DHA YURT BÜLTENİ - 16

02.11.2019 16:52

Tel Abyad'da bombalı saldırı

BARIŞ Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Şanlıurfa'nın karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda çok sayıda hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Tel Abyad kent merkezinde bulunan pazar yerinde öğleden sonra PKK/YPG'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Büyük gürültüyle meydana gelen ve Akçakale'den de duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralananlar ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sonrası sınır hattında yoğun önlem alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ŞANLIURFA, -

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Suriye'den Irak yönüne giden ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi

SURİYE'den Irak yönüne giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Suriye'den Irak yönüne giden ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi. Kamışlı kentinden geçen yaklaşık 200 araçlık konvoyda, TIR'ların üzerinde zırhlı araçlar brandayla kapatıldığı görüldü. Konvoyda ayrıca akaryakıt tankerlerinin de bulunduğu gözlendi.

Görüntü Dökümü----------Konvoydan görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),GÖRÜNTÜ BOYUTU: 304 MB

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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, kömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi Servet Gökay (40) yaşamını yitirdi.

Göçük, saat 13.00 sıralarında, Kilimli'ye bağlı Gelik beldesindeki özel firmaya ait kömür ocağında meydana geldi. Tavanın göçmesi sonucu madende çalışan işçilerden Servet Gökay'ın başına taş isabet etti. Ağır yaralanan Gökay, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı. Arkadaşlarının Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Servet Gökay, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Evli ve 2 çocuk babası Servet Gökay'ın cenazesinin yarın öğlen namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü-Hastane acil servisi-Morg önünde bekleyenler

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Evlerinin yanışını üzüntüyle izlediler

BOLU'da, baba ve 2 oğlu olmak üzere, 3 ailenin yaşadığı birbirine bitişik haldeki 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Evleri yanan aileler, evden kurtarabildikleri eşyalarıyla boş bir araziye oturup yangın söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Bahçeköy Köyü'nde meydana geldi. Selahattin Yaman'a ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bitişiğinde bulunan oğullarının aileleriyle yaşadığı 2 eve daha sıçradı. Yangını fark eden aile bireyleri, durumu itfaiyeye haber verip, evdeki eşyalarını alıp dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Evler kullanılamaz hale geldi. Evleri yanan aileler, yanlarında bulunan televizyon, yatak yorgan gibi eşyalarıyla yangının söndürme çalışmalarını üzüntü içinde izledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yangın söndürme çalışmaları-Çalışmaları izleyen ev sakinleri-Detaylar

Süre: 01.07-Boyut: 127 MBHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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DSP Lideri Aksakal: Devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasındayız

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP olarak devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasında olacağımızı belirtmek isterim" dedi.

DSP İl Başkanlığı'nın kongresine katılmak üzere Çanakkale'ye gelen Genel Başkan Önder Aksakal, kongre öncesinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye gündemini değerlendirdi.

Aksakal, "Türkiye kadim bir devlettir. Gerek Amerikan emperyalizmine, gerekse Rusya'nın bölgemiz üzerinde kurgulamaya çalıştığı hakimiyete karşı milli sınırlarımızı ve milletimizin bütünlüğünü koruyup, kollamakla yükümlü bu yapının yalnız bırakılmaması gerekiyor. DSP olarak devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasında olacağımızı belirtmek isterim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın konuşması-Demokratik Sol Parti Çanakkale il kongeresinin başlangıcından detay genel görüntü

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Göçmenler, Çanakkale'de şehit atalarının mezarlarını ziyaret etti ÇANAKKALE'ye gelen Suriye ve Iraklı göçmenler, şehitlikteki dedelerinin mezarlarına karanfil bırakıp, dua etti.

Türk Kızılay Toplum Merkezleri Sosyal Uyum Programı, iç savaş, çatışma, terör gibi zorunlu nedenlerle Türkiye'ye göç etmek durumunda kalan göçmenleri, halka buluşturmak ve bütünleştirmek amacıyla farklı bir projeye imza attı. Toplum merkezlerinde kalan Suriyeli ve Irak uyruklu 50 kişi Çanakkale Savaşları'nda şehit düşen atalarının mezarlarını ziyaret etti. Ziyarete Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Çanakkale Şube Başkanı Ergin Sezen ve kamu kurum temsilcileri katıldı.

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, "Bilindiği gibi 2011 yılından bu yana ülkemizde Suriyeli misafirler bulunmakta. Biz de Türk Kızılay olarak toplam 16 toplum merkezimizde Suriyeli misafirlerimize hizmet veriyoruz. Hizmet verdiğimiz Suriyeli misafirlerimizin bir kısmının dedelerinin Çanakkale Savaşları'nda şehit olduğunu ya da yaralandığını, aynı zamanda onlarda da bu savaşlarla alakalı büyük hatıralar bulunduğunu keşfettik. Bir kısmını, 29 Ekim'de başlayan Kızılay Haftamız dolayısıyla Çanakkale Şehitliği'ne ziyarete getirdik. Duydukları hikayeleri yerinde görsünler ve kendi torunlarına da anlatsınlar istedik. Amacımız hem onların toplumumuzla olan uyumunu artırmak hem de büyük ailenin yani Osmanlı ailesinin bağlarını güçlendirmek" dedi.

Iraklı Ahmet Benne, "Burada olmak benim için çok farklı bir duygu, Burada 104 yıl önce savaşan ecdadımız, atalarımız, din, dil, ırk demeden bizim için omuz omuza savaşmışlar. Biz refah ve huzur içinde yaşayalım diye. Bu paha biçilemez bir duygu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin" diye konuştu.

Suriyeli Gülsüm Şerif de, "Şehit dedelerimizin mezarını ziyaret ettiğim için çok heyecanlı ve mutluyum" dedi. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda şehitlikleri ve savaş alanlarını gezen Suriye ve Iraklılar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ndeki temsili şehit mezarlarını ziyaret etti. Karanfil bırakıp, dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Çanakkale Şehitler Abidesinde Suriyeli ve Iraklı göçmenlerden genel ve detay görüntü.-Semoblik şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve dua edilmesinden görüntü.-Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan açıklama görüntüsü.Irak Kerkük'ten Ahmet Benne açıklama görüntüsü.-Suriye Halep'ten Gülsüm Şerif

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Cihan BAYRALI/ECEABAT(Çanakkale),

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Çiftçiler mıcır kamyonlarına karşı yol kapattı BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, mıcır taşıyan kamyonların arazilerine zarar verdiğini iddia eden çiftçiler, yol kapattı.

Burhaniye ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kuyumcu Mahallesi'ndeki ocaktan mıcır taşıyan kamyonların çıkardığı tozun arazilere zarar verdiğini iddia eden yöre çiftçileri, seslerini duyurabilmek için Tahtacı Köprüsü ile Kuyumcu Mahallesi ara yolunda eylem kapattı. Kuyumcu ve Subeylidere mahallelerinden çiftçiler, yolu kapatıp, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Yolun asfaltlanmasını isteyen Sinan Kul, "Yol kenarındaki arazilerdeki ürünler tozdan büyük zarar görüyor. Toz yüzünden tarlada yemek bile yiyemiyoruz. Bunun için yolun asfaltlanmasını istiyoruz. Biz kimsenin ekmeği ile uğraşmıyoruz. Soruna çözüm bekliyoruz. Çözüm bulamayınca da çareyi yolu kapatmakta buldukö dedi.

Sorunun çözümü için Ankara'ya kadar gittiğini anlatan İsmail Özdemir de, "10 yıldır bu sıkıntıyı çekiyoruz. Çok yere başvurduk. Ancak bizi dinleyen yok. Yolun asfaltlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Cevat Budak ise, "Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Sesimizi kimse duymuyor. Biz kime gidelim. Yolun asfaltlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yol kapatan çiftçilerden detay görüntüler-Sinan kul ile röp-İsmil Özdemir ile röp-Cevat Budak ile röp

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir),

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Mersin Uluslararası Narenciye Festivali başladı

MERSİN 7'nci Uluslararası Narenciye Festivali, renkli görüntülerle başladı.

Narenciye ürünlerinin tanıtılması, marka değerinin arttırılması ve tüketiminin teşvik edilmesi amacıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali kapılarını açtı. Renkli görüntülerin oluştuğu festivale, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festival narenciye figürlerinin kurulduğu alanda düzenlenen törenle açıldı. Törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mersin Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖZDEMİR: NARENCİYE TÜKETİMİ VE İHRACATI ANA HEDEFİMİZ OLMALI

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Abdullah Özdemir, Mersin'in en önemli organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Meyvenin süsleme aracı olarak kullanıldığı Türkiye'nin tek festivalini gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir, "Festivalde süslemeler için 500 bin adet narenciye kullandık. Mersin'de ben de varım diyen herkese kapımızı açtık. 27 kurum bir araya gelerek bu güzelliği ortaya çıkarttık. Amacımız kamuoyunun dikkatini narenciyeye çekmek, hak ettiği değeri bulmasıdır. Narenciye herkesin etrafında kenetlenmesi gereken bir değerdir. En büyük temennimiz üreticilerin alın terinin karşılığını almasıdır. Narenciye tüketimi ve ihracatı ana hedefimiz olmalıdır. Marka değerinin yollarını bulmalıyız. Narenciye hayattır, narenciye Mersin'dirö dedi.

HİSARCIKLIOĞLU: ŞEHİRDE SÖZ SAHİBİ OLAN HERKES BİR ARADA

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise birçok festivale şahitlik ettiğini dile getirerek Mersin'in en iyi organizasyonu yaptığını söyledi. Dünya standartlarında bir festival olduğunu kaydeden Hisarcıkoğlu, "İşin püf noktası bir araya gelebilmek. Şehirde söz sahibi olan herkes bir arada. Narenciye sadece Mersin için değil, Türkiye için çok önemli. Üretimin yüzde 25'ini, ihracatın yüzde 37'sini tek başına yapıyor. Narenciyeye muhakkak katma değer katmalıyız. Narenciyeyi markalaştırıyor olmamız lazım" diye konuştu.

BAŞKAN SEÇER: MERSİN'İN TANITIMI İÇİN ÇABALIYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Festivalin iki açıdan çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Seçer, "Mersin'in tanıtımı için çabalıyoruz. Yüz binlerce insan gelecek buraya. 25 ülkeden yabancı konuklar var. Narenciye çok önemli. Bütün iş ihsanlarını narenciyeye yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bir marka değeri yaratmak zorundayız" dedi.

VALİ SU: 7 ÜRÜNÜN ÜRETİMİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİYİZ

Vali Su da Mersin'in tarım sektöründeki potansiyeline değinerek şunları söyledi:

"Limon, çilek, muz gibi 7 üründe üretim olarak Türkiye birincisi, 8 üründe Türkiye ikincisi bir iliz. Bu bakımdan tarımda çok ciddi bir potansiyelimiz var. Bu potansiyelin en önemli ayağı olan narenciyeyi tanıtmak amacıyla festivali düzenliyoruz. Biz narenciyenin marka olması için çalışıyoruz: "

Açılış konuşmalarının ardından Vali Su, narenciye ile süslü çeşmeden konuklara portakal suyu ikram etti. 25 ülkeden 700 sanatçının dans figürlerini sergilediği dans kortej konuklara görsel şölen sundu. Kortej geçişinin ardından gruplar performanslarını sergiledi.

Görüntü dökümü----------------------------Festivalin yapıldığını alandan görüntüler -Konuşmalar yapılırken -Kortej geçerken -Alandan drone görüntüleri

SÜRE: 05'52" BOYUT: 656 MB

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Malkara'da öğrencilere trafik eğitimi

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilere, 'yaya geçidi kullanımı ve yaya önceliği' konularında eğitim verdi.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Şehit Selim Vural Ortaokulu'nda yaklaşık 200 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı. Trafik polisleri Recep Büyük ve Cihangir Tetik tarafından öğrencilere yapılan bilgilendirmede, kontrollü yaya geçişi kuralları, yaya önceliği, trafik işaretleri ve kuralları ile emniyet kemeri kullanımı konuları detaylı olarak anlatıldı. Yapılan bilgilendirme sonrası öğretmen ve öğrenciler ise yapılan bilgilendirmenin öneminin çok büyük olduğunu belirtip polis ekiplerine teşekkür etti. Bilgilendirme sonrasında öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜTrafik polislerinin bilgilendirmesiÖğrencilerin konuşmasıSınıftan detayPolislerin anlatımı

Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),

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Kaynak: DHA