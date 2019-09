Dha yurt bülteni - 16

28.09.2019 22:25

ÇOCUKLARIN TEYZESİ: ABLAM ÇOCUKLARLA SIĞINMA EVİNDE

Okula gitmek için evden çıkan 2 kardeş, annelerinin yanında bulundu (3)



Bursa'nın Kestel ilçesinde Ercan Çınar'ın 2 gündür kayıp olduklarını iddia ettiği ve evi terk eden annelerinin yanında olduğu ortaya çıkan Efe ile Mustafa Çınar'nın teyzesi Habibe Karagöl (19), açıklamada bulundu. Olaydan 3 gün önce eniştesi Ercan Çınar'ın, ablası Gül Çınar'ı darp ettiğini iddia eden Karagöl, "Ablama bıçak çekti. Daha sonra annemi arayarak hakaret etmeye başladı. O gün çocuklar okula gidiyor. Ablam, çocukları okuldan alarak Ankara'ya sığınma evine gittiğini belirtti bize. Yani çocuklar bizde değil, Ankara'ya gittiklerini öğrendik. Valilikten açıklama yapıldı, çocukların güvende olduğuna dair. Bizde ablamdan haber bekliyoruz." dedi.

İzmit'te otoyolda zincirleme kaza: 3 ölü (1)

İZMİT'te, TEM Otoyolunda 2 TIR, bir otomobil ve bir çekicinin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Bekirdere rampası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde ilerleyen otomobil yolda durunca arkadan gelen 2 TIR durdu. Arkadan gelen bir çekici, TIR ve otomobile çarptı. Zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi olay yerinde yaşamını kaybetti. Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, 112 Acil ekipleri yaralılara müdahale etti. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

Feyzioğlu'ndan milletvekillerine 'Yargı paketi' çağrısı

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, meclis gündemine gelecek olan Yargı Reformu Stratejik Belgesi ile ilgili olarak, "Sayın milletvekillerimizden istirhamımız, lütfen içini boşaltmadan öyle çıkartın. Çünkü burada çok büyük emek vardır. İçine yeni şeyler koyun ama olanı çıkartmayın" dedi.

Tokat Barosu tarafından geleneksel hale getirilen 'Tokatlı hukukçular buluşması' programının bu yıl beşincisi yapıldı. Program kapsamında 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında panel düzenlendi. Daha sonra bir otelde devam eden programa Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Milliyetçi Harekat Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve hukukçular katıldı.

Programda konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ideolojileri bir kenara bıraktıklarında güzel işler başardıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İdeolojik bakışı bir kenara bırakıp, Türkiye için bir araya geldiğimizde güzel işler yapıyoruz. Bunu ben hep birlikte ispatladığımızı düşünüyorum. Bu güzel işler başında da şu anda meclisimiz açıldığında ilk gündem maddesi olacak olan 'Yargı reformu stratejik belgesinin' ilk paketi var. Bu paket mucize değil, eksiksiz değil. Ama gerçekten önemli bir adım. En az içeriği kadar önemli olan kısım şu, hazırlanırken ilk kez bir Adalet Bakanı ilgili tüm kesimlere dedi ki 'Gidin sorunları önce birlikte tespit edelim. Sonra çözümleri birlikte bulalım'. Hep söylüyorum daha önce reform paketi dedikleri belgeler, barolara, birliğe, üniversitelere şu tarihe kadar görüşünüzü bildiri diye gelirdi. Postadan çıktığında da tarihi üç gün geçmiş olurdu. Ondan sonrada usulen yazardık. İlk kez, ilk adım atılmadan önce bir araya gelindi. Her adım birlikte atıldı. Demek ki bu usul en az içeriği kadar bize bir şey göstermek. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortak aklını bir araya getirme kararlılığını ortaya koymuş. Biz o ortak aklı her meselede ortaya koyabilirsek, her meselede, terörle mücadelede, Kıbrıs meselesinde, Doğu Akdeniz'de, hangi mesele olursa olsun, bu işin içinden çıkabileceğimizi gösteriyor. Ben bu bakımdan usulü en az esas kadar önemsiyorum. Esasa gelince, önce dediler ki Temmuz'da çıkmayınca samimi değil, çıkmayacak. Şimdi çıkma noktasına gelince başladı bazıları içi boş demeye, ilk paketin içi tabiri caiz ise ağzına kadar doludur. Sayın milletvekillerimizden istirhamımız lütfen içini boşaltmadan öyle çıkartın. Çünkü burada çok büyük emek vardır. İçine yeni şeyler koyun ama olanı çıkartmayın."

En önemli konulardan Türkiye'de ifade özgürlüğü olduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Bunu önemsememek mümkün değildir. Düşünce özgürlüğü ile ilgili her suç tipi temyiz mahkemesinin denetiminden geçecektir. İlk derece mahkemeleri, yani 'temyiz mahkememiz böyle karar veriyor' diyerek, rahatlıkla sırtlarını Yargıtay'a dayayarak Türkiye'de düşünce özgürlüğünü güvenceye kavuşturacaklardır. Eksikleri var mıdır vardır. Ama bu anlayış devam ettirildiği takdirde tüm eksiklikleri de birlikte gidereceğimize ben inanıyorum" diye konuştu.

Manuş Baba, huzurun hakim olduğu Kato Dağı'nda konser verdi



ŞIRNAK'ın Uludere ilçesindeki Kato Dağı eteklerinde devam eden 'Gençlik, Huzur ve Bal Festival'inde Manuş Baba'nın verdiği konserle binlerce kişi doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şırnak Valiliği ve Uludere Belediyesi'nce bu yıl ikincisi düzenlenen ve dün 'Gençlik, Huzur ve Bal Festivali', Kato Dağı ve Bestler Dereler'in kesiştiği Irak sınırın sıfır noktasındaki İnceler Köyü'nde sürüyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Jandarma Bölge komutanı Tümgeneral Hacı Ahmetoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ve binlerce vatandaşın katıldığı festival, Manuş Baba'nın konseriyle devam etti.

'HUZURUNUZA, KARDEŞLİĞİNİZE SAHİP ÇIKIN'

Festivale katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'nun selamını ileterek başladı. Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamına dikkat çeken Aksoy, "Bugünkü bu fotoğraf artık yeter isyanınız bizlere çok büyük bir güç ve çok büyük bir umut veriyor. Sizlerden aldığımız destekle siz bu birliğinize, beraberliğinize, huzurunuza, kardeşliğinize sahip çıkmaya devam ederseniz Allah'ın izniyle bu memleketin bütün yaylaları, köyleri, ovaları ve bu coğrafyanın bütün toprakları bu güzel insanların emrinde olacak. Bir yandan terör ve teröristle mücadele ederken diğer yandan her güzel gününüzde sizin yanınızda olmak için ömrümüz yettikçe olacağız. Huzur içerisinde bu memleketin her köşesinde Hakkari'den Muğla'ya kadar her karış toprağına sahip olmanın gururunu, mutluluğuyla yolumuza devam edeceğiz. Allah memleketimizin yolunu bahtını açık etsinö dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan ise huzur ortamının kalıcı hale getirileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Huzur iklimi belli bir aşamaya geldi. Şimdi bizlere düşen bu ortamı kalıcı hale getirmek. Biz birbirimizin elini tutuğumuz sürece Allah'ın izniyle hiçbir şey odağı hiçbir nifak giremeyecektir. Bunu sağlamak ta hep birlikte bize düşüyor. Gerek kamu görevlerine gerek tek tek vatandaşlarımıza. Çok şükür Şırnak vilayetimizde bu sağlandı ve daim olacak inşallah. Bunu hep birlikte mücadelesini vereceğiz. Hiçbir hizmet alanı ihmal etmeden topyekun bir bakış açısıyla hem devletimizin sağlanmış olduğu imkanları, yatırımları bundan sonra bugüne kadar olduğu gibi artan nispete vatandaşlarımızla buluşmasını sağlayacağız. Bir yandan da böyle olduğu gibi sosyal, kültürel etkinliklerle kaynaşma zeminin daha da genişletecek ve yarınlara emin ve güçlü adımlarla ilerleyeceğiz."

Kato Dağı eteklerinde İnceler Köyü meydanındaki festivalin 2'nci gününde de çeşitli spor etkinlikleri yapıldı, yöresel ürünler sergilendi ve akşam saatlerinde ise Manuş Baba konseri düzenlendi. Festivale katılan binlerce kişi Manuş Baba Şarkıları ile doyasıya eğlendi. Konser sonrası ise hava fişek gösterisi yapıldı.

Denizli'de derbi heyecanı

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile sahasında 0-0 berabere kaldığı karşılaşma, Denizli'de ilgiyle takip edildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini evde izlemek yerine dışarda cafelerde takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın izlenebildiği, kafe, restoran ve kahvehanelere akın etti.

Maç yayınının yapıldığı alanlara Galatasaray ve Fenerbahçe armalarının bulunduğu bayraklar asıldı. Formalarını giyerek takımlarını ekran başında destekleyen taraftar, maç esnasında heyecan dolu anlar yaşadı. Bazı rakip takım taraftarları da aynı alanda karşılaşmayı izledi.

Golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın ardından, taraftarlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı taraftarlar, takımlarının marşlarını söyledi.

