Dha yurt bülteni - 16

02.09.2019 17:39

Öldürülen Eymen, apartman görevlisine 'Annem kaldırıp yere fırlattı' demiş (2)

İŞKENCENİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Buca ilçesinde, dövülerek, öldürülen Eymen Sadık D.'ye annesi Mine D. ve onun erkek arkadaşı Serkan E.'nin yaptığı işkencenin görüntüleri ortaya çıktı. Video ile fotoğraflarda, Eymen'in vücudunun çeşitli yerlerinde dayak ve işkenceden kaynaklandığı belirtilen morluklar olduğu görüldü. Bunun yanı sıra Eymen'in, annesinin iyi bakamadığı gerekçesiyle daha önce Aydın Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce alınıp, çocuk bakımevine yerleştirildiği, daha sonra Mine D.'nin talebi üzerine geri verildiği öğrenildi. Yakınları, anne Mine D.'nin, kendilerine bir de kızının olduğunu, onu da evlatlık verdiğini anlattığını öne sürdü.

Öte yandan polisin, Mine D. ve erkek arkadaşı Serkan E.'ye ait sosyal medya hesaplarında cinsel içerikli görüntüler tespit ettiği de öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

İZMİR

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Bayramı ülkelerinde geçiren 25 bin Suriyeli geri döndü (2)

CİLVEGÖZÜ'NDEN DE DÖNÜŞLER SÜRÜYOR

Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesi, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan Suriyelilerin bayram ziyaretinden dönüşleri devam ediyor.

Bayramı ülkelerinde, geride bıraktıkları yakınları ile geçiren Suriyeliler, Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Türkiye'ye geliyor. Daha sonra da yaşadıkları illere gidiyorlar.

SIKINTI YOK

Geçen günlerde Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Suriye'nin Bab-El Hava Sınır Kapısı'nda yaşanan sıkıntının kalmadığını söyleyen Suriyeliler, yeniden Türkiye'ye geldiklerini ve yaşadıkları illere gideceklerini söyledi. Suriyeliler, "İki gün öncesinde yaşanan sıkıntı kalmadı. Her şeyin normal olduğunu gördük ve işlemlerimizin ardından Türkiye'ye geldik. Her şey gayet normalö dedi.

Görüntü Dökümü

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Cilvegözü Gümrük Kapısı

Gelen Suriyeliler

Gelişlerden detay görüntüler

Suriye'den gelen Suriyelilerle röp.

SÜRE: 03'41", BOYUT: 412 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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Eski eşinin 'beni öldürecek' ihbarı yakalattı, 'Keçi kesmeye gidiyordum' dedi (2)

'TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' SUÇU VAR

Mersin'in Mut ilçesinde oturan N.A.'nın kendisini öldürmeye geleceği ihbarı üzerine yakalanan M.A., çıkarıldığı mahkemece 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı Akerke Abdykalykova Onat, suçun 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' olduğunu belirtti. M.A.'nın üzerinde çıkan tabanca, bıçak, plastik kelepçe, ip ve koli bandının da bunun bir göstergesi olduğunu ifade eden Onat, şunları söyledi:

"Aslın sadece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan değil. Planlandığı için 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçu söz konusudur. Şahsın üzerinde çıkan öldürücü; bıçak ve silah gibi malzemelerin bulunması da aslında olayın planlandığını gösterir. "

Onat, M.A.'nın üzerinde bulunan malzemelerle 'kurbanlık keçi keseceği' yönündeki savunmasının da suçtan kurtulmaya yönelik bir savunma olarak değerlendirdi. Onat, " Artık her kadın cinayetinde tipik savunmalarla karşılaşıyoruz. Burada da aynı durum söz konusudur. Tabancayı sadece bir arkadaşından ödünç alması veya diğer malzemelere yönelik savunması, bir suçtan kurtulmaya yönelik savunmadır. Cumhuriyet Savcılığı'nın araştırmasıyla her şey ortaya çıkacaktır. "dedi.

Onat, kadın cinayetlerinin son dönemlerde gündeme gelmesi sayesinde bir kadının hayatını kurtarıldığını belirterek, 'Sadece polisin bir ihbarı değerlendirmesi ve gidip olay üzerine araştırma yapması üzerine gerçekler ortaya çıkıyor. Bu anlamda kadın cinayetlerinin önlenebileceği göz önüne çıktı. Zaten bu kadar gündemde olması nedeniyle de önlenebildiği kanaatindeyiz. Çünkü bugüne kadar böyle cinayetlerin önlenebileceği birçok vakada, biz ne yazık ki önlenmediğini gördük. O polis memurumuzun bunu ciddiyeti alıp gidip araştırması, tamamen gündemin baskısından kaynaklanıyor. Eğer o kadın kardeşimizin bir şekilde ölümü önlenmeseydi, o zaman olayın ne kadar ses getireceği biliniyordu. Medya ve hukukun ne kadar olayın üzerine düşeceği biliniyordu. Bu nedenle arakası arandı ve bir kadın daha hayatta kalabildi." diye konuştu.

Onat, "Toplum olarak, hukukçular olarak, medya olarak yapılacak her adım, kadın cinayetlerini önlemeye yönelik adım olacak. En azından olumlu sonuç alınamazsa bile, ne yaparsak olumlu sonuç alabiliriz diye doğru yola gitmek için teşvik olacaktır." dedi.

Görüntü Dökümü

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Avukat Onat röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Turgutlu'daki lisede korkutan yangın

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ikinci katındaki bilgisayar odası, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik bir çaba sonucunda söndürüldü.

Bugün saat 14.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı'ndaki Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ikinci katında bulunan bilgisayar odasından dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri hem bina içinden hem de dışarıdan su sıkarak alevleri diğer sınıflara sıçramadan, 2 saatlik çaba sonucunda söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, içinde 20 bilgisayarın bulunduğu sınıf kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okul binasından yükselen siyah dumanlardan görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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En iyi drone yarışçıları Antalya'ya geliyor



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, - MURATPAŞA Belediyesi tarafından 7-8 Eylül'de Muratpaşa Kent Meydanı'nda gerçekleştirecek Muratpaşa Teknoloji ve Drone Festivali'ne, dünyanın en iyi drone yarışçılarının da yer aldığı 30 pilot katılacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin, bu yıl ilk kez düzenleyeceği Muratpaşa Teknoloji ve Drone Festivali, 7- 8 Eylül tarihlerinde Muratpaşa Kent Meydanı'nda yapılacak. Eğitim çalışmaları, atölyeler, gösteriler, robot ve drone yarışları düzenlenecek festivalin tanıtım toplantısı, Erdal İnönü Kent Parkı'nda yapıldı. Toplantıya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve festival partneri Tech Drone League'den Özge Dede ve Can Tayfun katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Ümit Uysal, dünyada son 15 yılda üretim tesislerinin yüksek teknoloji robotlar ve akıllı sistemlerle şekillendiğinden bahsetti. Dünyada işçi çalıştırmayan, sadece robotlarla üretim yapan fabrikaların yer aldığına değinen Uysal, 7 milyar insandan 1.5 milyarının çalışarak iş gücü potansiyelini oluşturduğunu ve bunun 15 yılda 1 milyara düşeceğinin öngörüldüğünü belirtti. Uysal, işsizliğe karşı gelecek süreçte insanların yeni iş koluna yöneleceğini anlattı.

Teknolojik gelişmelerin eğitim müfredatında yeterince yer almadığını aktaran Uysal, festival, eğlence organizasyonlarıyla teknolojik gelişmelerin insanlara anlatılmaya çalışmasından yakındı. Belediye olarak robotik kodlama eğitimi verebilecek 21 eğitmene sahip olduklarını belirten Uysal, belediye tarafından binlerce çocuğa eğitim verildiğini söyledi. Uysal, eğitimlerde toplumun ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişmelere göre eğitimlere devam edileceğini vurguladı.

Festivalde drone yarışları yapılacağını ve dünyanın en iyi pilotlarının yarışacağını anlatan Uysal, "Bizim yetiştirdiğimiz çocuklarımız takımlar halinde yarışacak. Kısa bir eğitimden sonra robot yetenek yarışmaları yapılacak. Toplumsal seferberliğe konu olması amacıyla takımlarımız Antalya'da bilinen kurumların tişörtlerini giyecek. Festival eğlence şenliği değil. Eğitim ve kültür buluşmasıdır. Tüm Türkiye'ye çağrı buluşmasıdır. Bir an önce boş işleri bırakın, dünyaya entegre olalım. Gelecek kuşakların hayatına yönelik doğru adımlar atalım. Saçma sapan tartışmalarla gün geçirmeyelim. Güncel çağdaş gelecek kuşakların ihtiyacı olacak eğitim çok önemli. Etkinliğimizde tüm Türkiye'yi bu anlayışa davet ediyoruz. Hedef eğlence değil" diye konuştu.

Tech Drone League kurucusu Can Tayfun, 50 sporcusu bulunan spor kulübü ve eğitim kurumu olduklarını dile getirdi. Tayfun, "Gelecek çok hızlı geliyor. Teknoloji devrimindeyiz. Bundan sonraki devrim uzay çağı devrimi. Bunu yakalamak istiyorsak elimizi taşın altına koymalıyız. Festivalde 100 kişi yer alacak. 30 pilot bulunacak. Dünyanın en iyi yarış takımları gelecek" dedi.

Toplantı sonrasında Tech Drone League'nin Antalyalı yarış pilotları, Antalya'nın doğa harikası falezler üzerindeki Kent Parkı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş sırasında bir drone düşerek, pervanesi zarar gördü. Toplantıya katılan 13 yaşındaki Murat Eren Uysal da 4 yıldır Muratpaşa Belediyesi'nin Zeytinköy Destek Eğitim Kursu'nda robotik kodlama eğitimi aldığını söyledi. Uysal, programladığı eğitim robotunu tanıttı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantı detay

Ümit Uysal konuşma

Dronelerden görüntü

Drone gösterisi

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

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Kaynak: DHA