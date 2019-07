DHA YURT BÜLTENİ - 16

Diyarbakır'da damat, kayınpederini tabancayla vurdu

Diyarbakır'da Rıdvan E. (28), aralarında husumet olan kayınpederi Aydın Erçedoğan'a (56) tabancayla 11 el ateş etti. Ağır yaralanan kayınpeder hastaneye kaldırılırken, kaçan damat kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. Rıdvan E., kafeden çıkarak 64 BD 425 plakalı otomobiline binmek isteyen husumetli olduğu kayınpederi Aydın Erçedoğan'a tabancayla 11 el ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aydın Erçedoğan yere yığılırken, damadı Rıdvan E. kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Erçedoğan özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Erçedoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken polis kaçan damadı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------

Olay yerinden detaylar

Olayda kurşunların isabet ettiği araç

Damadın olduğu iddia edilen araç

Saldırıda kullanılan silah

Boş mermi kovanları

Olay yeri inceleme ekipleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, -

===================

Denizde kaybolan öğretmenin köpeği, kıyıdan ayrılmıyor

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılıp kaybolan müzik öğretmeni Selim Balcı'nın (36) bulunması için çalışmalar devam ediyor. Selim Balcı'nın mahallede beslediği Dakgo isimli köpeği de kıyıdan hiç ayrılmıyor.

Olay, cumartesi günü ilçedeki Beygirkumu Plajı'nda meydana geldi. Müzik öğretmeni Selim Balcı ile arkadaşı Kenan Samet Çilingir serinlemek için denize girdi. İki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapılarak, sürüklenmeye başladı. Balcı ve Çilingir'i gören plajdakiler suya atladı. Çilingir, suya girenler tarafından kurtarılırken, Balcı ise kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık, Sahil Güvenlik, İl Afet ve Acil Durum (AFAD), AKUT, Giresun Belediyesi ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, ekipler kaybolan Balcı için arama- kurtarma çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekiplerine ait helikopter ile geminin de eşlik ettiği aramalarda Balcı'ya ulaşılamadı. Selim Balcı'nın mahallede beslediği 'Dakgo' isimli köpeği de kıyıdan ayrılmıyor.

Kayıp Selim Balcı'nın arkadaşı Halil İbrahim Döner, çok üzgün olduklarını ve umutlu bekleyişin sürdüğünü belirterek, "Arkadaşımızı bulmak için herkes seferber oldu. Şuana kadar yapılan çalışmalarda maalesef bulamadık. Ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Birde burada mahallede beslediği köpeği var. Köpeğe o bakıyordu, köpek burada o yüzden. Denizde 3-4 kez havlayarak dalgaya daldı. Köpek buradan hiç ayrılmıyorö dedi.

Balcı'ya ise ulaşılamadı. Çilingir, 112 Acil ekiplerince kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, İl Afet ve Acil Durum, AKUT, Giresun Belediyesi ve İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kaybolan Balcı'yı bulmak için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Bölge Komutanlığı'nca, bugün ve yarın denize girilmemesi yönünde Giresun Belediyesi aracılığıyla kentte anons yaptırarak halka uyarılarda bulunuldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/TİREBOLU (Giresun), -

===================

İşe aldığı iki çobanın, çıplak fotoğraflarını çekip, parasını gasp ettiklerini ileri sürdü

MUĞLA'da keçi besiciliği yapan 55 yaşındaki Ramazan Bulut, çoban olarak işe aldığı 2 kişi tarafından çırılçıplak soyulup, fotoğraları çekildikten sonra domuz bağı ile bağlanarak darp edildiğini ve evinden, toplu hayvan satışından kazandığı 80 bin lira paranın gasp edildiğini belirtip, polis ve jandarmaya şikayetçi oldu. Bulut, bu kişilerin kendisini otomobiline bindirip götürdükleri Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde el ve ayaklarını çözüp, serbest bıraktıktan sonra, şikayetçi olması halinde ölümle tehdit ederek, yaya olarak uzaklaştığını ileri sürerek, "Can güvenliğim yok" dedi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin kırsal İkizce Mahallesi'nde keçi besiciliği yapan 1 çocuk babası Ramazan Bulut, 26 Haziran'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, 4 gün önce işe aldığı 2 çobanın kendisini çırılçıplak soyup, domuz bağıyla bağladıktan sonra darp ettiğini, evde bulunan 80 bin lira parasını gasp ettiklerini ileri sürdü, şikayetçi oldu. Otomobilini de alan iki kişinin başına tüfek dayayıp kendisini de araca bindirerek Bodrum ilçesi, Güvercinlik Mahallesi'ne getirdiklerini, burada el ve ayaklarını çözdüklerini anlattı. Burada araçtan inen iki kişinin yaya olarak uzaklaştıklarını ileri sürdü. Şikayet üzerine harekete geçen polis, durumu Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı'na bildirdi. Jandarma, şüphelilerin Bulut'u kendi sorumluluk bölgelerinde serbest bırakmış olmaları nedeniyle ifadeye çağırdı. Bulut, bugün jandarmaya gidip, ifade verdi. Polis ve jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Bulut, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

"Çiftliğin bahçesinde oturuyordum. Olaydan 4 gün önce işe aldığım 2 çoban başıma yağmurluk geçirip, beni etkisiz hale getirdikten sonra zorla üzerimdekileri çıkardılar. Çıplak kalmamın ardından fotoğraflarımı çektiler. Sonra giydirip, el ve ayaklarımı domuz bağı ile bağladılar. Boynuma geçirdikleri bir ipi de sıkarak kimlik ve banka bilgilerimi öğrendiler. Ardından internet bankacılığından hesabımda para olup, olmadığına baktılar. Ancak, hesabımda para olmadığını görünce beni darp ettiler. Kangal cinsi köpeğim 'Paşa' beni darp ettiklerini görünce zincirini kopardı. İkisi de evin içine kaçmak zorunda kaldı. Pencereden bana doğru tüfek dorultup, köpeği uzaklaştırmamı söylediler. Bunun üzerine Paşa'ya uzaklaşması için komut verdim. Köpeğin uzaklaşmasından sonra beni çözdüler ve köpeği çağırarak bağlamamı istediler. Bu isteklerini de yerine getirdim. Aynı gün evimdeki toplu hayvan satışından kazandığım 80 bin lirayı buldular. Parayı alıp, beni otomobilime bindirdiler. Otomobilde el yapımı tüfeği başıma dayadılar. Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne kadar yol boyunca yaşadığım korku dolu saatlarde bir polis ya da jandarma aracının durdurması için dua ettim. Ancak, durduran olmadı. Yolda giderken biri diğerine 'Kos hazır mı' diye sordu. Diğeri de 'Hazır' diye karşılık verdi."

SAHTE KİMLİK KULANIYORLARMIŞ

İki kişinin araçtan inerken, şikayetçi olması halinde kendini ölümle tehdit ettiğini de anlatan Bulut, "Beni bağlarken zaten 8-9 adet kimlik gösterip, 'Şikayetçi olursan, farklı bir kimlikle gelir, seni bulur imha ederiz' demişti. Oysa mahalleye ilk geldiklerinde jandarma kimliklerini kontrol etmiş, bana herhangi bir sabıka ve suç kayıtlarının bulunmadığı söylenmişti. Sahte kimlik kullanan bu kişilerden halen bir haber yok. Bu adamlar dışarıda olduğu sürece gözüme uyku girmez, can güvenliğim yok. Bu iki kişinin bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

Çiftlikte çobanlık yapan 46 yaşındaki Iraz Yurtçu da "Eskiden bu çiftlikte çoban olarak çalışıyordum. Olayın ardından Ramazan Bey beni tekrar işe çağırdı. Sohbet sırasında başından geçenlerinin hepsini bana anlattı. Suçluların biran önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

-Dövülüp, parası gasp edilen çiftilk sahibi Ramazan Bulut'un fotoğrafı

-Çiftlikteki keçilerden görüntü

-Ramazan Bulut'un darp edildiği bahçeden görüntü

-Paşa isimli kangal cinsi köpeğin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

==================

Sivas'ta '2 Temmuz'un 26'ncı yılı anılacak

SİVAS olaylarının 26'ncı yıl dönümü nedeniyle kentte yarın anma programları düzenlenecek.

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın, 2 otel görevlisi ve 2 eylemci olmak üzere toplam 37 kişinin öldüğü olayların 26'ncı yıl dönümü kapsamında anma programları düzenlenecek. Anma programları kapsamında diğer şehirlerden çok sayıda kişinin kente gelmesi bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alınacak, kente giriş yapan araçlarda da arama gerçekleştirilecek. Güvenlik tedbirleri kapsamında çevre şehirlerden gelecek takviyelerle birlikte yaklaşık 3 bin polis görev yapacak. Etkinlikler kapsamında kent merkezinde Seyrantepe Caddesi, Fidanlık Caddesi, Hikmet Boran Caddesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Mevlana Caddesi, İnönü Bulvarı, Hükümet Meydanı ve Atatürk Caddesi belirli saatler arasında ulaşıma ve araç parkına kapatılacak. Geçiş güzergahının güvenli hale getirilmesi için kent merkezine polis barikatları yerleştirilecek. Ayrıca eski Madımak Oteli binasının bulunduğu Belediye Sokak ile, Aliağa Cami Sokak ve Afyon Sokak da trafiğe kapatılacak.

İKİ ANMA ETKİNLİĞİ

Kentte iki ayrı anma etkinliği gerçekleştirilecek. İlk olarak Valilik öncülüğündeki resmi anma töreni gerçekleştirilecek. Vali Salih Ayhan ve il protokol üyeleri, saat 10.00'de eski Madımak Oteli, bugünkü adıyla Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret edecek. Protokol eski otel binası içindeki anma köşesine karanfil bıraktıktan sonra açıklama yapacak.

Alevi dernekleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri tarafından düzenlenecek anma programına katılacak gruplar ise Seyrantepe Mahallesi'ndeki cemevi önünde, saat 11.00 sıralarında toplandıktan sonra Mevlana Caddesi üzerinden yürüyerek, kent meydanını takiben eski Madımak Oteli'nin bulunduğu Eski Belediye Sokak önüne gelecek. Burada otel önüne karanfiller bırakılıp, konuşmalar yapılarak anma programı gerçekleştirilecek. Etkinliklere CHP ve HDP'den de bazı milletvekillerinin katılımı bekleniyor.

Görüntü Dökümü

---------

-Eski otel binasının görüntüleri

-Bina içindeki anma köşesi

-Kent merkezinden görüntüler

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: DHA