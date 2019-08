DHA YURT BÜLTENİ - 16

22.08.2019 16:08

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Uçar, Hatay'da toprağa verildi



Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar (28), memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne, oğlunun cenaze namazında saf tuttu.

Şehit Mehmet Uçar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Hatay Devlet Hastanesi'nden alınarak konvoy eşliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlığı'na getirildi. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri Lütfi Kaşıkçı ve Mehmet Güzelmansur, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve STK temsilcileri ile binlerce kişinin katıldığı törende anne Fatma Uçar'ın, "Oğlum sana söz verdim, ağlamıyorum. Sen dağların aslanıydın, çakalları avlamaya gittin, onlara nasıl yenildin" sözleri yürekleri dağladı.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazı öncesi, vatandaşlardan şehit için helallik istedi. Acılı annenin de saf tuttuğu cenaze namazının ardından şehidin tabutu tekbir sesleri arasında omuzlara alındı. Bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konularak Antakya Şehitliği'ne götürüldü. Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

Adana'da, cinnet getirdiği öne sürülen eski astsubay Güçlü Doğan T., sokakta tabancayla rastgele ateş açtı. Kahvede otururken, kurşunların hedefi olan Necmettin Şahinoğlu ve Okan Develi ile motosikletle yoldan geçen Hayati Özkaya yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan Güçlü Doğan T., polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Saldırı sırasında Hayati Özkaya'nın çocukları Halide (7) ve Osman'ın (5) sokakta oynadığı, babalarının vurulduğu anı gördüğü ve ölümden döndüğü belirtildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkıp, otomobiline binen Güçlü Doğan T., iddiaya göre, durdurduğu araçtan inerek, motosikletiyle yoldan geçen Hayati Özkaya'ya tabancayla ateş açtı. Kanlar içinde kalan Özkaya, motosikletle yola devrildi. Tekrar otomobile binen Güçlü Doğan T., 500 metre uzaklıktaki kahvenin önüne geldi. Araçtan inen Güçlü Doğan T., kahveye doğru ateş açtı. İçeride oturan Necmettin Şahinoğlu ve Okan Develi, başından vurulup, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırıda ismi öğrenilemeyen 1 kişi de hafif yaralandı. Bu sırada panik yaşayan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Güçlü Doğan T. ise tabancasındaki kurşunlar bitene kadar havaya ateş açarak, olay yerinden kaçtı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hayati Özkaya, Necmettin Şahinoğlu ve Okan Develi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

BABALARI, GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırı sırasında, sokakta oyun oynayan Hayati Özkaya'nın çocukları Halide ve Osman Özkaya, korkup, kahveye sığındı. Babalarının vurulduğu anı gören ve gözyaşı döken çocukları, komşular sakinleştirdi. Necmettin Şahinoğlu, Hayati Özkaya ve Okan Develi'nin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SALDIRGAN, ESKİ ASKERMİŞ

Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan Güçlü Doğan T.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, mahallede güvenlik önlemi aldı. Cinayet büro ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Güçlü Doğan T.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Güçlü Doğan T.'nin, eski astsubay olduğu ve yaklaşık 4 yıl Demokratik Sol Parti (DSP) Yüreğir İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğu ortaya çıktı. Güçlü Doğan T.'nin, 7 Haziran 2015'teki genel seçim öncesi, Adana milletvekilliği için CHP'den aday adayı olduğu öğrenildi. Güçlü Doğan T.'nin, CHP'li 38 bin 36 kayıtlı üyenin oy kullandığı ön seçimde, 506 oy aldığı belirtildi. Güçlü Doğan T.'nin ayrıca askerlikten psikolojik sorunları nedeniyle ayrıldığı ileri sürüldü. Emniyette sorgulanan Güçlü Doğan T.'nin, cinnet getirmesi sonucu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Yusuf Emir'in tedavisi için ailesi yardım bekliyor



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Hıdıroğlu çifti, serabral palsy (beyin felci) hastası olan 8 yaşındaki oğlulları Yusuf Emir'in, Ukrayna'da yapılacak tedavisi için hayırseverlerden destek bekliyor.

Dört çocuklu Hıdıroğlu ailesinin 3'üncü çocuğu olan Yusuf Emir'in doğumunda her şeyin normal olduğunu söyleyen annesi, Serap Hıdıroğlu (32), oğlunun birkaç gün sonra rahatsızlandığını ve kaldırıldığı hastanede kan değişimi yapıldığını söyledi. 20 gün Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüp ardından yapılan kontrollerinde serabral palsy (beyin felci) hastası olduğunu öğrendiklerini belirten anne Serap Hıdıroğlu, "Oğlumuz 6 iken durumunda farklılık gördük. Ağlamıyor, yürüyemiyor ve tepki vermiyordu. Doktora götürdük ve serabral palsy (beyin felci) hastası olduğunu öğrendik. Bir takım ameliyat ve tedavilerden sonra fizik tedaviye başladık. Hatay Devlet Hastanesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Adana Balcalı Hastanesi'nde yapılan tedavilerinden sonra başladığımız fizik tedavi ile daha önce tepki vermeyen oğlumuz kısmen de olsa tepki vermeye ve emeklemeye başladı. Ancak tek başına oturamıyor. Şu anda son aşama olarak Ukrayna'da ameliyat ve tedavi edilmesi gerekiyor. Bunun içinde hayırseverlerin desteğini bekliyoruz" dedi.

DESTEK İSTEDİ

Bu arada işitme sorunu da yaşayan Yusuf Emir'nin beyin ameliyatından sonra işitme cihazı takıldığını söyleyen babası İbrahim Hıdıroğlu, oğlunun kısmen duyduğunu söyleyerek, doktorları aracılığıyla Ukrayna'da tedavisinin mümkün olduğunu öğrendiğini belirtti. Hıdıroğlu, "Tedavisi Türkiye'de kısmen yapılıyor. Tavsiye üzerine Ukrayna'daki doktorlarla görüştük. Bize yüzde 10-60 arasında iyileşir denildi. Bizim için yüzde 1 de olsa iyi bir gelişmedir. Çocuk gözümüzün önünde eriyor, Ukrayna bizim için büyük bir şans, bir umut yolculuğudur. Zaten yüzde 100 iyileşmesi mümkün değil. Yine de iyileşeceğinden umutluyuz. Maddi sıkıntılarımız nedeniyle tek başımıza yapamıyoruz. Şu an maddi boyutu var, hayırseverlerin desteğini bekliyoruz. Güzel insanlardan destek bekliyoruz" diye konuştu.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN YARDIM KAMPANYASI İZNİ ALDI

Yusuf Emir'in Ukrayna'da ameliyat ve tedavisi için maddi imkanları olmadığını belirten babası Hıdıroğlu, Hatay Valiliği'ne yaptıkları başvurudan sonra, bu gün itibari ile aldıkları izin çerçevesinde hayırseverlerin yardımlarını beklediklerini ifade ederek, kampanya konusunda destek olanlara teşekkür etti.

Öte yandan, Yusuf Emir'in 6 yaşındaki kardeşi Belinay Umut ise ağabeyinin bir an önce iyileşmesini ve beraber oynamak istediğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, Manisa'da üzüm rekoltesini açıkladı

Manisa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa sultani çekirdeksiz üzümün yeni sezonu için yapılan törene katıldı. Rekolteyi açıklayan Bakan Pakdemirli, "2019 yılında 4.2 milyon tonluk yaş üzüm üretim tahmini öngörülmüştür. Yaş üzüm rekolte tahmini için komisyonlarımızın çalışmaları sonuçlanmak üzeredir. Kuru üzüm rekoltesinin de 300 bin ton seviyelerinde olacağı tahmin edilmektedir. Şu an piyasada kuru üzümün kilogramı 10 lira civarında seyretmektedir. Eğer ki bu fiyat düşecek gibi olursa, biz bakanlık olarak devreye girer gereğini yaparız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa sultani çekirdeksiz üzüm sezonunun açılışı ve geleneksel ilk çekirdeksiz kuru üzüm alım törenine katıldı. Törene Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Manisa Valisi Ahmet Deniz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, AK Parti Manisa milletvekilleri İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, İsmail Bilen ve Tamer Akkal, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile üzüm üreticileri katıldı. Bakan Pakdemirli törende, üzüm rekoltesini açıkladı.

'MANİSA SADECE ÜLKEMİZİ DEĞİL, DÜNYAYI DA DOYURMAKTADIR'

Manisa'da yaklaşık 515 bin hektar tarım alanında üretilen pek çok tarım ürününden ortalamanın üzerinde verim alındığını belirten Bakan Pakdemirli, "Manisa sadece ülkemizi değil, dünyayı da doyurmaktadır. Manisa yıllık 4.8 milyar liralık üretimiyle, ülke genelindeki bitkisel üretimin yüzde 3'nü karşılıyor. Fakat Manisa, bundan da fazlasıdır. Rahmetli babamın söylediği gibi: 'Bu toprağa çekirdek düşse yeter. Filiz olur, fidan olur, AŞ olur, iş olur, bağ olur, dağ olur" Evliya Çelebi'nin de dediği gibi; 'Güzel Manisa, yüce Rabbimizin nazar ettiği mamur bir şehirdir' İnşallah, Rabbimizin nazar ettiği bu şehre; biz de elimizden ne gelirse yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

BU YIL 4.2 MİLYON TONLUK YAŞ ÜZÜM ÜRETİMİ BEKLENTİSİ

Manisa'da yetişen tarım ürünlerinin iyi bir şekilde pazarlanması gerektiğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, "Bilindiği gibi dünyada üzüm ihracatında Türkiye birinci sıradadır. Kuru üzümde üretim sezonu 1 Eylül - 31 Ağustos arasını kapsamaktadır. Buna göre; 2017 yılı, kuru üzüm üretici fiyatı, kilogramı 4-5 TL aralığında gerçekleşmiştir. 2018 yılında rekoltenin düşük olması nedeniyle üretici fiyatları, kilogramı 8-12 TL aralığında değişmektedir. 2018 yılında kuru ve yaş toplam 611 milyon dolarlık üzüm ihracatı yapılmış olup, toplam tarımsal ihracattaki payı yüzde 3.45'tir. 2019 yılında 4.2 milyon tonluk yaş üzüm üretim tahmini öngörülmüştür. Üzüm rekolte tahmin komisyonlarımızın rekolte çalışmaları sonuçlandırmak üzeredir. Kuru üzüm rekoltesinin de 300 bin ton seviyelerinde olacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizin geleneksel ihracat ürünlerinden biri olan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının tamamına yakını Manisa'dan gerçekleşmektedir. Manisa'da, 807 bin 387 dekar alanda yaklaşık 50 bin aile, bağcılıktan geçimini sağlamaktadır. 2018 yılında, Manisa'da toplam üzüm üretimi 1 milyon 234 bin 577 tondur. Manisa, Türkiye'deki kurutmalık üzümün yüzde 85'ini, sofralık üzümün yüzde 20'sini üretmektedir" dedi.

'ÜZÜM BEREKETİN SEMBOLÜDÜR'

Gerektiği zaman müdahale alımı yapılacağını da ifade eden Bakan Pakdemirli, "Şu an piyasada kuru üzümün kilogramı 10 lira civarında seyretmektedir. Eğer ki bu fiyat düşecek gibi olursa, biz bakanlık olarak devreye girer gereğini yaparız. Çiftçilerimizin bu seneki beklentilerini biliyoruz. Bu yüzden gerektiğinde müdahale alımı da yapar ama çiftçimizi asla mağdur etmeyiz. Üzüm, bereketin sembolüdür. Ülkemiz de, üzümün sembolüdür" dedi.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise "1 Eylül itibariyle yeni sezona geçmiş olacağız. 2018-2019 sezonunda Temmuz sonu verilerine göre, Ege Bölgesi'nde toplam 260 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretimi tescil edilmiştir. Son ihracat raporuna göre de gerçekleştirilen 246 bin ton ihracat ile ülkemize 501 milyon dolar kazandırılmıştır" dedi.

Konuşmaların ardından ilk kuru üzüm satışı, açık artırma usulüyle gerçekleştirildi. Sembolik olarak gerçekleştirilen satışta 1 kiloluk kuru üzüm, 1000 lirayla Manisa Ticaret Borsası tarafından alındı. Daha sonra Şehzadeler ilçesinde ilk üzüm hasadını borsaya getiren üretici Murat Küçükoğlu'nun ürünleri sergilendi. Bakan Pakdemirli, dah asonra Harmandalı Mahallesi'nde üzüm kesme törenine katıldı. Bakan Pakdemirli Manisa'daki programının sona ermesinin ardından kentten ayrıldı.

Down sendromlu gençlere özel kuaförlük hizmeti

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki bir kadın kuaför salonu ekibi, down sendromlu gençlere saç ve cilt bakımı yaptı. Belediyenin işbirliği ile gerçekleşen etkinlikte, yıkama, boyama, kesme hizmetleri ücretsiz olarak verildi.

Mezitli Belediyesi Down Kafe'den servis araçları ile alınan down sendromlu gençler, Süleyman Türker Kadın Kuaför Salonu'na getirildi. Burada gençlere istekleri doğrultusunda saç yıkama ve kesme, cilt bakımı, boyama gibi işlemler profesyonel kuaförler tarafından uygulandı. Yeni saç stilleri ile dikkat çeken gençlerin mutlulukları görülmeye değerdi.

Kuaför Süleyman Türker, "Mesleğim boyunca ilk kez bu kadar pozitif enerjiyle dolu dolu çalıştığım bir gün daha olmadı. Her zaman gelmelerini isterim" dedi.

Çok keyifli bir gün geçirdiklerini dile getiren Elife Türker ise, "Unutulmaz bir deneyim oldu benim için. Pırıl pırıl gençlerimiz kuaför salonumuzu şenlendirdi. Hepsini ayrı ayrı sevdim. Kendilerini yeniden görmekten büyük mutluluk duyacağız" diye konuştu.

Down Sendromlu bireylerin yaşamın her alanında daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, "Down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Sadece insanda değil, her canlıda görülebilen bir durum. Sayıları oldukça fazla olmasına rağmen sosyal hayatta yerleri pek bulunmayan down sendromlu bireylerin, hayata karışmalarını zorlaştıran genetik farklılıklarına rağmen gerekli eğitim, sosyal farkındalık ve kabullenme bu durumu tersine çevirebiliyor. İnsanlarımızın bunun farkına vararak daha çok destek olmaları gerekiyor. Biz belediye olarak zaten bunları biliyor ve çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

