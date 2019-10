Dha yurt bülteni-16

08.10.2019 17:08

RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ'NÜ ŞEHİT EDEN SALDIRGAN BÖYLE YAKALANDI



Rize'de, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi (46) şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaralayan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun (36), olaydan sonra etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Dava dosyasında yer alan, polis kamerasınca kayda alınan görüntülerde saldırganın meslektaşları tarafından yere yatırılarak yakalandığı görülüyor. Sarıcaoğlu'nun yakalandığı anlarda kendisine silah doğrultarak 'Teslim ol' çağrısı yapan meslektaşlarına, "Ateş etmeyin, canlı yayın yapıyorum" dediği ve tabancasını yere bıraktığı ifade tutanaklarında yer aldı.

Olay, 11 Aralık 2018'de, Eminettin Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi İnşaat Bölümü'nden yatay geçişle geçen yıl Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'ne kayıt yaptırdı. Derepazarı ilçesinden 8 kilometre mesafedeki il merkezine tayin isteyen Sarıcaoğlu, amirleri, ilçe kaymakamı ve Personel Şube Müdürlüğü ile yaptığı görüşmelerden olumlu cevap alamayınca İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada, tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası ve cep telefonu alınan Sarıcaoğlu, ardından görüşme için Müdür Altuğ Verdi'nin makam odasına girdi.

8 DAKİKALIK GÖRÜŞME SONRASI DEHŞET SAÇTI

Makam odasında 8 dakika süren görüşme sonrası odadan çıkan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, teslim ettiği tabanca ve cep telefonunu geri aldı. Derepazarı'ndan, Rize kent merkezine tayin olma isteği, planlamaya uygun düşmediği bildirildiği için öfkelenen polis memuru, silahını teslim aldıktan kısa süre sonra aniden tekrar makam odasına yöneldi. Odaya dalan Sarıcaoğlu, tabancasını ateşledi. Tabancadan çıkan 7 kurşundan 3'ünün isabet ettiği İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal yaralandı. Koruma polisi Yiğitcan Köksal tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tutuklandı. Tedavileri tamamlanan personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal taburcu edildi.

41 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çok yönlü soruşturmada 41 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ile saldırı olayından yaralı kurtulan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal'ın da aralarında yer aldığı özel kalem görevlileri, saldırgan polis memurunun görev yaptığı ilçe kaymakamı ve emniyet müdürlüğü görevlileri ile olay yeri inceleme, otopsi ve kriminal uzmanlık raporları, cep telefonu HTS ve kamera kayıtları yer aldı. İddianamede, Sarıcaoğlu hakkında, 'tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' ve 40 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

SALDIRIYI ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

Cep telefonu ile kendisine SMS'ler gönderdiği de ortaya çıkan Sarıcaoğlu'nun bu yöntemle düşündüklerini not aldığı anlaşıldı. SMS'lerde 'Bu konuyla ilgili psikolog, psikiyatrist neyse durumumu öğrenip raporlamayı ve ilk olarak Ercan'dan başlayarak kimin hakkında suç duyurusunda bulunmam gerektiğine karar vereceğim', 'İki kulvarda mücadeleye çıkacağız', 'Zorbalıkta kimleri cezalandıracağıma görüşmeler sonucunda karar vereceğim', 'Oyunu açık oynama ve sonuna kadar gitme kararımı teyit ediyor ve oyunu genişletiyorum. Bu konu ile ilgili benim haberim yoktu gibi, bilseydik gibi kimseye bahane bırakmayıp, sorumluluğunu yüklüyorum' ifadelerini yazan Sarıcaoğlu'nun tayin talebinin reddi halinde sorumluları cezalandırma düşüncesi ile silahlı saldırı olayını planlayarak nasıl gerçekleştireceğini önceden tasarladığı belirlendi.

YAKALANMA ANI KAMERADA

İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaralayan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun, olaydan sonra etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Polis kamerasınca kayda alınan görüntülerde saldırganın meslektaşları tarafından yere yatırılarak yakalandığı görülüyor. Görüntülerde, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin sedye ile taşınması ve yaralı koruma polisinin yerde yattığı anlar yer alıyor. Saldırgan polis memuru Sarıcaoğlu'nun yakalandığı anlarda kendisine silah doğrultan meslektaşlarına, "Ateş etmeyin, canlı yayın yapıyorum" dediği ve tabancasını yere bıraktığı ifade tutanaklarında yer aldı.

Görüntü Dökümü

-----------

Yakalanma anı görüntüleri

Haber: Aleyna KESKİN - RİZE,

=========================

BODRUM'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR OLUMSUZLUK YARATTI (2)

OTELDEKİ TURİSTLER KORKULU ANLAR YAŞADI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Torba Mahallesi'nin Kaynar mevkisindeki bir derenin taşması sonucu, Milas-Bodrum karayolu üzerinde bulunan 4 katlı ve 440 odalı, 5 yıldızlı lüks otelde su baskını yaşandı. Suyun tahliyesi için otel görevlileri seferber oldu. Otelde konaklayan yerli ve yabancı turistler ise endişeli bekleyişin ardından başka turistlik tesislere tahliye edildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise mağduriyet yaşayanlar için, "Yaşanan şiddetli yağışın ardından su taşkınlarında evleri zarar gören ve barınma alanı olmayan vatandaşlarımızın halkla ilişkiler birimimize başvurmaları halinde kendilerini otelde misafir edeceğiz" dedi.

Öte yandan gün boyu süren yağmur nedeniyle metrekareye 68.8 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ile itfaiye ekiplerinin, 87 personel ve 30 araçla sorun yaşanan yerlere müdahale ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

------------

Su basan oteldeki tahliye çalışması

Oteldeki yerli ve yabancı turistlerden görüntü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla),

=============================

AK PARTİ'Lİ ÜNAL: GERMANİCİA MOZAİKLERİ ZEUGMA VE EFES'TEN DAHA SANATSAL



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'taki Germanicia Antik Kenti'nin tanıtımı için bir film hazırlattıklarını belirterek, "Germanicia Antik Kenti ve Germanicia Antik Kenti'ndeki mozaiklerin niteliği, uzmanların bizimle paylaştıklarına göre hem Zeugma'dan hem de Efes'ten daha ince ve daha sanatsal bir kıymete haiz" dedi.

AK Parti'li Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Germanicia Antik Kenti Çalıştayı'na katıldı. Germanicia Antik Kenti'nin tanıtımı için Expo 2023'ün büyük bir fırsat olduğunu, bunun yanında Gaziantep'in de Expo 2025 için başvurduğunu söyledi. Expo 2023'te kente 2 milyon ziyaretçi beklediklerini ifade eden Ünal, Şanlıurfa'da Göbeklitepe'ye ziyarete gelenleri de Gaziantep'teki Zeugma'ya ardından da Kahramanmaraş'taki Germanicia'ya getirmek gerektiğini kaydetti. Mahir Ünal, şöyle devam etti: "Şu anda bir film hazırlatıyoruz Germanicia ile ilgili. Çünkü hikayesi olmayan hiçbir şeyi hiç kimse satın almaz. Evet bugün Germanicia Antik Kenti ve Germanicia Antik Kenti'ndeki mozaiklerin niteliği, uzmanların bizimle paylaştıklarına göre hem Zeugma'dan hem de Efes'ten daha ince ve daha sanatsal bir kıymete haiz. Ama siz bunun duygusunu bunun hikayesini dünya ile iletişim aygıtları ile paylaşamıyorsanız hiçbir anlamı yok. Şimdi Germanicia ile ilgili bir film hatırlatıyoruz önce bizim Germanicia'yı tanıtmamız gerekiyor."

'MOZAİK OLMAYAN EVLER SİT ALANINDAN ÇIKARILACAK'

Germanicia Antik Kenti'nde yaşayanların mağduriyetlerini de gidereceklerini kaydeden Mahir Ünal şunları söyledi: "Bir taraftan Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş üzerinden bir planlama yürütürken diğer taraftan bu işin iletişimini, hikayesini ve filminin yapacağız. Bir taraftan da bakanlığımız bu işle ilgili çalışmalarını sürdürecek fakat 46 hektar alanın kamulaştırılması diye bir şey olamaz, bu mümkün değil. Bu arada Germanicia'da evleri olan ve mağduriyet yaşadıklarını söyleyenlere de bir müjde vereyim. Şimdi yeni kurul kararıyla sadece mozaik olan evler belirlenip onun dışındaki evler site alanından çıkarılacak. Peki biz bunu yerinde mi yapacağız? Bunu yerinde yapmayacağız. Bu mozaiklerin hepsini bir yere taşıyıp orada büyük bir müze ulaştıracağız. Dediğim gibi iki tane de önümüzde fırsat alanı var bir tanesi Expo 2023 yurtdışına tanıtmak açısından ikincisi de Expo 2025 inşallah. Yani Expo Kahramanmaraş ve Expo Gaziantep ile beraber yurtdışına da bu hikayeyi güzel bir şekilde anlatacağız."



Görüntü Dökümü

------------

Saygı duruşu ve İstiklal marşı

Mahir Ünal'ın konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

==========================

KARABÜK'TE ŞEHİT AİLESİNİ DUYGULANDIRAN AÇILIŞ

Hakkari'de 1994 yılında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Şendoğan Topçu'nun adının verildiği okulda 'Şehit Köşesi' törenle açıldı. Şehidin anne ve babası oğullarının özgeçmişi okunduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye'de, adında 'Şehit' olan 62 okulda görevli öğretmenlerin bir araya gelerek 'Şehidimi Tanıyorum Vatanıma Sahip Çıkıyorum' isimli proje Karabük Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu'nda da hayata geçirildi. Proje kapsamında okulda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunuldu ardından istiklal Marşı okundu, öğrenciler şiirlerini okudu. Konuşmalardan sonra Şehit Şendoğan Topçu'nun fotoğrafının bulunduğu 'Şehit Köşesi' açıldı. Sadık Topçu ve Satı Topçu, oğullarının özgeçmişi okunurken gözyaşlarına hakim olamadı. Sadık Topçu, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hem şehit torunuyum, hem de şehit babasıyım" dedi.

Ana sınıfı öğretmeni Ayşenur Yılmaz ise "Vatan bizim vazgeçilmez bir unsurumuz. Vatana değer katan başta Şehit Şendoğan Topçu gibi tüm şehitlerimize sahip çıkmak adına böyle bir proje başlattık. Önemli olan bu vatanın değerini çocukların yüreğinde hissettirmek. Bu bağlamda bir başlangıç yaptık. İnşallah projeyi alnımızın akıyla devam ettirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

-Tören

-Kurdela kesimi

-Şehidin özgeçmişinin okunması

-Sadık Topçu'nun duygulanması

-Sadık Topçu'nun konuşması

-Ayşenur Yılmaz'ın konuşması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

=========================

KAÇAK ELEKTRİĞİ ÖNLEYEN PANOYU SÖKTÜLER (2)



BİR KİŞİ GÖZALTINDA, 2 KİŞİ ARANIYOR

Dicle Elektrik, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki 8 Mart mahallesinde kurduğu kaçak elektrik kullanımını önleyen panoyu yerinden sökenler hakkında Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunun ardından video görüntülerini izleyen güvenlik görevlileri, kimliği belirlenen 3 kişiden 1'ini gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin sorgusu sürerken, 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

MARDİN- DHA

========================

OTOMOBİLE ÇARPAN KAMYON LUNAPARK BAHÇESİNE DEVRİLDİ: 5 YARALI



Kayseri'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun otomobile çarpıp, lunaparkın bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Çivi yönetimindeki 38 FC 601 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Mehmet Daştan'ın kullandığı 38 TC 676 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyon, ardından yol kenarındaki lunaparkın bahçesine devrildi. Kazada sürücülerle birlikte kamyondaki Mehmet Yıldız, Mahmut Koca ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Görüntü Dökümü

------------

Kaza yerinden genel ve detay görüntü

-Lunapark içine devrilen kamyondan görüntü

Ekiplerin çalışması

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: KAYSERİ-DHA

===============================

ÜNİVERSİTELİ FAHRETTİN, DERE KENARINDA BAŞINDAN VURULMUŞ BULUNDU



Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Fahrettin Gül (20), evine 100 metre uzaklıktaki dere kenarında başından silahla başından vurulmuş halde bulundu. Gül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Fahrettin Gül, sabah erken saatlerde, Keban ilçesi Şahinkaya Mahallesi'ndeki evinden kimseye haber vermeden çıktı. Oğullarının evde olmadığını fark eden aile, Gül'ü kendi imaknarıyla aradı. Sonuç alamayınca da durumu Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Jandarma ekipleri de bölgeye gelerek arama çalışması başlattı. Aile üyelerinin de destek verdiği arama sırasında bir el silah sesi duyuldu. Silah sesinin geldiği dere kenarına giden aile üyeleri, oğullarını silahla başından vurulmuş halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ağır yaralı olarak Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gül, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Gül'ün cansız bedeni morga kaldırılırken, jandarma, ölüm olayının intihar mı cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Görüntü Dökümü

------------

-Ambulansın evden çıkışından görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,





Kaynak: DHA