezerek ürünleri inceledi. Kentte 250 katılımcıyla kapılarını açan fuarı, 16 ülkeden 300 kişilik yurt dışı alım heyeti ziyaret edecek. Modern tarım ve bahçeciliğin ihtiyaç duyduğu her türlü donanım ve teknolojiye ulaşabilecek fuarda 8 Kasım'da 9. Geleneksel Bal Yarışması gerçekleştirilecek. Fuar, 9 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Görüntü Dökümü--------Fuarda sergilenen ürünlerFuara katılanlarVali Mahmut Demirtaş'ın konuşmasıBüyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın konuşmasıVali Demirtaş'ın fuarı gezmesiTarım araçlarından görüntüler

Fuarı gezen vatandaşlar

SÜRE: 04'05" BOYUT: 452 mb

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

Kaynak: DHA