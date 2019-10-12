Dha yurt bülteni - 16

12.10.2019 18:54

HDP ilçe başkanı terör propagandasından tutuklandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan kara propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan HDP İskenderun ilçe Başkanı Hülya Ateş tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sosyal medyada terör propagandası yapanları takibe aldı. Polisin yaptığı çalışma sonrasında HDP İskenderun ilçe Başkanı Hülya Ateş, Barış Pınarı Operasyonu ile ilgili sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve terör örgütü propagandası yapma suçlaması ile gözaltına alındı. Yapılan sorgulamasının ardından Ateş, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan B.A.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Görüntü Dökümü

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-İskenderun Adliyesi'nden görüntü-Tutuklanan Hülya Ateş polisler tarafından götürülüp araca bindirilmesi-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Gülhanım nine, ördüğü çorapları Mehmetçiğe gönderdi SİVAS'ın Gemerek ilçesinde yalnız yaşayan Gülhanım Karameşe (90), Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için, kendi emeğiyle örüp sakladığı çorapları Mehmetçiğe gönderdi.

İlçede Kaymakamlığın sosyal konutlarında yaşayan ve eşini 7 yıl önce kaybeden 6 çocuk annesi Gülhanım Karameşe, televizyondan Türk askerlerinin Suriye'de operasyon yaptığını öğrendi. Bir şeyler yapmak ve askere destek olmak isteyen Karameşe, gece rüyasında askerlere çorap gönderdiğini gördü. Sabah uyandığında daha önce örüp sakladığı yün çorapları sandığından çıkardı. Komşusunun yardımıyla PTT'ye giderek, çorapları kargo ile sınır bölgesine gönderdi. Karameşe'nin bu duyarlı davranışı PTT çalışanları nı da duygulandırdı.

Asker için bir şeyler yapmak istediğini anlatan Karameşe, "Sınırda savaş olduğunu öğrendim. Evde eskiden ördüğüm çorapları gece uykuda gönderdim. Sabah kalktım komşumla konuştum. Düştüm yola, elimde baston ve çoraplarla PTT ye vardım. 'Bunları Mehmetçiğe gönderin' dedim. Sağ olsunlar elimden aldılar, 'biz göndeririz' dediler. Sonra tekrar yola düştüm. Allah askerimizi korusun, kollasın. Amaçlarına, babalarına kavuştursun. Hakkım helal olsun. Önümüz kış, giysin üşümesinler" dedi. Komşuları da Gülhanım Karameşe'nin duyarlı davranışı nedeniyle kutlayarak destek verdi.

Görüntü Dökümü: -PTT'de çoraplarla fotoğrafı-Komşularıyla birlikte görüntüsü-Kendisi ve komşusunun konuşması

Haber: Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK(Sivas),

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Yüz nakilli Recep Sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı TÜRKİYE'nin 5'inci yüz naklini olan Recep Sert, Bilecik'te bir işyerine silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle eşi Esma Sert'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Kiralık araçla, kente gelip saldırıyı gerçekleştirdiği, güvenlik kameralarından belirlenen Recep Sert ile diğer 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bilecik'te Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerindeki çiğ köfteci dükkanına saat 02.20 sıralarında 3 el ateş edildi. Yaralananın olmadığı saldırıda kurşunlar, dükkan ile park halindeki araçlara isabet etti.

Olaydan sonra soruşturma başlatan polis, çiğ köfteci İrfan Demir'in kentteki 4 işyerini, Mehmet Cömert isimli kişiden devraldığını ancak ikili arasında anlaşmazlık yaşandığını belirledi.

Dükkan ve çevresindeki güvenlik kameralarında inceleme yapan polis, görüntülerden silahı Mehmet Cömert'e yakınlığı olan Türkiye'nin 5'nci yüz naklinin gerçekleştirildiği Recep Sert'in ateşlediğini belirledi.

EVİNDE YAKALANDI

Şüpheli Recep Sert, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evinde olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Polis, olayla bağlantıları olduğu tespit edilen eşi Esma Sert ile akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert'i de yakaladı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan Recep Sert ve eşi ile diğer 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Recep Sert'in beraberindeki Samet Sert ile birlikte kiraladıkları araçla Bilecik'e gelip, saldırıyı düzenlediği ardından da aynı araçla yaşadığı Bursa'ya döndüğü belirlendi. Başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Güvenlik kamerasına yansıyan olay anları

Cafer ELMAS/BİLECİK,-

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Gaziantep'te, 3'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali

GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde bulunan ve tarihi bir kale olan Rumkale, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Su Sporları Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Festivalin müzikli kısmı Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı iptal edilirken,açılışında konuşan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Fırat tarihtir, Fırat kardeşliktir, Fırat barıştır. Ordumuzun başlattığı Barış Pınarı Harekatı tamamlandığında Fırat'ın doğusu daha da güzelleşecek" dedi.Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen su sporları festivalinin müzikli kısmı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı iptal edildi. Festivale, milli dalgıçlardan Derya Can, Yaren Türk'le, 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Dünya 2'ncisi Sümeyye Boyacı ve 3'üncüsü Sevilay Öztürk katıldı. Antalya'da 2012 yılından beri jet ski ile flyboard yapan, bu alanda dünya üçüncülüğü ve çok sayıda Balkan şampiyonluğu bulunan Ali Komşusu, flyboard gösterisiyle festivale renk kattı.ŞAHİN: ONURLUYUZ, ŞEREFLİYİZRumkale Su Sporları Festivali'nin açılış konuşmasını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye olarak tarihi bir günden geçtiklerini vurgulayarak, "Mehmetçiğimiz, ordumuz Barış Pınarı Harekatı'yla Fırat'ın doğusunda. Onurluyuz, şerefliyiz, hem kendi sınırımızı hem Suriye sınırını korumak hem de güvenlik koridoru oluşturarak Suriyeli mültecilerin memleketlerine dönmesi için sefere çıktık. Rabbim muzaffer eylesin. Mehmetçiğimin ayağına taş değmesin. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aslında Fırat Kalkanı Harekatı ile, Zeytin Dalı Harekatı ile Fırat rahatladı. Türkiye'den gelen yüzücülerle, profesyonel dalgıçlarla, milli sporcularımızdan Derya'yla, Yaren'le, Sümeyye ve Sevilay kardeşimle bugün buradayız. Eğer Fırat Kalkanı olmasaydı bugün bunları konuşamazdık, Barış Pınarı Harekatı tamamlandığında Fırat'ın doğusu güzelliğe kavuşacak, daha da güzel olacak" dedi.VALİ GÜL: RUMKALE, DÜNYA'NIN GÖRMESİ GEREKEN TURİZM GÜZERGAHI OLACAKGaziantep Valisi Davut Gül ise Mehmetçiğin yaptığı operasyonlarla bölgenin barış ve kardeşlik gördüğünü belirterek, "Rumkale'de su sporlarının yapılabileceğini herkese gösterdik. Gaziantep'in de Rumkale'nin de her geçen gün üzerine koyarak geliştirdiği bir potansiyeli var. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ediyorum, milletvekillerine teşekkür ediyorum Adalet Bakanımızın önderliğinde Rumkale dünya ile buluştu. Rumkale'yi koruyarak kullanmak çok önemli bu noktada, Halfetililere ve Yavuzelilere büyük bir görev düşüyor. Karkamış Antik Kentin gün yüzüne çıkmasıyla, Zeugma'nın eksikliklerinin tamamlanmasıyla beraber Zeugma'dan buraya kadar uzanan su yolu, Dünya'nın görmesi gereken bir turizm güzergahı olacaktır. Barış harekatında şehit düşen asker ve sivillere Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum" dedi.AÇIK YÜZME YARIŞINI YUNUS AYVAZOĞLU KAZANDIFestival yarışmalarında açık yüzme yarışında Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen 210 yüzücü kulaç attı, yarışma yaklaşık bir saat sürdü. Başkan Fatma Şahin'in startını verdiği kano ve dragon bot yarışları adeta nefesleri kesti. 16 takımdan 352 sporcu, 5 kilometre uzunluğundaki parkurluk dragon bot yarışı, amansız bir mücadeleye sahne oldu. Açık yüzme yarışıyla heyecanın doruğa çıktığı festivalde, 5 kilometrelik açık yüzme yarışması erkekler kategorisinde, 39 dakika 32 saniyeyle Gaziantep'ten katılan Yunus Ayvazoğlu birinci oldu. Yarışı, Gaziantep'ten katılan Muhammed Talha Eryılmaz 41 dakika 04 saniyeyle ikinci, 44 dakika 40 saniyeyle İstanbul'dan katılan Ömer Faruk Baysoy ise üçüncü tamamladı. Açık yüzme yarışması kadınlar kategorisinde, İstanbul'dan yarışmaya katılan Nilay Erkal 44 dakika 05 saniyeyle birinci, 47 dakika 37 saniyeyle Gaziantep'ten katılım sağlayan Ekin Tuğ ikinci ve 1 saat 2 dakika 37 saniyeyle Adana'dan katılan Nilüfer Duman üçüncü oldu. Dragon yarışında Kaptan Demirbilek birinci geldi. Demirbilek'i Odeabank, Yavuzeli Belediyesi ve Oğuzeli Belediyesi takip etti.Yarışmalarda dereceye girenlere kupalarını ve madalyalarını protokol üyeleri verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Festivale katılanlarFatma Şahin'in konuşmasıDavut Gül'ün konuşmasıYüzme yarışlarıSu gösterileriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 284 MB

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Kaynak: DHA