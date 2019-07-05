DHA YURT BÜLTENİ - 16

Mersin'de, 3 kişi daha metil alkol yüzünden hastanelik oldu

Mersin'de, son 10 günde, 7 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından aynı şikayetle 3 kişi daha hastanelere başvurdu. Son başvurularla birlikte 16 kişinin zehirlenme şüphesiyle tedavi altında olduğu belirtildi.

Mersin'de, son 10 gün içinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvuranlar Toros Devlet Hastanesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanede tedaviye alınmış, 7 kişi, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Tedaviye alınan 21 kişiden 5'i ise hastanelerden taburcu edilmişti.

3 kişinin daha taburcu edildiği metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle dün 1, bugün de 2 kişi daha hastanelere başvurdu. Yapılan kontrollerin ardından 3 kişi, yoğun bakım servislerinde tedaviye alındı. Son başvurularla birlikte toplam 16 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu, bunlardan 10'unun yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce metil alkol zehirlenmesinden ölümlere ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü, gözaltına alınan 6 kişinin sorgularının devam ettiği, önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

MERSİN, -

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İstismar sanığı öğretmene tahliye kararına tepki



Antalya'da, sınıf öğretmenlerinin cinsel istismarına uğrayan 25 çocuğun davasını takip etmek için 2 gündür Antalya'da bulunan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, aynı öğretmenin, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tahliye edilmesine tepki gösterdi. Duruşma sonunda sinir krizi geçiren bazı öğrenci ailelerine, sağlık görevlileri müdahale etti.

Antalya'daki devlet okulunda, 4'üncü sınıfa devam eden, 9- 10 yaşındaki 25 öğrenciye, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeninin davası için kente gelen UCİM Başkanı Saadet Özkan, 2'nci gün basına kapalı gerçekleştirilen başka duruşmadan öğretmenin tahliye edilmesi kararına tepki gösterdi.

'SANIK, AVUKATA 'SUS' DİYEBİLECEK KADAR RAHATTI'

Adliye binası dışında dernek üyeleriyle birlikte açıklama yapan Saadet Özkan, duruşmalara konulan basın yasağı ve savcının beraat talebi ile sanığın tahliyesini eleştirdi. Özkan, "Mahkemenin tutumu korkunçtu. Biz şunu gördük; sanık, avukata 'sus' diyebilecek kadar çok rahattı. Annesi, dışarıda dizlerini dövdü. Çok acıydı. Bugün tutuksuz yargılamak üzere tahliyesini verdiler. Biliyoruz ki bugün çıkan tahliye diğer davalara da emsal gösterilecek. Eline kalemini almış bir öğretmen vardı; ama bu bir öğretmen değildi. Bu bir vatan hainiydi. Çok acı" diye konuştu.

'KURBANLIK KOYUN GİBİ ÇOCUKLARI, BU ADAMA VERDİNİZ'

Öğretmenle ilgili 2016 yılında şikayet olduğunu da hatırlatan Özkan, "Okul müdürü, beni dinliyorsan, seninle de işimiz bitmedi. Çıkıp bu adamı aklamaya çalıştın. Olayı bir güzel kapattınız. Kurbanlık koyun gibi bu çocukları, bu adama verdiniz. Bu adam pencereyi kapattı, ondan sonra çocuklara nitelikli cinsel istismarda bulundu. Çocuklara bu kötülükleri yapmaya doymadınız. Acilen bu davalarla ilgili çözüm bulunsun. Aileleri; müdür ve müdür yardımcıları ikna ederken, 'Biz sizin haklarınızı savunuruz. Gelin, imza verin, bu adam ceza alacak' diyor. Sonra da buraya geliyor, 'Bu adam böyle değildi' diyorsunuz. Böyle öğretmenlik olur mu? Sanık ne güzel elini, kolunu, kalemini sallaya sallaya hesap soruyor. Bu ülkenin avukatları ne demeye var? Bu konulara bir çözüm bulamazlarsa bu vatanın bu insanlarını net bir şekilde yürüyüşe davet ediyorum. Hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

'SAPIKLARDAN RİCA MI EDELİM?'

UCİM İstanbul Koordinatörü avukat Özlem Dörtkardeşler ise kendilerini üzen duruşmadan çıktıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Öğretmen, 25 çocuğu taciz etmiş. Bu durum, çocukların beyanları ve pedagog raporlarıyla sabitlenmiş. Sanığın tahliyesi istendi. Gerekçe olarak da yine her zamanki gibi delil yokluğuna dayanıldı. Çocukların soyut beyanlarından başka delilin olmadığı söylendi. Biz sapıklardan rica mı edelim? Yanlarında kamera mı taşısınlar? Bu suçun ne delili olacak? 7- 8 yaşında 25 çocuk, 'Öğretmenim beni taciz etti' diyor. Bu çocuklar, bunu ne amaçla söyledi? Bu aileler, bu çocukları ellerinden tutup da adliye koridorlarında, mahkeme salonlarında neden süründürüyor olabilir? Bu işler gerçek olmasa nasıl gerekçesi olabilir? Biz anlayamıyoruz. Bu sanıklardan bıktık, usandık. Bunlara bu kadar taviz verilmesinden, diğerlerinin teşvik edilmesinden bıktık, usandık. Okul müdürünün beyanına dayanıyor savcılık. 'Daha önce böyle bir şey duymadık' diyor. Daha önce duyulmamış olması, bu suçu işlemediği anlamına mı gelir? Bu adamın Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki özlük dosyasında daha önce bu konuda kendisiyle ilgili şikayetlerde bulunulduğuna dair beyanlar var. İfadeler alınmış. Okul müdürü bunu saklıyor. Özlük dosyası, mahkeme heyetine kadar gelmiş; mahkeme heyetinin bundan haberi yok. Heyet biz avukatlara kızıyor. 'Bu konuda daha önce bu adam hakkında şikayette bulunulmamış' diyor. Bu adamı yarın beraat ettirecekler. Mahkeme, bu duruşmada tahliyesine karar veriyor. Allah'tan diğer davalarda tutukluluğu devam ediyor. 23 senelik avukatım, bu suçun başka ne delili olacağını benim aklım almıyor."

Basın açıklaması devam ederken, adliyeye gelen sağlık ekipleri, fenalık geçiren mağdur çocukların annelerine ambulansta müdahale etti.

Görüntü Dökümü

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Adliye önündeki UCİM üyelerinden görüntü

Eldeki pankartlardan görüntü

Avukat Özlem Dörtkardeşlerin açıklamaları

Saadet Özkan'ın açıklamaları

Saadet Özkan'ın konuşurken ağlamasından görüntü

Adliye önünden görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Sevgilisiyle birlikte kuzeninin cipini çaldı



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tatile çıkan kuzeninin evinin önünde park halinde bulunan cipi çalan E.U. (44) adlı kadın ile sevgilisi R.A. (37) yakalandı.

Önceki gün, tatilde olan B.S.'nin Körfez ilçesindeki evinin önünde park halinde bulunan cipi çalındı. Aracın olmadığını fark eden komşuları B.S.'ye haber verdi. B.S.'nin şikayeti üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından aracı çalan kişinin B.S.'nin kuzeni olan E.U. ve sevgilisi R.A. olduğu tespit edildi.

Polis, R.A. ile E.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Polis, E.U.'yu İstanbul Ümraniye'de gözaltına alınırken, cip de ele geçirdi. E.U., ifadesinde R.A. ile sevgili olduklarını, olaydan bir süre önce kuzeni olan B.S.'nin evinde kaldıklarını, aracın anahtarını burada kalırken kopyaladıklarını, kuzeninin tatile çıkmasının ardından İstanbul'dan otobüsle gelerek aracı çaldıklarını söyledi.

Gasp, tehdit, mala zarar verme suçlarından kaydı bulunan E.U. emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Adam öldürme, silahla yaralama, tehdit, yağma gibi suçlardan suç kaydı olan, cezaevi firarisi ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A.'nın yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Adliyeye sevk edilmesi

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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Cep telefonu çalan Afganlar güvenlik kameralarına yakalandı

Karaman'da, bir cep telefonu bayisinden cep telefonu çalan 2 Afganistan uyruklu mülteci güvenlik kameralarına yakalandı. Polis mültecileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık olayı geçtiğimiz 30 Haziran'da Tahsin Ünal Mahallesi 8'inci sokaktaki bir cep telefonu bayisinde meydana geldi. Cep telefonu bayisine ikinci el cep telefonu almak için gelen Afganistan uyruklu mülteciler ikinci el telefonları incelemek istedi. Uzun süre telefonları inceleyen mültecilerden bir tanesi cep telefonu bayisinde çalışanları oyalayıp bir cep telefonunu cebine kattı. Cep telefonunun çalındığının farkına varılıp varılmadığını kontrol etmek için ise bir süre cebindeki cep telefonu ile dükkanın önünde bekleyerek içerideki çalışanları kontrol etti. Çalışanların olayı fark etmemesi üzerine kimliği belirsiz mülteci cebine kattığı cep telefonu ile kayıplara karıştı.

Cep telefonunun çalındığını fark eden çalışanlar ise güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek polisten yardım istedi. Polis hırsılık olayına karışan mültecileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Mültecilerin cep telefonu bayisine gelmesi, cep telefonlarını incelemesi

Cep telefonunu cebine katıp dükkandan ayrılması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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Kazada ölen Melek toprağa verildi

Karabük'te, babasının kullandığı otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra hayatını kaybeden Melek Benli (20), toprağa verildi.

21 Haziran günü Karabük- Zonguldak karayolu Yassıkaya mevkiinde meydana gelen kazada Mehmet Benli (54) yönetimindeki 78 SB 794 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, Mehmet Benli ile eşi Kezban (45) ve kızları Melek Benli yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Melek Benli'nin duran kalbi yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Melek Benli, 13 günlük yaşam savaşını dün sabah saatlerinde kaybetti.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Programı bölümünden mezun olan Melek Benli'nin cenazesi hastane morgundan alınarak Kurtuluş Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi. Mehmet Benli, kızının yazmalı tabutunun başında taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazında Mehmet Benli, birliğinden izin alıp gelen uzman asker oğlu Murat Benli ile birlikte cenaze namazında saf tuttu. Mehmet Benli kızının ölümünün üzüntüsüyle ağladı. Murat Benli, kız kardeşinin tabutunu omuzlayıp cenaze aracına götürdü. Melek Benli'nin cenazesi Eflani ilçesi Gökgöz köyünde toprağa verildi. Melek Benli'nin kazada yaralanan annesinin tedavisinin ise Ankara'da bir hastanede devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kılınan cenaze namazı

-Tabutun taşınması

-Melek Benli'nin resimleri

-Kaza yapan otomobil ile anne ve babanın ambulanstan indirilip hastaneye götürülmesi(arşiv)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Parktaki ağacın 'göz'ü görenleri şaşırtıyor

Sivas'ta bir park içerisinde bulunan dişbudak ağacının gövdesinde oluşan 'göz' görüntüsü ilgi çekiyor.

Kent merkezindeki Şeyh Şamil Mahallesi, Feyzullah Moral Caddesi üzerinde bir parkın içerisindeki dişbudak türü ağaçta bulunan 'göz' görenleri şaşırtıyor. Ağacın gövdesinde oluşan ve gözü andıran görüntü ile görenlerin dikkatini çekiyor. Budama sonucu oluştuğu tahmin edilen göz görüntüsü mahalle sakinleri tarafından da biliniyor.

'GÖZÜ OLAN BİR AĞACI İLK DEFA GÖRÜYORUM'

Mahallede ikamet eden Kenan Erçin, "Daha öncede bunu fark etmiştik. Nasıl oluştuğuna dair incelemiştik ama bir sonuca ulaşamadık. Gece arkadaşlarla otururken veya durakta otobüs beklerken de bazen gözümüze çarpıyor. Fotoğrafını çektiğimiz zaman göründüğünden daha farklı gözüküyor" dedi.

Yusuf Samıkıran ise, "Üniversiteye giderken durakta bekliyorum. Durakta beklerken böyle arada sırada da parkta oturuyorum. Ağacı biranda fark ettim. Enteresan bir şekilde ağaçta göz olduğunu fark ettim. Arkadaşlarıma da gösterdim, onlar da ilginç buldular. Ben doğayı seven biriyim. Böyle gözü olan bir ağacı ilk defa görüyorum. Çok şaşırdım. Aslında biraz da ürkütücü bir görünümü var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Parktan görüntü

-Ağacın görüntüsü

-Gövesindeki göz oluşumu

-Mahalleli gençlerin konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

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Kaynak: DHA