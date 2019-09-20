Dha yurt bülteni-16

20.09.2019 16:13

Bakan Pakdemirli: Sütte ekstra zam yapma kararlılığımız var (3)

'YAĞMURLAR BAŞLAMADAN BİTİRİN' TALİMATI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama'da Arasta Çarşısı'nı gezerek, esnafla sohbet etti. Esnaf ziyaretinin ardından Kınık ilçesine geçen Bakan Pakdemirli, Belediye Başkanı Sadık Doğruer'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası Poyracık Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde cuma namazını kılan Pakdemirli, ardından Poyracık Ovası'nda ıslah çalışması sürdürülen Bakırçay kanal temizliği şantiyesine gitti. Burada çalışmalar hakkında bilgi alan Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) şantiyesi yetkilileriyle görüştü. Pakdemirli, çalışmanın 600 metre kalan kısmının, yağmurlar başlamadan bitirilmesi talimatını verdi. Pakdemirli, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile birlikte mahalle muhtarlarının sorunlarını şantiye alanında dinleyip, genel müdürlüklere iletileceğini açıkladı. Kınık Şehir Stadı'na gelen Bakan Pakdemirli, helikopterle ilçeden ayrıldı.

Hande NAYMAN- Cevdet ŞEN/İZMİR, (DHA

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Yaşlı adam, liseli kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Bartın'da, market çalışanları, dükkanlarının önündeki masada oturan Mustafa U.'yu(64), yanında oturan liseli kıza tacizde bulunduğu iddiasıyla fotoğraflayıp, polise ihbar etti. Markete gelen polis, şüpheliyi gözaltına alırken, liseli kız, Mustafa U.'yu daha önceden oturdukları mahalleden tanıdığını söyledi.

Okullar bölgesi olarak da bilinen Ömer Tepesi mevkiinde bulunan bir marketin çalışanları, dükkanları önündeki masada oturan yaşlı adam ile liseli kızı fotoğrafladı. Ardından da 'taciz' iddiasıyla polis ihbar hattına yolladı. İhbar üzerine bölgede devriye görevi yapan Mobil Okul Timi ile Asayiş Şube ve Yunus ekipleri, markete yönlendirildi.

Adrese gelen ekipler, Mustafa U. olduğu belirlenen adam ile L.K.isimli liseli kızı, masada yan yana otururken buldu. Mustafa U. 16 yaşındaki liseliye, marketten yiyecek alıp, elle tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Polis, lise 2'nci sınıf öğrencisi L.K.'nin ailesine haber verdi. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen L.K., Mustafa U.'yu daha önce oturdukları mahalleden tanıdığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Marketin önündeki otururlarken fotoğraf

-Polisin yaşlı adamla görüşmesi

-Yaşlı adamın gözaltına alınması

-Kızın adamın arkasından bakması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu

Şırnak'ta terör mağdurları için TOKİ tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan 426 konut, çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Şırnak merkezde 2015-2016 yıllarında, PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 5 bin 716 konuttan 426'sının yapımı tamamlandı. Konutların hak sahiplerine teslimi için bugün Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda kura çekimi yapıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Nihat Ürper, yılsonunu kadar tüm konutların dağıtımının tamamlanacağını belirterek, "Şırnak merkezde yapmış olduğumuz 3'üncü kura çekimimiz. Bugün İsmetpaşa ve Gazipaşa mahallerinde 426 konutun hak sahabinin belirlenmesi için kura çekeceğiz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Önümüzdeki süreçte 25 günde bir kuralar çekip sene sonuna kadar biten bütün konutları teslim edeceğiz" dedi.

Kura çeken vatandaşlardan Şahin Ürper, "9-10 ay Şırnaklılar çevredeki illere göç etmişti. Şu anda mağdur olan halk kura gününü beklemekte. Herkes kendi evine kavuşacağı günü beklemektedir. Artık huzur, güven istiyoruz. Artık ölmek, kan dökmek, gözyaşı istemiyoruz. Kuramızı çektik 6 dairemizi aldık. Devlet yıkılan dairelerimizi verdi. Allah devletimizden ve emeği geçenlerden razı olsun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kuranın çekildiği salondan detay

Çevre Şehircilik Şube Müdürü Nihat Ürper ve Vatandaş Şahin Ürperin konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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Tekirdağ polisinden drone ile trafik denetimi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde kuralları ihlal eden, emniyet kemeri takmayıp hız ihlali yapan sürücüler, drone ile havadan tespit edilerek cezalandırıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Malkara Bölge Trafik İstasyon Amirliği İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleriyle birlikte Malkara - Çanakkale karayolu üzerinde yaklaşık 3 saat boyunca radar ve drone ile havadan uygulama yaptı. Uygulamada öncelikle sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığı, hız sınırı ve şerit ihlali yapıp yapmadığını drone ile kontrol edildi. Motosiklet üzerinde yapılan denetimlerde ise sürücülerinin de birden fazla şahıs taşıyıp taşımadığı ve kasklarına bakıldı.

Malkara - Çanakkale karayolunda drone ile yapılan uygulamada, havadan kural ihlali yapan sürücüler tek, tek belirlenip araçların plakası yaklaşık 200 metre mesafedeki kontrol noktasındaki ekiplere bildirildi. Ayrıca radar cihazıyla hız ihlali yapan sürücülere ceza kesilirken karayolunda kask takmayan motosiklet sürücüleri de havadan görüntülendi. Ekipler tarafından kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Havada drone gören bazı sürücülerin, emniyet kemeri takmak için telaşlandığı gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Trafik ekiplerinin çalışması

Drone ile kontrol

Radar cihazından detay

Karayolundaki uygulamadan detay

Polislerin çalışmasından detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-

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İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

İzmit'te bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan polis, baskın düzenledi. Baskında fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhuşa zorlandıkları iddia edilen 2 kadın gözaltına alındı.

İzmit Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Bir süre evi gözlemleyen polis, baskın düzenledi. Baskında fuhuşa zorlanan Azerbaycan uyruklu 2 kadın ile fuhuşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla M.S. ile sevgilisi H.A. gözaltına alındı.

Fuhuşa zorlanan kadınlar ifadelerinde, sosyal medya uygulamaları üzerinden ilan vererek görüştükleri kişilerle evde buluştuklarını söyledi. Fuhuşa zorlandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, M.S. ile H.A. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-M.S. ile H.A.'nın adliyeye götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),





Kaynak: DHA