DHA YURT BÜLTENİ-16

Cizre'ye havan mermisi atıldı: 3 yaralı

SURİYE tarafında terör örgütü YPG'nin işgali altındaki bölgeden Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Katran köyüne, havan mermisi atıldı. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'nin işgal ettiği bölgeden Cizre'ye havanlı saldırı düzenlendi. Teröristlerin attığı havan mermisi, Katran köyündeki yerleşim yerine isabet etti. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Anamur'da yıldırım düşmesiyle çıkan orman yangınlarına müdahale

MERSİN'in Anamur ilçesinde dün yıldırım düşmeleri sonucu arazi ve ormanlık bölgelerde çıkan yangınlara müdahale devam ediyor.

Anamur ilçesi Çaltıbükü ve Kılıç mahalleleri arasındaki ormanlık alan ve arazideki farklı noktalarda dün saat 14.00 sıralarında yıldırım düşmeleri sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 50 kilometrelik alanda farklı noktalarda çıkan yangınlara müdahale etti. Çevre illerden de destek istendi. Yangın söndürme helikopterleri, 27 arazöz, 6 itfaiye aracı, 20 teknik ekip, 100 yangın görevlisinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangınları söndürme çalışmalarının kontrollü bir şekilde devam ettiği belirtildi.

İzmir'de yatık duran binaların yeniden zemin analizi yapılacak

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinin Bostanlı semtinde 40 yılı aşkın süredir yatık halde bulunan ve depreme dayanıklı olmadığı raporlanan binalar için Valilik, dün (salı) bir tahliye tebligatı göndermişti. Bunun üzerine, mülk sahipleri ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile görüşmesinin sonucunda, bir aylık süre içinde zemin ve bina analizlerinin yeniden yapılması, bu süreçte vatandaşların bina içinde ikamet etmemesi ve çıkan raporun sonucuna göre karar alınması yönünde anlaşma sağlandı

Bostanlı semtindeki Cemal Gürsel Caddesi'nde dolgu zemine inşa edildiği için zaman içerisinde eğilen ve yaklaşık 40 yıldır bu şekilde yatık duran 130 daireli 5 bine için İzmir Valiliği dün tebligat göndererek bir hafta içinde boşaltılmasını istemişti. Bu karara Bostanlı'nın en merkezi yerinde bulunan binalardaki dükkan ve daire sahibi tepki verdi. Karar, bazı bölge sahipleri tarafından olumlu karşılanırken, bazıları tahliye süresinin kısa olması nedeniyle tedirginlik yaşadı. Dün mülk sahipleri ile bir araya gelen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, AFAD tarafından hazırlanan depreme dayanıklılık raporuna göre binaların boşaltılması gerektiğini söyleyerek, tahliye süresi konusunda çözüm aradı. Bunun üzerine, mülk sahiplerinden 10 kişi ve Başkan Tugay, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'la bugün (çarşamba) görüşme yaptı. Görüşmeden çıkan karara göre yaklaşık bir aylık süre içerisinde zemin ve binaların ayrı ayrı risk analizleri yapılacak, bu sürede vatandaşlar binaların içinde bulunmayacak. Analiz raporlarından çıkan sonuca göre de, binaların yıkımına ve yeniden yapılandırılmasına yönelik kararlar alınacak.

'VATANDAŞLARIMIZA HER TÜRLÜ MAĞDURİYETLERİNDE YARDIM EDECEĞİZ'Görüşme sonrasında bilgi veren Başkan Tugay, sosyal yardımlarda da bulunulacağını vurgulayarak şöyle dedi: "Sayın Valimiz binaların, iş yerlerinin kullanılmaması ile ilgili bir taahhüt verilmesini istedi. Binaların içerisinde eşyaların kalabileceğini, bina içerisindeki düzenin korunabileceğini fakat mülk sahiplerinden daire ve dükkanları kullanmamalarını taahhüt etmelerini istedi. Yaklaşık bir aylık bir süre içerisinde zemin ve binaların ayrı ayrı risk açısından analizi yapılacak, yeni bir değerlendirme yapılacak. Çıkacak rapora göre, binaların yıkılması ve yeniden yapılanması ile ilgili bir karar vereceğiz. Bu süreci Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'yle beraber yürüteceğiz. Valimize de her aşamada bilgi vereceğiz. Sayın Valimiz, binaları boşaltma, başka yerde yaşamak zorunda kalma gibi durumlar için sosyal yardımlarda bulunabileceğini söyledi. Kendisine yaklaşımı için teşekkür ediyoruz. Süreci kurumlar arasında işbirliği ile yürüterek, mülk sahiplerine de bilgilendirme yapacağız. Taşınma durumu söz konusu olursa vatandaşlarımıza her türlü mağduriyetlerinde kendi imkanlarımız ölçüsünde maksimum yardımı göstereceğiz. Bunları net olarak tarif edemiyoruz çünkü henüz kimin nasıl bir yardıma ihtiyacı var belirlemiş değiliz. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi de eminim bu konuda onlara destek olacak. Onları da düzenli olarak bilgilendiriyorum."

'ZEMİN VE BİNA ANALİZLERİNİN BAĞIMSIZ BİR FİRMA TARAFINDAN YAPILMASINI İSTİYORUZ'Görüşmeye katılan daire sahiplerinden Sedef Şengül ise mkülk sahpilerinin kendi arasında birlik sağlayamamasından yakınarak, şunları söyledi: "40 senedir o binada oturuyorum. Çocukluğumdan beri her deprem olayında bizimle ilgileniyorlar. Orada dükkan sahipleri var, büyük bir piyasa var. Dükkan sahipleri ve kiracılar kesinlikle oranın yıkılmasını istemiyor. Biz mülk sahipleri olarak bu toplantıda 4 kişiydik. Dükkan sahipleri mülk sahiplerini 'Çok para isteyecekler, üstüne para ödeyeceksiniz' diye korkuttukları için de özellikle yaşlı kesim binaların yıkılmasını istemediklerini beyan ediyorlar. Bu toplantıda Belediye Başkanımız bizi mağdur etmeyeceğini, kira yardımı yapacağını, taşınma masraflarımızı karşılayacağını söyledi. Güçlendirmeyi yapan firma kendi binalarının sağlam olduğunu beyan eden beyefendi orada mülk sahibi. Güçlendirme raporunu kendi almış. Ama kahvecinin olduğu binaya karşıdan baktığınızda yamuk olduğu gözle görülüyor. Biz kendi aramızda da anlaşamıyoruz. Zemin ve bina analizlerinin bağımsız bir firma tarafından yapılmasını istiyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz. Bize belirli bir süre verdiler, can güvenliğimizin olmadığını beyan eden bir dilekçe vereceğiz, şuanda evlerimizde oturmayacağız."

Antalya'da iki midibüs çarpıştı: 3 yaralı

ANTALYA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki midibüsün çarpışması sonucu biri hamile 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Antalya Kemer Karayolu'nun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Kemer yönüne ilerleyen Veli Baran'ın kullandığı, ilçeler arası taşımacılık yapan 07 ABC 231 plakalı midibüs ile İsmail Göçtü'nün kullandığı 58 ABF 772 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Göçtü'nün kullandığı midibüs kayalıklara çarparak durdu. Kazada Göçtü ile diğer midibüsteki Nilgün Ertekin ile hamile Emine Şahinbilir yaralandı. Göçtü'nün kullandığı midibüste yolcu bulunmadığı öğrenildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye götürüldü.Kaza sonrasında ilçeler arası yolculuk yapan midibüsteki yolcular başka araçlarla istedikleri yere götürüldü. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Uzun araç konvoyunun oluştuğu yolda kaza yapan araçlar çekildikten sonra yeniden ulaşım sağlandı.

Kars'ta kadınlardan yol eylemi

Bedir ALTUNOK/KARS, - KARS'ın Yenişehir Mahallesi'nde yollarının bozuk olduğunu ve çamur- toz nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyleyen kadınlar, yol kapatarak eylem yaptı.

Bozuk ve çamurlu yoldan şikayetçi olan Yenişehir Mahallesi'ndeki kadınlar evlerindeki masa, sandalye, tahta ve sehpaları getirerek yolu trafiğe kapattı. Yaklaşık yarım saat süren yol kapatma eylemi üzerine olay yerine gelen polis, kadınlara izinsiz eylem yaptıklarını belirterek yolu açmalarını söyledi. Kadınlar, amaçlarının kimseyi engellemek olmadığını, seslerini duyurmak istediklerini söyledi. Polisler de kadınlara yardım ederek, yoldaki malzemeleri kenara aldı.

Kadınlar, belediye başta olmak üzere ilgili kurumlara dilekçe verdiklerini fakat bugüne kadar sorunlarına çözüm bulunmadığından dert yandı.

