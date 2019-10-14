Dha yurt bülteni - 16

14.10.2019 20:02

Bakan Kurum: Güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruz (3)

BAKAN KURUM: BEBEKLERİMİZİ VURDULAR, ÇOCUKLARIMIZI KATLETTİLER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısına katıldı. Toplantıda meclis üyelerine seslenen Bakan Kurum, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sürdüğünü belirtti. 13 aylık bir çocuğunun olduğunu belirten Bakan Kurum, "Ben de bir babayım. 13 aylık bir bebeğim var. Akçakele'de bebeklerimizi vurdular. Çocuklarımızı katlettiler. Bir babaya yapılacak en büyük zulmü, bir anneye verilecek en büyük acıyı dün ülkemize sığınmış bir Suriyeli baba ve annemize yaşattılar. PKK zulmünden kaçıp ülkemize sığınan bu ailenin 9 aylım Muhammed Ömer isimli bebeğini havan topuyla şehit ettiler. Elifimizi, Mazlumumuzu, Leylamızı şehit ettiler. Bebeklerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bu hainlere bugün kadar cevabını verdik, bundan sonra da vermeye kararlı bir şekilde devam edeceğiz."dedi.

Bakan Kurum, bakanlık olarak Konya'ya yapılan yatırımları anlattı. Bakan Kurum, daha sonra Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü toplantına katıldı.Toplantıda konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'nın geçtiğimiz yıl 1,8 milyar dolar ihracat rakamına ulaştığını, bu yılın ilk 9 ayında 1,4 milyar olduğun için yılsonu itibariyle 2 milyar dolar ihracat hedeflediklerini söyledi. Sanayicilerin sorunlarını dile getiren Kütükcü, "Biz özelikle laboratuvar ücretlerinin düşürülmesi konusunda talepler alıyoruz. Bu konuda şirketi de, ücreti de bakanlık belirlediği için maalesef serbest piyasa koşulları oluşmuyor. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından uygulamaya alınan Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi-MELBES'te sanayi tesislerimizin laboratuvar seçme hakkı olmaması ile sanayicilerimizin iş yükleri artmış durumda. Bu hususta da sanayicilerimiz bir düzenleme bekliyor."dedi. 'TERÖRE GEREKEN CEVABI VERİYORSAK, YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM SAĞLIYOR OLMAMIZDANDIR' Bakan Murat Kurum da, konuşmasında savunma sanayinde yerli ve milli üretim, sayesinde teröre karşı başarıların arttığını söyledi. Kurum, "Artık siz sanayicilerimiz sanayisinde İHA'larımızı, SİHA'larımızı, tanklarımızı, yerli ve milli atölyelerde helikopterlerimizi üretiyoruz. Bugün eğer Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatı'nda başarılı oluyorsak, Pençe Harekatı'nda düşmana, teröre gereken cevabı veriyorsak; artık kendi silahımızı üretiyor ve savunma sanayisinde yüzde 80'e kadar yerli ve milli üretim sağlıyor olmamızdan dolayıdır."diye konuştu.

Görüntü Dökümü ------------------Bakan Kurum'un Büyükşehir Belediye Meclisi'ne katılması Meclisteki konuşması Bakan Kurum'un OSB toplantısına katılması Bakan Kurum'un konuşması

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA DHA))

====================

Doğu Biga Madencilik: Ruhsat yenilenme süreci tamamlanana kadar inşaat faaliyetleri ertelendi ÇANAKKALE merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkisinde, Doğu Biga Madencilik tarafından yürütülen Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi'nin, şirket tarafından yapılan açıklamayla, 13 Ekim 2019 tarihinde süresi dolan ruhsatın yenilenme süreci tamamlanana kadar inşaat faliyetlerinin ertelendiği duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak Doğu Biga Madencilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Biga Madencilik tarafından Çanakkale Kirazlı Bölgesi'nde devam eden Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi'nin 13 Ekim 2019 tarihinde süresi dolan ruhsatlarının yenilenmesine ilişkin süreç uzamıştır. Bu doğrultuda ilk günden bu yana tüm yasal düzenlemelere uygun hareket eden ve tüm inşaat ve işletme çalışmalarını bu çerçevede ilerleten Doğu Biga Madencilik, ruhsat yenilenme süreci tamamlanana kadar inşaat faaliyetlerini ertelemiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Çanakkale merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkisinde, madencilik faaliyetlerine karşı çıkan çevreciler, Doğu Biga Madencilik tarafından yürütülen Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi'nin durdurulmasını için 26 Temmuz tarihinde bölgede 'Su ve Vicdan' nöbeti başlatmıştı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

ÇANAKKALE, -

=========================

Eski eşine satırla saldıran zanlı, adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi (3)KADINLAR AYŞE İÇİN EYLEM YAPARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Eskişehir'de Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, 6 ay önce boşandığı eski eşi Yalçın Özalpay tarafından satırla kafasına vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşı veren 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan için bir araya gelerek eylem yaptı. Trafiğe kapalı olan İsmet İnönü-1 Caddesi'nde toplanan kadınlar, 'Diren Ayşe, yaşamak ve yaşatmak için şiddete sessiz kalmayacağız' pankartı açarak sloganlar attı.

'ELLERİNİ VE KOLLARINI KIPIRDATTI'

Eskişehir Barosu avukatlarından Heval Yıldız Karasu, soruşturma aşamasını ve Ayşe'nin sağlık durumunu sürekli olarak takip ettiklerini ifade ederek, "Ayşe saldırıya uğradıktan sonra durumu ağırdı ve 6 saatlik bir ameliyat geçirdi. Ameliyata beyin, cerrahı, plastik cerrahlar katıldı. Çok zor bir ameliyattı, çünkü bilindiği gibi kafasından darbe almıştı. Kafasında kırıklar, kolunda, yüzünde derin kesikler vardı. Bu yüzden ameliyatı çok uzun sürdü. Ayşe direndi, ellerini ve kollarını kıpırdatarak bize hayata tutunmak istediğini gösterdi. Biz bu yüzden 'diren Ayşe' demeye devam ediyoruzö dedi.

BABASI EYLEMDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kadınların protesto eyleminde Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar, ağabeyi Timuçin Arslan da yer aldı. Baba Arslan, gözyaşlarına boğularak, "Analara, babalara sesleniyorum kaç tane Ayşe ölecek? Kaç tane Tuba ölecek, kaç tane Fatma ölecek? Bu millete ne oluyor'ö diye konuştu. Serdar Arslan'ın konuşması sırasında eyleme katılan kadınlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Görüntü Dökümü: -Kadınlar slogan atması-Avukat Heval Yıldız Karasu'nun konuşması-Basın açıklamasının okuması-Ağlayan kadınlar-Baba Serdar Arslan'ın konuşması ve ağlaması-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

===============

Demre'de 60 kaçak yakalandı

İSTANBUL'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmeleri için Antalya'nın Demre ilçesine getirilen 60 kaçak yakalandı. Kaçakları Demre'ye getirdiği belirlenen 3 organizatör ise gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir ihbar üzerine Demre'ye bağlı Kapaklı Mahallesi Enişdibi mevkisindeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Jandarma, ormanlık alanda saklanan 5'i kız çocuğu, 15'i erkek çocuğu olmak üzere 20 çocuk, 14 kadın ve 26 erkek kaçağı yakaladı.

54'ü Afgan, 5'i Pakistanlı ve 1'i de Lübnanlı olduğu belirlenen kaçaklarla birlikte İ.M. (61), A.L. (52) ve E.A. (49) adlı şüpheliler ise gözaltına alındı. Kaçakların İstanbul'dan Demre'ye getirildiği tespit edilen otobüs ve minibüse el konuldu.

Kaçakların önce yemek ihtiyaçları giderildi. Yapılan kimlik kontrolünün ardından da Demre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolden geçirilen kaçaklar iki otobüsle Antalya Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Kaçakları Demre'ye getirdiği belirlenen 3 organizatör ise jandarmadaki sorgusunun ardından Demre Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Otobüsteki kaçaklarYerde oturan kaçaklarHastaneden çıkıp otobüse binenlerOrganizatörlerin adliyeye sevk edilmesi

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),

========================

Aday sürücünün kullandığı otomobil dere kanalına düştü

KARABÜK'te, yol ortasında bulunan 1,5 metre derinliğindeki dere kanalına düşen otomobilin aday sürücüsü Emir Şan Eken(19), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücü adayı Emir Şan Eken(19) idaresindeki 78 AY 707 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulara çarptıktan sonra su kanalına düştü. 1,5 metre yükseklikteki kanalda yan duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Dere kanalına düşen otomobilden detay-Polisin incelemeleri

Süre: (01.17) Boyutu: (173 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

Kaynak: DHA