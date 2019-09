Dha yurt bülteni - 16

18.09.2019 16:55

1915 Çanakkale Köprüsü ayakları bir basamak daha yükseldi

ÇANAKKALE Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün denize batırılan kule kesonları üzerine ikinci bloklar da konulmaya başlandı ve ayaklar bir basamak daha yükseldi. Önceki gün de köprü ayakları arasına bağ krişi montajı yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı devam ediyor. Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapılan köprünün, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgelemesi nedeniyle orta açıklığı 2023 metre olacak. Bu açıklık, köprüye, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olması özelliği getiriyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki kıtadaki yakalarında denize batırılan kule kesonları üzerine geçen Ağustos ayında her biri 800 ton ağırlığında 4 kule bloğu yerleştirildi. Kesonlar üzerine konulan ilk blokların ardından köprü ayakları görülmeye başlandı. Dün gece ise Gelibolu yakasındaki köprü ayağının üzerine ikinci bloklardan birisi daha kondu. Bugün de Lapseki yakasındaki köprü ayağı üzerine ikinci bloklardan ilki yerleştirildi. Böylelikle 1915 Çanakkale Köprüsü ayakları bir basamak daha yükseldi. Çalışma esnasında Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan gemiler ise 10 knot yerine 8 knot altında hızla seyretmeleri konusunda uyarıldı. Her iki yakadaki köprü ayakları arasında önceki gün de büyük bir vinç yardımıyla bağ krişi montajı yapıldi.

KÖPRÜ AYAKLARI 318 METRE OLACAK

Denize batırılan kule kesonları üzerine yerleştirilecek yeni bloklarla köprü ayakları da yükselmeye devam edecek. Tüm blokların konulmasının ardından Türk bayrağının renklerini alacak olan 318 metrelik köprü kuleleri tamamlanacak. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü günü olan 18 Mart'ı temsil eden 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü ünvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale),

9 gün önce kayboldu, göl kıyısında cesedi bulundu

VAN'ın Erciş ilçesinde, geçirdiği beyin ameliyatı sonrası hafıza kaybı yaşayan ve 9 gün önce kaybolan Şahin Esim'in (55) Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu.

Gölağzı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Van Gölü kıyısında bir erkek cesedi olduğunu görünce polisi aradı. Olay yerine gelen polis, cesedin 9 gün önce kayıp başvurusu yapılan Şahin Esim'e ait olduğunu belirledi.

Halk Eğitim Merkezi'nde çalışan ve bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatı nedeniyle gecici hafıza kaybı yaşayan Esim'in cenazesi otopsi için Erciş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, 10 gözaltı

OSMANİYE'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından bıçaklanarak yaralanırken, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Olay dün saat 22.00 sıralarında Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada ismi açıklanmayan 1 kişi bıçakla bacağından yaralandı. Polisin müdahale ettiği kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı

EDİRNE'de su kanalının terfi havuzunun su miktarının düşmesi üzerine içinde bulunan bazı balıklar oksijensiz kalıp ölürken, can çekişenleri ise itfaiye ekibi su bırakarak kurtardı.

Mevsimsel olarak çoğunlukla çeltik hasadının yapıldığı Edirne'de tarımsal sulamanın yapıldığı kanallarda su miktarlarında gözle görülür derecede düşüşler yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Edirne'de merkeze bağlı İstasyon Mahallesi'nde bir su kanalının terfi havuzunda da su miktarı bitme noktasına geldi. Kanalın içerisinde bulunan yüzlerce balığı tehdit eden su düşüşüne müdahale itfaiye ekiplerinden geldi. Balıkların oksijensiz kalıp can çekiştiğini gören vatandaşların haber verdiği itfaiye ekipleri, kanala yaklaşık 3 ton su aktardı. Yaklaşık 15 dakikalık işlemin ardından kanalda bazı balıkların yeniden canlandığı görüldü. Vatandaşlar ise aynı durumun bölgedeki birçok kanalda yaşandığını söyledi.

'Şanslı' kedi, öğrenci ve öğretmenlerin sevgisiyle yürüdü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde öğrenci ve öğretmenlerin hayvan sevgisi bir kediyi hayata bağladı. 'Şanslı' ismi verilen felçli kedi, öğrenciler ve öğretmenler sayesinde yürümeye başladı.

Mustafa İstemihan Talay Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, 5 ay önce bir derenin içinde 5 yavru kediyi gördü. Öğrenciler durumu öğretmenlerine haber verdi. 5 kediden 1'inin öldüğünü gören öğretmenler 4 kediyi okula getirdi. Kedilerin içinden birinin yürüyemediğini tespit eden öğretmenler ve öğrenciler tedavi için çalışmalara başladı. Veteriner kontrolünden sonra kediye, öğrenciler ve öğretmenler tarafından tasarlanan yürüteçle egzersiz yaptırıldı. Her gün yaptırılan egzersiz ile felçli kedi yürümeye başladı. 'Şanslı' ismi verilen kedi, okulda herkesin sevgilisi haline geldi.

Kediyi derede bulan 6'ncı sınıf öğrencisi Baran Aslan, "Tahsin hocamı çağırdım. Kediyi alıp okula getirdik" dedi. Kedinin iyileşmesinde büyük emeği olan fen öğretmeni Tahsin Tor ise, "Okulumuzdaki öğrenciler ve veliler sağ olsun, hayvanlar konusunda çok duyarlı. Özellikle sokaktaki ihtiyaç halinde olan hayvanları bize ihbar ediyorlar. Biz de mümkün olduğunca sahip çıkmaya ve iyileştirmeye çalıştırıyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerle birlikte yürüteç yapan teknoloji tasarım öğretmeni Levent Sert de, "Bir gün Tahsin hocam yaralı bir kediden, daha doğrusu yürüyemeyen bir kediden bahsetti. Buna bir yürüteç yapıp, yapamayacağımı söyledi. Ben de öğrencilerle beraber kediye bir yürüteç tasarladım ve kedinin bu yürüteç sayesinde yürümesini sağladım. Kediye yürüteç yaptığımız zaman yavruydu. 4-5 ay süreç içerisinde kedi iyileşti, yürüyebilir, koşabiliyor ve ağaca tırmanabiliyor. İlk halinden eser yok" dedi.

Okul Müdürü Sacid Meltem ise, öğrencilerin hayvanlara karşı duyarlılığını artırma açısından bunun bir örnek olduğunu söyledi.

