Dha yurt bülteni - 16

Gezgin kuyumcunun darp edilme anlarını İskoç turistler kameraya çekti

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kuyumculuk yapan ve çevresinde muhalif paylaşımları ile tanınan 37 yaşındaki gezgin Fatih Koparan'ın iş yerinin önünde uğradığı sopalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. İskoç turistler tarafından cep telefonuyla çekilen 9 saniyelik görüntüde Koparan'ın nasıl darp edildiği görüldü.

Marmaris'te kuyumcu dükkanı bulunan, gezgin Fatih Koparan (37), dün (pazar) öğle saatlerinde, iş yerine girerken, bir grubun sopalı saldırısına uğrayıp, tekme tokat dövüldü. Saldırıyı Twitter'dan duyuran Koparan, "Arkadaşlar dükkanıma girerken 10 kişi saldırdı, linç ettiler. Lütfen birileri yardım etsin artık" diyerek, yardım istedi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Koparan, kendisini döven kişilerin, daha önce hanutçuluk yaptıkları için şikayet ettiği, çanta satışı yapan yan dükkandaki esnaflar olduğunu belirtip, şikayetçi oldu. Koparan'ın saldırı sonrası hastaneden Twitter'dan ayrıca "Arkadaşlar mafya hala dükkanımın önünde ölümle tehdit ediyor. Kimse gelmiyor. Polis hala gelmedi. İnsanlar linç etmek için toplandı ve gelen yok uzun süredir. Bunlar kaçakçı arkadaşlar. Ben devamlı polise şikayet ettiğim için rahatsız oldular. Bir şey yapılmazsa beni öldürecekler. Onlarca kişi ellerinde aletlerle saldırdılar. Hala polislerin yanında ölümle tehdit ediyorlar. Defalarca yazdım burada, defalarca 155'i aradım. Ölmem mi gerekiyor" paylaşımında bulundu.

Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri ve sağ işaret parmağında kırık bulunan Koparan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Koparan, götürüldüğü Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nde kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.

İSKOÇ TURİSTLER OLAY ANINI GÖRÜNTÜLEDİ

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, Koparan'ın kuyumcu dükkanındaki olay anının yer aldığı güvenlik kamerası kayıtlarına incelenmek üzere el koydu. Kavganın yaşandığı sırada olay yerinin yakınından geçen ve korku dolu anlar yaşayan bir grup İskoç turistin, o anları cep telefonlarıyla görüntülediği ortaya çıktı. İskoç turistlerin, çevredeki diğer esnafların kendilerine engel olması nedeniyle sadece 9 saniye gibi bir süre çekim yapabildikleri anlaşıldı.

9 DAKİKA İÇİNDE OLAYA MÜDAHALE EDİLMİŞ

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kuyumcu Fatih Koparan'ın darp edildiği kavgaya, kendilerine ihbarın yapılmasından itibaren 9 dakika içinde olay yerine giderek müdahale ettiklerini, 3 kişiyi gözaltına aldıklarını bildirdi.

Öte yandan gözaltına alınan 3 kişinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yılanların evine yuva yaptığı anne, korkudan 3 çocuğuyla dışarıda yaşıyor

ANTALYA'da, yılanların evine yuva yapması nedeniyle 3 çocuğuyla, 1.5 aydır dışarıda kalan Dilek Dağcıoğlu, yetkililerden yardım bekliyor. Gündüz evinin önüne çıkardığı koltuklarda, gece ise çatıda kalan Dağcıoğlu, "Önümüz kış. Bir ay sonra yağmurlar başlayacak. Damda yatıyoruz ama o zaman yatamayacağız. Maddi durumum iyi olmadığı için de ev bulup çıkamadım. İnşallah birileri sesimi duyar ve bana yardım eder" dedi.

Kepez ilçesi Orta Mahalle'sinde 2 yıldır kirada oturan 3 çocuk annesi Dilek Dağcıoğlu, 1.5 aydır evine giremiyor. Daha önce ahır olarak kullanılan evinin ahşap zemininde siyah renkte irili ufaklı yılanlar gördüğünü söyleyen Dağcıoğlu, korktuğu için mobilyalarını dışarı çıkarıp evinin önünde oturuyor, geceleri ise çocuklarıyla birlikte çatıda uyuyor. Daha önce belediye ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdiğini, ekipler gelip ilaçlamasına rağmen çözüm olmadığını aktaran Dağcıoğlu, maddi yetersizlik nedeniyle evden çıkamadığını da belirtti.

1,5 ay önce yılan gördüğünü belirten Dilek Dağcıoğlu, "İtfaiyeciler iki kez geldi ve yerin altında yuva yaptıkları belirlendi. Yılanların ne yapacağı belli değil. Birimizi ısıracaklar diye korkuyorum. Çocuklarımı dışarıdan içeriye almıyorum. Ben elimde değnekle, kürekle korkarak içeri giriyorum. Maddi imkansızlıktan dolayı 2 yıldır mecburen burada oturuyorum. Önümüz kış. Bir ay sonra yağmurlar başlayacak. Hava soğuyacak. Bugün damda yatıyoruz ama o zaman yatamayacağız. Bana can güvenliğimin olmadığını ve acilen evi tahliye etmem gerektiğini söylediler. Maddi durumum iyi olmadığı için de ev bulup çıkamadım. Korkumdan çocuklarımla dışarda yaşıyorum. İnşallah birileri sesimi duyar ve bana yardım eder" diye konuştu.

1915 Çanakkale Köprüsü ayakları bağ krişi montajı yapılıyor

ÇANAKKALE Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule kesonları üzerine geçen ay ilk blokların yerleştirilmesiyle yükselmeye başlayan ayaklar arasına bağ krişi montajına başlandı. Çalışma nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atıldı. Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen köprünün, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgelemesi nedeniyle orta açıklığının 2023 metre olması planlanırken, bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olması özelliği getiriyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki kıtadaki yakalarında, deniz içinde bulunan kule kesonları ise geçtiğimiz aylarda batırılmıştı. Çalışmalar kapsamında geçen Ağustos ayında da 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule kesonları üzerine her biri 800 ton ağırlığında olan 4 kule bloğu yerleştirildi.

ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Gelibolu Sütlüce mevkiindeki şantiye alanında işlemleri tamamlanan köprü ayakları bağ krişlerinin ilkinin de montajına bugün başlandı. Gelibolu yakasında deniz üzerindeki köprü ayağı arasına büyük bir vinç yardımıyla bağ krişi montajı yapıldı. Bu çalışma hassasiyet gerektirdiği ve gemilerin dalga yapması ihtimali nedeniyle de Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Güney'den Kuzey'e saat 04.00'de kapanan boğaz 18.00'de açılacak, Kuzey'den Güney'e saat 06.00'da kapanan boğaz ise 20.00'de açılacak.

KÖPRÜ AYAKLARI 318 METRE OLACAK

Önümüzdeki günlerde Lapseki yakasındaki köprü ayağının bağ krişi montajı da yapıldıktan sonra, her biri 800 ton ağırlığındaki kule bloklarının üst üste konulması işlemi sürecek. Bu bloklar da önümüzdeki günlerde kule kesonları üzerine konacak ve ayaklar biraz daha yükselmiş olacak. Tüm blokların konulmasının ardından Türk bayrağının renklerini alacak olan 318 metrelik köprü kuleleri tamamlanacak. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü günü olan 18 Mart'ı temsil eden 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü ünvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Helikopterli trafik denetiminde 30 sürücüye 20 bin TL ceza

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopterle havadan yapılan trafik denetiminde kuralları ihlal ettiği belirlenen 30 sürücüye toplam 20 bin 329 TL ceza kesildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projesi kapsamında, havadan helikopterle trafik denetimi yapıldı. D-400 ve D-695 Karayolu, Manavgat, Evrenseki, Side ve Kızılağaç mevkilerinde gerçekleştirilen denetimde, trafik ekipleri yol güzergahı boyunca kurduğu uygulama noktasında kural ihlali yapan sürücüleri durdurdu.

Yapılan yol kontrollerinde, 30 araç sürücüsüne toplam 20 bin 329 TL para cezası kesilirken, 9 araç trafikten men edildi. Ayrıca yol kontrolü yapan askeri helikopterin personeli tarafından görülen orman yangını ilgili yerlere bildirildi. Yetkililer, helikopterle yapılan trafik denetimlerinin devam edeceğini bildirdi.

Psikolog kurduğu tesiste 'psiko-tatil' imkanı sunuyor

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yaklaşık 3 dönümlük alana tesis kuran psikolog Ümit Okunakol (40) burada hem tatil hem psikolojik tedavi konseptini hayata geçirdi. Ümit Okunakol, "Burada psiko-tatil konsepti yarattık. Açıkçası uzun yıllardır düşündüğüm bir projeydi bu. İnsanlar hem doğal yaşamın içinde tatil yapıp hem de günlük yaşamın getirdiği stresten, takıntılardan, birçok problemlerden kurtulmanın, aşmanın yollarını burada öğrendi" dedi.

Ankara'da özel muayenehanesinde psikolog olarak çalışan Ümit Okunakol, hastalarına hem tedavilerine yardımcı olmak hem de tatil yapmalarına olanak sağlamak amacıyla yaklaşık 8 ay önce Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkiinde tesis kurmaya karar verdi. Ümit Okunakol yaklaşık 800 bin liralık yatırımla içerisinde bungalov evler, dinlenme alanları, havuz, mini hayvanat bahçesi ve tamamı ahşaptan yapılma çocuk oyun alanları bulunan ormanla iç içe yaklaşık 3 dönüm alandaki tesisi hayata geçirdi. Ankara'daki muayenehanesini kapatıp, ailesiyle tesise yerleşen Ümit Okunakol, buraya aileleriyle gelen hastalarına doğa yürüyüşleri yapmaları, hayvanlarla ilgilenmeleri ve doğadan toplanan ürünleri tüketmelerini sağlayıp, psikolojik olarak tedavilerini sağlamaya yardımcı oluyor. Okunakol'un tesisine internet üzerinden rezervasyon yaptırılabiliyor.

'HEM TATİL YAPIP HEM DE DANIŞMANLIK ALABİLİYORLAR'

Ümit Okunakol, "Burada psiko-tatil konsepti yarattık. Açıkçası uzun yıllardır düşündüğüm bir projeydi bu. İnsanlar hem doğal yaşamın içinde tatil yapıp hem de günlük yaşamın getirdiği stresten, takıntılardan, birçok problemlerden kurtulmanın, aşmanın yollarını burada öğrendiler. Ayrıca yeni neslin, özellikle 0-6 ve 0-12 yaş arası çocukların doğadan uzak, hayvanlardan uzak, çok kaygılı olduğunu gözlemledik. Aileler için böyle bir konsept yarattık. Tamamen doğanın içinde hem tatil yapıp hem de danışmanlık alabiliyorlar. Meditasyon ve yogayla ilgili de eğitim verebiliyoruz" dedi.

'BURASI BİR TEDAVİ MERKEZİ DEĞİL'

Ailelerin genellikle depresyon, kaygı bozuklukları ve mutsuzluk gibi problemler ya da çocuklarıyla ilgili hiperaktiflik, söz dinlemeyen, şımarık ya da doğadan uzak, düşünemeyen, mantık muhakemeyi kullanamayan çocuklarla ilgili geldiklerini vurgulayan Ümit Okunakol, "Ama öncelikle tatile geliyorlar. Çünkü burası bir tedavi merkezi değil. Burada hem tatil yapıp, hem psikoloji üzerine sohbetlerde bulunup hem de onları doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Anladığımız kadarıyla da bunu başarmaya başladık" diye konuştu.

'MUTLUYUZ, GELEN MİSAFİRLERİMİZ DE MUTLU'

Her şeyi organik yapma çabası içinde olduklarını aktaran Ümit Okunakol, şöyle dedi:

"Hiçbir şekilde ilaç ya da gübre kullanmadan, sadece eski insanların yaptığı gibi güneş, su ve toprağı kullanarak ürün yetiştirebildiğimizi gördük ve bu yıl itibariyle bunu tamamen büyütmeyi hedefledik. Ayrıca hayvanların insanlar üzerindeki olumlu etkisini farkındayız. Bunun için hayvan sayısını çoğalttık. Çocukların korkularını, kaygılarını, yetişkinlerin korkularını, kaygılarını yenmelerinde kedilerin, köpeklerin, kuzuların ve atların çok işe yaradığını fark ettik. Mutluyuz, gelen misafirlerimiz de mutlu."

'RAHATLAMAYI CİDDİ ANLAMDA HİSSETTİM'

Ankara'dan tatile gelen mimar Niler Özdemir, "İş ortamının sıkıntılı ve stresli hayatı vücudumuzda ve zihnimizde birçok kalıntılar bırakıyor diye düşünüyorum. Tatile başladığım andan itibaren yaklaşık 3-4 saat içerisinde rahatlamayı ciddi anlamda hissettim. Kendi özüme ve doğama döndüm" diye konuştu.

