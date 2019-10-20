DHA YURT BÜLTENİ- 16

20.10.2019 18:24

İSTİNAT DUVARINI AŞAN İŞÇİ SERVİSİ, YOLA DEVRİLDİ: 7 YARALI

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi midibüsü, 10 metrelik istinat duvarını aşıp, yan yola devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, D-100 yolunun Tavşanlı mevkisinde meydana geldi. Fabrikadan çıkan işçileri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 5156 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Midibüs, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarını da aşarak, yan yola düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan 7 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Devrilen midibüsün enkazı

-Yaralıların ambulansa bindirilmesi-Jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları-DetaylarHaber-Kamera: Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================

KADINA ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİYE, MAHALLELİDEN DAYAK

Konya'da yanındaki kadına şiddet uyguladığı iddia edilen bir kişi, durumu fark eden mahalleli gençler tarafından dövüldü. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olay, merkez Karatay ilçesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi'nde meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülere göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, yönetimindeki kamyoneti park edip, yanındaki kadına iddiaya göre şiddet uyguladı. O sırada yolda yürüyen mahalleli gençeler bu duruma tepki gösterdi. Sürücünün yanındaki kadınla tartışmasının devam etmesi üzerine aracın yanına gelen 4 genç, kadına şiddet uyguladığı iddia edilen kişiye tekme ve yumruklarla saldırdı. Mahalleli ardından sürücüyü aracına bindirdi. Sürücü de yanındaki kadınla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

(Görüntü Dökümü ------------------Sürücünün kadınla şiddet uygulaması -Mahalleli gencin uyarısı Mahalleli gencin saldırlması Sürücüyü aracına bindirmesi Haber: Mehmet IŞIK KONYA DHA))==============================

KAVGADA HUSUMETLİSİNİN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, 5 KİŞİYİ YARALADI

Tekirdağ'da, sokakta karşılaşan E.Ü. ve husumetlisi G.K. arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Ü.'nün pompalı tüfekle ateş açması sonucu G.K.'nin yanındaki eşi Dilber K. (22) başından vurularak öldü, 5 kişi yaralandı. Kaçan E.Ü., kısa sürede polis ekiplerince suç aleti ile yakalandı.

Olay, öğlen saatlerinde, merkez Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi Nergis Sokak'ta meydana geldi. G.K ile eşi Dilber K., sokakta husumetli oldukları E.Ü. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ü. elindeki av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği G.K, eşi Dilber K. ve kavga sırasında sokakta olan L.A., U.G., G.K. ile Ş.A. yaralandı. E.Ü. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Dilber K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 5 yaralı ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalle ve hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken, E.Ü.'yü de suç aleti tüfek ile birlikte yakaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Hastane önünde toplananlar-Hastane önündeki polis ekipleri-Hastane tabela-Olay yerinde polisin çalışmaları-Yoldaki kanın yıkanması-Detay görüntülerHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,===========================

MOTOSİKLETLİLERDEN 'BARIŞ PINARI HAREKATI'NA ASKER SELAMLI DESTEK Tekirdağ Motosiklet Kulübü'nce düzenlenen etkinlikte bir araya gelenler, 'Barış Pınarı Harekatı'na, bayraklarla donattıkları motosikletleriyle tur atıp, asker selamıyla destek verdi.

Tekirdağ Motosiklet Kulübü'nün 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için sahil dolgu alanında düzenlediği etkinliğe, Trakya Motosikletçiler Birliği'nin yüzlerce üyesi katıldı. Türk bayrakları ile donattıkları motosikletleriyle kentte tur atan motosiklet tutkunları, daha sonra bir araya gelip, asker selamı verdi. Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'ün de motosikletle katıldığı etkinlikte konuşan Tekirdağ Motosiklet Kulübü Başkanı Kadir Yenipazarlı, "Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışan terör koridorunu yok etmek ve Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için konvoy oluşturarak kentte tur attık. 'Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' diyerek, yola çıkan Mehmetçiklerimize buradan selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu. Grup, açıklamanın ardından topluca asker selamı verdi. Daha sonra yola çıkan grup, kentte destek sürüşünü gerçekleştirdikten sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAlanda toplanan yüzlerce motosiklet tutkunuMotorculardan detay çekimlerKadir Yenipazarlı'nın açıklamasıTopluca asker selamı verilmesiSürüşe geçilmesiSürüşten detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: DHA