DHA YURT BÜLTENİ-16

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız (3)



KEMALPAŞA'YA ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin'in Hopa ilçesinin ardından geldiği Kemalpaşa'da halka seslendi. Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "17 yıldır iyi bir sınav verilmedi. Paket açıkladılar, dediler, 'Ekonomi iyiye gidecek'. Her seferinde kötüye gitti. Ülkenin sorunlarına hep beraber çözüm üretmek zorundayız. Biz görevimizi yapıyoruz. Krizin daha başlangıcında, geçen yılın Ağustos ayında, İstanbul'da 13 madde halinde 'Bu krizden nasıl çıkarız' diye açıkladım. Hiç kimseyi suçlamadım; memleket, vatan, bizim vatanımız. Bu vatanda herkesin huzur içinde yaşamasını istedim. Bununla ilgili düşüncelerimi açıkladım; ama her seferinde suçlandım. Ben vatandaşın derdini anlatmayayım da kimin derdini anlatacağım? 'Mutfakta yangın var, işsizlik var, Suriyelilere 40 milyar dolar para harcandı' diyorum, kızıyorlar" dedi.

'TEK DERDİM VAR, HER EVDE HUZUR OLSUN'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Borçka ilçesine geçip, belediyeyi ziyaret etti. Belediye binası önünde konuşan Kılıçdaroğlu, siyasetten zenginleşme beklentisinin olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Kavgadan, geriliminden, düşmanlıktan yana asla değilim. Tek derdim var; bu memleketteki hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Tek derdim var; her evde huzur ve bereket olsun. Her şeye vergi veriyorsunuz. Ne yapılıyor bu paralarla? Türkiye neden üretimden koptu? Bunu sormalıyız. Bazı alışkanlıklardan da vazgeçmemiz lazım. 'İlla ben A partisine, B partisine oy vereceğim' değil kim bu memlekete hizmet ediyorsa kim siyasette zenginleşmeyi değil halkı düşünüyorsa ondan yana hepimizin tavır alması lazım. Benim siyasetten zenginleşme gibi bir beklentim yok; ama bir çocuk yatağa aç giriyorsa o benim derdimdir."

'MURATLI SINIR KAPISI AÇILMALI'

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan sonra Artvin sınırlarındaki ikinci kapı olan Muratlı Sınır Kapısı'nın da açılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu kapı neden açılmaz? O TIR'ların bir kısmı buradan gelip, gitse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Buranın esnafı da kazanacak, herkes kazanacak, zarar eden olmayacak. Size sözüm söz; Muratlı açılacak, bunun için mücadele edeceğim. Burayı açın, ne olur? Maliyeti de çok yüksek değil. Buradan sesleneyim isterseniz; eğer bu kapıyı açmakta zorlanıyorsanız, para bulamıyorsanız, vallahi parayı ben bulacağım. Parayı ben bulup, burayı açacağım, yeter ki engel olunmasın" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Borçka programının ardından Artvin'e hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vatandaşlardan detay

Alandan detaylar

Kılıçdaroğlu detayları

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Mehmet Can PEÇE ARTVİN-DHA

============================

Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması: Yapılaşmaya izin vermeyeceğiz(2)

SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE İNCELEMEDE BULUNDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Kurum ve beraberindeki heyet, sel bölgesinde tavuk çiftlikleri ve hasar gören evleri inceledi. Kocaali ilçesine bağlı Bezirgan, Kozluk ve Melen Mahallesi ziyareti sırasında devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, vatandaşlarla sohbet ederek isteklerini dinledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sel bölgesinde incelemeler

Detay

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA,

=============================

Kilis'te silahlı kavga: 2 yaralı



Kilis'te, komşular arasında başlayan ve tabancaların kullanıldığı kavgada B.D. ve kardeşi B.D. yaralandı.

Olay öğleden sonra, Bilali Habeş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan B.D. ile kardeşi B.D. ve M.A. ile M.A. kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile M.A. kardeşler yanlarındaki tabanca ile B.D. kardeşlere ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan iki kardeşi Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan B.D. ve kardeşi B.D.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olay sonrası kaçan M.A. ile kardeşi M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Olay yerinden görüntü

Olay yeri inceleme yaparken

Polis'ten Alınan tedbirler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

============================

Buca'da yanan samanların alevi ormana sıçradı (2)



İzmir'in Buca ilçesinde yol kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, yan tarafta bulunan ormanlık alana sıçradı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Bugün saat 16.30 sıralarında Buca Kooperatifi Mahallesi'nde, Çevreyolu kenarındaki kuru otların tutuşmasının ardından, alevler yan tarafta bulunan ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter ve 10 arazözün yanı sıra çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının daha fazla büyümemesi için alevlerin etrafını sararak, önlem aldı. Yangının, otoyolun hemen yanında çıkması nedeniyle, araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Sürücülerin görüş mesafesi daralırken, olası bir kazaya meydan vermemek için polis ekipleri otoyolda önlem aldı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla, yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı yere 2 kilometre uzaklıkta da saman yüklü bir kamyonunun alev aldığı, o yangına müdahale eden işçilerin daha sonra orman yangınına geçtiği öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yanan ağaçlardan görüntü

Helikopterlerin suyla müdahale etmesinden görüntü

Otoyoldan görüntü

Ekiplerin çalışmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN – Kamera: Melis KARAKUZULU,

============================

Sahilde 'tuvalet' kavgasında, araya giren genci öldürdü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Gölcük'te bıçaklanarak öldürülen, bir fabrikada çalışan Çağatay Burak Atay'ın cenazesi Yüzbaşılar Camii'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Oğlunun ölümünün acısını yaşayan Hasan Atay cenaze namazı sırasında güçlükle ayakta durdu. Derya Atay oğlunun cenazesi cenaze aracına konulurken, "Annem, çocuğum gitti." diye ağlarken, yakınların desteği ile ayakta duran anne, aracın hareket ettiği sırada elini uzatarak, "Gidiyorö diyerek ağladı. Çağatay Burak Atay Değirmendere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Çağatay Burak Atay'ı öldüren Müslüm Ayyıldız çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri sahilden görüntü

Cenaze namazından görüntü

Anneden görüntüler, annenin ağlaması

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),



Kaynak: DHA