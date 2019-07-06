DHA YURT BÜLTENİ -16

Şanlıurfa'da denetlemede rahatsızlanan ikinci asker de şehit oldu

ŞANLIURFA'da, denetleme sırasında fenalaşan ve Uzman Çavuş Mehmet Dursun'un şehit olduğu olayda hastanede tedavi gören Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik de bugün şehit oldu.

26 Haziran'da meydana gelen olayda 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Suriye'de görev yapmak için Sakarya 7'nci Komando Tugayı'ndan Şanlıurfa'ya gelen askerlerden ikisi denetlemeler sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mehmet Dursun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Tedavi gören Kuddusi Volkan Şevik ise hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle Ankara GATA'ya götürüldü. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kuddusi Volkan Şevik, tüm müdahaleye rağmen bugün şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı da acı haberi şu açıklama ile duyurdu:

"Şanlıurfa'da 26 Haziran 2019 tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Haber: ŞANLIURFA,

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Düzce TEM yolunda TIR, 4 araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (2)- Yeniden



Düzce'de TEM yolunda, yol çizgi çalışması yapan Karayolları'na ait araca çarpan TIR, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. TIR'ın otobüs, otomobil ve tankere çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında, TEM yolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mustafa Topçu yönetimindeki 14 KG 830 plakalı TIR, yol kenarında çizgi çalışması yapan Bilal Coşkun'un kullandığı 34 TL 4530 plakalı Karayolları'na ait kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan TIR karşı şeride geçip, İstanbul yönüne giden Bahattin Altıntop yönetimindeki 17 AAB 271 plakalı otomobile ardından Halim Kaynarca'nın kullandığı 34 DF 8869 plakalı yolcu otobüsüne ve İbrahim Kalender yönetimindeki 34 AJE 755 plakalı tankere çarptı. Tanker ve tamirden döndüğü için boş olan otobüs şarampole yuvarlandı.

Can pazarının yaşandığı kazada otobüs sürücüsü Halim Kaynarca, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Bahattin Altıntop ile yanındaki Birgül Altıntop, Miray Enes Altıntop, TIR sürücüsü Mustafa Topçu, otobüsteki muavin Osman Özben, tanker sürücüsü İbrahim Kalender yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine Düzce ve Sakarya'dan çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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Kazaya yardım etmek isterken babasının cansız bedeniyle karşılaştı



YOZGAT'ta, 2 otomobil ile 1 traktörün karıştığı trafik kazasında, Sadık Durmuş (55) hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olay yerinden tesadüfen geçen Mustafa Durmuş, yardım etmek için kaza yapan araçların yayına gittiğinde babasının cansız bedeniyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu.

Kaza akşam saatlerinde Yozgat-Sivas karayolunda meydana geldi. Vehbi Yılmaz yönetimindeki 66 FK 963 plakalı otomobil, Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden Ziya Türkben idaresindeki 66 HH 187 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Karaarslan idaresindeki 39 SA 137 plakalı otomobile çarparak durabildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ 5 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 66 FK 963 plakalı otomobilde bulunan Sadık Durmuş'un öldüğünü tespit etti. Yaralanan sürücüler ile 39 SA 137 plakalı otomobildeki Ayşe, Hasret ve Hakan Karaarslan ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

YARDIM ETMEK İÇİN DURDU, BABASININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Öte yandan olay yerinden otomobiliyle geçen Mustafa Durmuş, kazazedelere yardımcı olmak için olay yerinde durdu. Kaza yerine gelen Durmuş, babası Sadık Durmuş'un cansız bedeniyle karşılaştı. Bir süre şok geçiren Mustafa Durmuş, gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden genel görüntü

Kaza yapan araçların görüntüsü

Babasının cansız bedenini gören kişinin ağlarken görüntüleri

Kazayı anlatan vatandaşlar

Haber-Kamera: Murat KARATEKİN/ YOZGAT,

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Bolu'da itfaiyenin atlattığı kaza kamerada

Bolu'da, bir yangın ihbarına giden itfaiye aracının geçirdiği kaza tehlikesi ve personelin yaşadığı panik araç kamerasına yansıdı.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Karacasu Beldesi yakınlarında bir evden yangın ihbarı aldı. İhbar üzerine hızla olay yerine varmak için yola çıkan itfaiye ekibi kaza tehlikesi atlattı. Şelale Park kavşağında itfaiye aracının önüne bir kamyonet çıktı. Son anda itfaiye aracının sürücüsünün ani fren yapmasıyla kazadan kılpayı dönüldü. O anlar itfaiye aracının kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlara, itfaiye personelinin yaşadığı panik de yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Araç kamerası görüntüleri

-Atlatılan kaza tehlikesi

Haber: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

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TIR askıda D-130 Karayolu kilitlendi



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, D-130 Karayolu'na girmeye çalışan TIR, rampada askıda kaldı. Çekici ile dorsenin birbirinden ayrıldığı TIR'ın bir kısmı D-130 Karayolu'nda kalınca yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay akşam saatlerinde, Gölcük Değirmendere Harb-İş Caddesi'ni D-130 Karayolu'na bağlayan yolda meydana geldi. Selahattin Kurt idaresindeki 21 AAF 185 plakalı araçla Diyarbakır'dan getirdiği 30 büyükbaş hayvanı Değirmendere'ye bıraktı. Rampa olan caddeden D-130 Karayolu'na girmeye çalışan TIR askıda kaldı. Çekici ile dorseyi birbirine bağlayan pimler birbirinden koptu. Dorse askıda kalırken, çekici araçtan ayrıldı. Dorse, D-130 Karayolu'nun ortasında kaldı. D-130 Karayolu'nun İzmit istikametinin bir şeridi ulaşıma açık kalırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 2 saat sonra kurtarıcı ile dorse bulunduğu yerden alınarak çekildi. Dorsenin yoldan çekilmesiyle ulaşım normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Askıda kalan TIR'dan görüntü

Yolda oluşan trafikten görüntü

Araçların askıda kalan TIR'ın yanından geçişi

TIR sürücüsü ile röp.

TIR'ın yoldan çekilmesi

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK(Kocaeli),

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Malkara'da orman yangını



TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında yaklaşık 5 dönümlük alandaki ağaçlar yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Malkara ile Edirne'nin Keşan ilçesi arasında bulunan Danişment mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda orman arazöz araçları, itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Orman İşletme ekipleri arazözlerle alevlere müdahale etti, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ve Malkara Belediyesi'ne ait su tankerleri ile de ekipler çalışmalara destek verdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Yangında, 5 dönümlük alandaki yaklaşık 50 ağaç yandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangın bölgesinde incelemede bulundu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),

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Eski müsteşar yardımcısı intihar etti



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı eski müsteşar yardımcısı Bünyamin Karaca (60), İzmit'teki evinde kendini asarak intihar etti.

Olay akşam saatlerinde, İzmit Yahyakaptan Mahallesi Hanlı Sokak üzerindeki lüks sitede meydana geldi. 2002 ile 2007 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Bünyamin Karaca'dan haber alamayan komşularının haber vemesi üzerine polis geldi. Eve giren polisler, Bünyamin Karaca'nın dubleks evinin merdiven boşluğunda kendini astığını gördü. Karaca'nın cenazesi, polisin evde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),

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Kaynak: DHA