Dha yurt bülteni - 16

14.09.2019 17:34

Muş'ta teröre lanet yürüyüşü



DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Sinan Diger'in (44) memleketi Muş'ta, 'teröre lanet yürüyüşü' düzenlendi.

Merkez Ulu Camii önünde bir araya gelen kalabalık, 'Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP' ve 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' sloganlarıyla belediye meydanına kadar yürüdü. Vali İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimişek, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın, Garnizon Komutanı Yarbay İhsan Gökoğlan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ile çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte terör lanetlendi.

Belediye meydanında sona eren yürüyüşte konuşan Vali İlker Gündüzöz, kandırılarak kaçırılan gençlere seslendi. Vali Gündüzöz, "Vatanın merhametli, devletin merhametli kucağına gelin. Analarınızı ağlatmayın. Yine terör örgütüne ve onun uzantılarına, uzantısı partiye ve derneğine, vakfı altında çalışana sesleniyorum; bu milleti ağlatmayın. Karşılığını en ağır şekilde göreceksiniz" dedi.

Konuşmaların ardından kalabalık, sessiz bir şekilde dağıldı.

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Muhammed Sami MARAL/MUŞ, -

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Aksaray'da sağanak, sele neden oldu

AKSARAY'da etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Kent merkezinde çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum katını su basarken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde, saat 15.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Sel suları kent genelinde 40'tan fazla binanın bodrum katını doldurdu. Bazı caddeler polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Belediyeye bağlı ekipler de göle dönen yollar ve alt geçitlerde biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı. İş yerlerini su basanlar ise kovalarla sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Su birikintisi içinde kalan bir araç sürücüsünü de itfaiye ekipleri kurtardı.

Görüntü dökümü:

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-Sel basan ev ve iş yerlerinden görüntüler

Göle dönmüş caddelerden görüntüler

Belediye ekiplerinin çalışması

-Sel sularını kovalarla boşaltan vatandaşlar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,DHA))

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Havalimanında bir anda ortaya çıkan yılan yakalanarak doğaya salındı

MUĞLA'nın Milas-Bodrum Havalimanı'nda, neraden geldiği anlaşılamayan bir yılan, vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekibinin yakaladığı yılan, doğaya salındı.

Geçen 8 Eylül'de yaşanan olayda; Milas- Bodrum Havalimanı'nın giden yolcu bölümünde görülen bir yılan, vatandaşları tedirgin etti. Nasıl geldiği anlaşılamayan yılanı görenler, korkup itfaiyeye bildirdi. Çevresindeki kalabalıktan ürken yılan ise, sürekli hareket halinde gezindi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel aparatla yakaladıkları yılanı doğaya saldı. Yılanın o anları ise, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cep telefonu yılanın görüntüsü

Haber- Kamera: MİLAS (Muğla), DHA)

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Burhaniye'nin dünya şampiyonu özel sporcuları kampa giriyor



BALIKESİR'in Burhaniye ilçesindeki Özel Sporcular Spor Kulübü Derneği'nin dünya şampiyonu atletleri Muhsine Gezer(16) ve Sevim Demircan(19), 3-15 Kasım tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek Atletizm Şampiyonası'na hazırlanmak üzere Aksaray'da kampa girecek. International Paralympic Committee (IPC-Uluslararası Paralimpik Komitesi) tarafından düzenlenen Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Gezer ve Demircan, Dubai'de ilk 6'ya girerek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor.

2 sporcu, bugün Aksaray'a uğurlandı. Burada kampa girecek sporcuların en büyük sorunu, yaşadıkları Burhaniye'de çalışmalarına uygun pist olmaması. Burhaniye'deki antrenman sahasının toprak zemin olması nedeniyle zorluk yaşadıklarını belirten şampiyonlar, sık sık sakatlık geçirmekten dert yanıyor.

Burhaniye Özel Sporcular Spor Kulübü Derneği ve özel sporcuların antrenörü Deniz Erenoğlu, sahanın etrafındaki toprak alanı kullandıklarını, bu durumun da sporcular için büyük dezavantaj olduğunu belirtti. Erenoğlu, "Burhaniyemizi, Balıkesirimizi, ülkemizi daha iyi temsil edebilmemiz için daha iyi bir yere ihtiyacımız var. 50 yıllık toprak alanda çalışıyoruz. Bu zor koşullara rağmen, dünya şampiyonları çıkarıyoruzö dedi. Antrenör Erenoğlu, "Sporcularımız Dubai'deki şampiyonada ilk 6'ya girerek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanmak istiyorö diye konuştu.

Dünya Şampiyonu özel sporcular Muhsine Gezer ve Sevim Demircan da yarışmalarda Türk bayrağını dalgalandırmanın kendileri için en büyük gurur olduğunu belirterek, en büyük hayallerinin kendilerine uygun çalışma ortamı sağlanması olduğunu söylediler.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Fatih Emrah ERDOĞAN/BURHANİYE(Balıkesir), -

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Akrobasi pilotlarının gösterisi nefes kesti (2)

GELİN-DAMAT GÖSTERİLERE KATILDI

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde devam eden 'Sivrihisar Hava Gösterileri 2019'a Kocaeli'nden gelen gelin ve damat Kadir Gürkan ile Esra Peköz çifti akrobasi uçaklarının arasında mutluluk pozu verdi. Ekim ayında düğün yapacaklarını ifade eden Türk Hava Yolları personeli Kadir Gürkan, fotoğraf albümleri için akrobasi uçaklarını tercih ettiklerini belirterek, "İleride eşimle birlikte tekrar buraya geldiğimizde bize bir anı kalsın istedik. Hem farklı olsun istedik hem de heyecan katmak istedik. Sevdiğim bir etkinlik, sevdiğim kadın bugün bir arada. Çok mutluyumö dedi.

Gelin adayı Esra Peköz de çok heyecanlı olduğunu kaydederek, "Gelinlikle fotoğraflarımın böyle bir ortamda çekileceğini hiç hayal etmemiştim. Mükemmel bir ortam oldu, şuan çok mutluyumö ifadelerini kullandı. Çift açıklamalarının ardından akrobasi uçakları önünde bol bol fotoğraf çektirirken, çevredekilerde alkışlarıyla destek oldu. Çift fotoğraf çekiminin ardından akrobasi pilotlarının uçuş gösterilerini izledi.

Görüntü Dökümü:

-Çiftin uçakların yanına gelmesi

-Poz vermesi

-Açıklamaları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

Kaynak: DHA