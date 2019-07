DHA YURT BÜLTENİ-16

DÜZCE 'AFET BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ



DÜZCE Valiliği'nden yapılan açıklamada Düzce'nin Afet Bölgesi ilan edildiği duyuruldu.

Düzce'de geçen Çarşamba günü meydana gelen, 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından, kaybolan 2 çocuğun arama çalışmaları devam ederken, Valilik, selden etkilenen bölgenin Afet Bölgesi, selden zarar görenlerin de 'Afetzede' ilan edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Düzce ili genelinde 17- 18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afeti nedeniyle Akçakoca ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerinde toplam 7 vatandaşımız sele kapılarak kaybolmuş, bugün itibari ile 5 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde Valiliğimiz teknik personeli tarafından mahallinde yapılan afet etkisi belirleme çalışmaları sonucu hazırlanarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na gönderilen ön hasar tespit çalışmaları neticesinde 17- 18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin Düzce ili genelinde 'Genel Hayata Etkili' (Afet Bölgesi) olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca uygun görülmüştür. Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda kesin ve itiraz hasar tespit çalışmalarının yaptırılarak, kesin ve itiraz hasar tespit çalışmaları neticesince hazırlanan hasar tespit raporu ve afetzede isim listesi mahallinde aynen ilan edilecektir."

DÜZCE'DE SELDE KAYBOLAN 2 ÇOCUK ARANIYOR

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Uğurlu köyünde meydana gelen sel felaketinde kaybolan Kaan Töngel (3) ve Sinem Kaplan'ı (7) arama çalışmalarına ara verildi. Bölgede etkili olan sağanak yağmur nedeniyle risk alınmamak için sabah saatlerinden beri bölgenin çeşitli yerlerine dağılan ekipler geri çektirildi. Arama çalışmalarının yağmurun dinmesiyle yeniden başlayacağı öğrenildi.

BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ: SİNİRLENDİM VE KENDİMİ KAYBETMİŞİM

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Halime Şenal'ı (31), 20 bıçak darbesiyle öldüren Ümit Gür (39) tutuklandı. İfadesinde Halime Şenal'ın 10 aylık çocuklarına bakmadığını ve bu yüzden tartıştıklarını anlatan Ümit Gür, "Çantasından bıçak çıkardı ve bana saldırdı. Sinirlendim ve kendimi kaybetmişim. Ben de kendimi korumak için yanımda bulunan ekmek bıçağıyla ona vurdum. Kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'yle Evrenseki Mahallesi sınırındaki Kumköy minibüs durağının yan tarafında dün öldürülmüş olarak bulunan Halime Şenal'ın katil zanlısı Ümit Gür bugün İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Ümit Gür verdiği ifadesinde bir süredir Halime Şenal'la dini nikahla birlikte olduğunu, birlikteliklerinin bir dargın bir barışık şekilde sürdüğünün belirtti. Halime Şenal'dan 10 aylık çocuğu olduğunu anlatan Ümit Gür, "Halime, çocuğuna bakmıyordu. Çocuğa benim resmi nikahlı eşim bakıyor. Bu konuda kendisini çok uyardım, aramızda zaman zaman tartışma yaşadık. Önceki gün gece yarısından sonra buluştuk. Kendisine çocuğa bakması gerektiğini söyledim. Bana hakaret ve küfür etti. 'Eski kocalarım senden daha iyiydi' dedi" ifadelerine yer verdi.

'EKMEK BIÇAĞIYLA VURDUM'

Bu sözler üzerine aralarında tartışmanın şiddetlendiğini anlatan Gür, "Minibüs durağının oradaydık, 'Gel kenarda konuşalım' dedi. Tartışmaya devam ettik. Çantasından bıçak çıkardı ve bana saldırdı. Bana saldırınca sinirlendim ve kendimi kaybetmişim. Ben de kendimi korumak için yanımda bulunan ekmek bıçağıyla ona vurdum. Kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.

Ümit Gür'ün resmi nikahlı eşinden 3, öldürülen Halime Şenal'ın da daha önce evlenip boşandığı 2 eşinden 2 çocuğu olduğu belirtildi.

DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, traktörle tarlasından dönen Ramazan Karaduman (61) devrilen aracın altında kayarak hayatını kaybetti.

Kaza saat 15.30 sıralarında Kandıra Çalca Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasından evine dönen Ramazan Karaduman idaresindeki 41 HN 031 plakalı traktörün kontrolünü kaybetmesi sonucu araç yol kenarında bulunan bir evin bahçesine devrildi. Ramazan Karaduman'ın aracın altında kaldığını görenler 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Ramazan Karaduman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Ramazan Karaduman'ın cesedi, traktör altından çıkartılarak morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SÜT TANKERİ DEVRİLDİ: 1 YARALI

KARAMAN'da kontrolden çıkan tankerin devrilmesi sonucu sürücü Abdullah Özbey, yaralandı. Tankerdeki süt etrafa yayıldı.

Kaza, bugün saat 15.40 sıralarında Karaman- Konya karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Abdullah Özbey yönetimindeki 42 GP 368 plakalı süt yüklü tanker, kavşakta kontrolden çıkıp refüje devrildi. Kazada yaralanan sürücü Özbey, araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtulan Özbey, ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özbey'in hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtti. Yaklaşık 25 tonluk tankerin parçalara ayrılması üzerine süt de etrafa yayıldı.

MADALYASINI MEZARINI ZİYARET ETTİĞİ ŞEHİT KUZENİNE HEDİYE ETTİ

İNGİLTERE'de geçen 16 Temmuz'da Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan U-23 Ampute Milli Takımı'nın futbolcusu İsmail Parlak (21), madalyasını, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesindeki mezarını ziyaret ettiği, Tunceli kırsalında geçen 11 Haziran'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen dayısının oğlu Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'a hediye etti. Ziyarette, duygu dolu anlar yaşandı.

Antalya'da yaşayan ve aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi olan U-23 Ampute Milli Takımı'nın defans oyuncusu İsmail Parlak, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy'e geldi. Parlak, memketine gelir gelmez ilk olarak, geçen 11 Haziran'da Tunceli krsalında PKK'lı teröristler ile girdiği çatışmada şehit düşen dayısının oğlu Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın (26) mezarını ziyaret etti. Geçen 16 Temmuz'da İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası'ndan son maçta İngiltere'yi 8-1 gibi farklı bir skorla yenerek şampiyon olan Ampute Milli Takımı futbolcusu Parlak'a ziyareti sırasında Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Garnizon Komutanı Binbaşı Mustafa Matar, AK Partili Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, şehidin babası İsmail Üçkan ile annesi Üftadiye Üçkan ve şehidin yakınları eşlik etti. Parlak, yanında getirdiği Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı madalyasını şehit Jandarma Uzman Çavuş Üçkan'ın mezarına bırakarak, hediye etti. Duygulan Parlak, "İngiltere ile oynadığımız maç öncesinde şampiyon olmamız halinde madalyamı şehit olan dayımın oğlu Emre Üçkan'a hediye etmeye karar verdim. Allah bize şampiyon olmayı nasip etti. Ben de Simav'a gelerek, kendime verdiğim bu sözümü yerine getirdim" dedi. Bu sırada şehit Uzman Çavuş Üçkan'ın annesi Üftadiye Üçkan ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne Üçkan'ın, oğlunun mezarı başında fotoğrafına sarılarak ağlaması herkesi duygulandırdı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, "Gencimizin bu hassas ve nazik davranışı bizleri duygulandırdı. Şehitlerimizin arkasından, 'Şehitler ölmez' diye sloganlar atılır. Gerçekten bugün burada şehitlerin ölmediğini bir kez daha bu genç arkadaşımız bize hatırlattı. Kendisine teşekkür ediyorum. Şehidimizi de rahmetle anıyorum" dedi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer de, "Kısa bir süre önce hakkın rahmetine kavuşan şehidimiz Emre Üçkan kardeşimizin kuzeni İsmail Parlak kardeşimiz çok düşünceli bir davranışla şehidimizin ismini tüm dünyaya bu müsabaka sayesinde duyurmuş oldu. Bu bizim için her ne kadar hüzünlü bir an ise aynı zamanda gurur verici bir an da oldu. İsmail kardeşimizi şahsında tüm Milli Takımımız'ı tebrik ediyorum. Şehidimize ve tüm şehitlerimiz rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Şehit Üçkan'ın babası İsmail Üçkan, "Milli sporcumuz, yeğenim İsmail Parlak Avrupa şampiyonluğunu kazanmalarından sonra beni telefonla aradı. Şampiyonluk kupasını Emre ağabeyinin hırsı ile aldıklarını söyleyip, bu nedenle madalyasanı mezarına koyup, ona hediye etmek istediğini söyledi. Bu davranışı bizleri gururlandırdı" dedi.

Konuşmaların ardınan şehit Uzman Çavuş Üçkan'ın mezarı başında Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi.

