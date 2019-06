DHA YURT BÜLTENİ-16

Dikili'de orman yangını (2)

DİKİLİ'DEKİ ORMAN YANGINI YAZLIK SİTELERİ TEHDİT EDİYOR

İzmir'in Dikili ilçesinin kırsal Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İç kesimden deniz tarafına doğru ilerleyen alevler, Çandarlı Mahallesi'ndeki yazlık siteleri de tehdit etmeye başladı. Bölgede paniğe neden olan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Dikili'ye 15 kilometre uzaklıktaki 456 nüfuslu kırsal Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, bugün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle mahallenin yakınındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 5 söndürme helikopteri, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kuzeyde, deniz tarafındaki makilik alana ilerledi ve giderek büyüdü. Alevler, Ege kıyısındaki Çandarlı Mahallesi'nde bulunan yazlık siteleri de tehdit etmeye başladı. Buralarda oturanlar, büyük tedirginlik yaşayarak, bölgeden uzaklaşmaya başladı. Çandarlı sahilinde denize girenler de gökyüzüne yükselen alevleri büyük bir endişeyle izledi.

Yangının yerleşim yerlerini giderek daha fazla tehdit etmesi üzerine ekip sayısı her geçen saat artırıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütün ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangını kontrol altına alma çalışmalarına Dikili ve Bergama ilçeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da bölgede yaşayanları uzaklaştırmaya çalıştı. 5 yangın söndürme helikopterinin pilotları da denizden su alarak, sürekli alevlerin üzerine bıraktı.

'CİĞERLERİMİZ YANIYOR'

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Dikili Belediye Başkanı CHP'li Adil Kırgöz, "Yangının başladığı andan itibaren ekiplerimiz ile birlikte alandayım. Yangına neyin sebebiyet verdiğini bilmiyoruz. Önceliğimiz yangının kontrol altına alınıp söndürülmesi. Bergama'dan ve Dikili'den ekiplerimiz karadan, helikopterler havadan müdahele ediyor. Yoğun rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor. Metanetli olmaya çalışıyoruz, ancak ciğerlerimiz, milli servetimiz, ormanlarımız yanıyor. Umarım en kısa zamanda bu durum son bulur. Yerleşim yerlerine şu an itibariyle alevlerin ulaşmaması bizlere biraz olsun rahat nefes aldırdı. Ekiplerimizin yanındayız. Bir an önce kabusun son bulması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

DİKİLİ (İzmir),

BODRUM'DA ATIK MERKEZİNDE BAŞLAYAN YANGIN MAKİLİK ALANI DA YAKTI



Bodrum'da özel şirkete ait geri dönüşüm atık merkezinde çıkan yangın, yakındaki makilik alana da sıçradı. Alevler itfaiye, orman ekipleri ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği gönüllülerinin müdahalesi ile 1,5 satte söndürülürken, 2 dönünüm makilik alan küle döndü, geri dönüşüm atık merkezinde de maddi hasar meydana geldi.

Bugün saat 16.00 sıralarında, Müsgebi Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi ile anlaşmalı özel firmaya ait geri dönüşüm atık toplama merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, gökyüzüne simsiyah dumanlar yükseldi. Duman, Bitez, Ortakent, Gümbet, Konacık mahalleri ile ilçe merkezinden görünürken, yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grubu ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edildi. Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği gönüllüleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlerin yakındaki makilik alana da sıçradı. Ancak, ekiplerin anında müdahalesi ile alevler daha fazla büyümeden 1,5 saatte söndürüldü.

İlk belirlemelere göre 2 dönünüm makilik alan küle dönerken, geri dönüşüm atık merkezinde de hasar meydana geldi.

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),

Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası davası başlıyor (2)

'ADALET NÖBETİ'NDE TRENE BİNDİLER

Çorlu'daki tren kazasında yakınlarını kaybedenler ile yaralı kurtulanlar, bugün Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki tren garında, 'adalet nöbeti' etkinliğinde bir araya geldi. Aileler adına kazada oğlu Oğuz Arda ile eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, sonuna kadar adaleti arayacaklarını belirterek, "Bu raylarda can verenler ne yazık ki ihmaller yüzünden can verdiler. Adalet kurumu diyor ki 'Devlet Demir Yolları üst yönetimi, bürokratlar, siyasiler kusursuzdur. Hataları yoktur. Kovuşturmaya gerek yoktur'. Bu davada ilk önce onlar sorgulanmalıdır. 4 kişinin yargılanacak olmasını kabul etmiyoruz. Biz 8 Temmuz'da, gelmesini istemediğimiz o gün de aynı acıyı tekrar yaşayacağız. Biz geçen sene bunlar yaşanmıştı, diyerek, yaşıyoruz hayatımızı. 'Evlat nedir?' ben soruyorum. İnsanın evladından başka annesinden, babasından başka kanından başka ne değerli olabilir ki?" diye konuştu.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ise konunun takipçisi olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Bizler, asla susmayacağız. Sanmasınlar ki 'Yırttık bundan'. Sanmasınlar ki 'İyiyiz, bir şey olmaz, hesap vermeyiz'. Ama önce bu dünyada hukuk önünde hesap verecekler. Yukarıda Allah var, oraya gittiğinde de bunun vebali çok büyük olacak. Allah, kul hakkı ile gelmeyin, der. Ben inanıyorum ki bizlerin adalet ve vicdan duygusu sönmediği sürece bu toplumun her zaman var. Bizler her zaman parlamentoda bu kusur ve ihmalleri yüze vurmaya, hak aramaya, haksızları dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.

TREN ÖNÜNDE BEKLEDİLER

Konuşmaların ardından Uzunköprü- İstanbul seferinin yapıldığı tren, Muratlı ilçesine geldi. Aileler ve kazadan yaralı kurtulanlar, uzun süre tren önünde, rayların üzerine oturup, eylem yaptı. Burada sloganlar atan ailelerden bazıları, trene bindi.

KIZININ HAYATINI KAYBETİĞİ VAGONA BİNDİ

Kazada 14 yaşındaki kızı Bihter, kız kardeşleri Derya Kurtuluş, Emen Duman ile yeğeni 6 aylık Beren Kurtuluş'u kaybeden Zeliha Bilgin, onların olduğu ikinci vagona bindi. Burada gözyaşı döken Bilgin, kızının oturduğu 17 numaralı koltuğa oturdu. Bilgin'i gören diğer yolcular da ağladı. Bilgin, gözyaşlarıyla "Canım kızım, Bihter'im; sen bu koltukta mı oturdun? Annem bir yere tutunamadın mı? Yavrum, kardeşlerim, Emel'im, Derya'm, Beren'im; size doyamadım ben. Bu tren sizi benden aldı" dedi. Bu sırada eşi Saim Bilgin de gözyaşı döktü.

Trenden Çorlu'da inen aileler, dağıldı.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),

SURİYELİ AŞİRET LİDERLERİNDEN YPG/PKK'YA TEPKİ



SURİYE Kabileler ve Aşiretler Meclisi üyeleri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen toplantıda bir araya gelip, terör örgütü YPG/PKK'ya tepki gösterdi.

Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da gerçekleştirilen toplantıya, meclis üyeleri ile 50 aşiret temsilcisi katıldı. Toplantıda, terör örgütü YPG/PKK'ya tepki gösterildi. Kabile ve aşiret liderleri, YPG/PKK'nın Suriye'de artan saldırılarına değinip, bundan sonraki süreçte takip edecekleri politikaları tartıştı. Toplantıda konuşan Harp aşireti liderlerinden Hacı Ahmet Ubeyd, "Örgüt, itaat etmediğimiz için şu an Suriye'de ekili arazilerimizi yakıyor. YPG/PKK müfredatına uyulmasını istiyor. Örgüt, karşı çıkanları katlediyor, bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışıyor. İnsanları sindirme çalışmaları her geçen gün artıyor. YPG/PKK'nın bu girişimlerini reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Fırat'ın doğusunda yaşayan halkların, Arap'ı, Kürt'ü, Türkmen'i ve Ezidi'sinin bu zulümlere karşı ortak tepki koyup, birlikte hareket etmesini bekliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Şafak SAĞ/ ŞANLIURFA,

ÖYKÜ ARİN'DEN DOKTORLARI İÇİN ŞARKI



ANTALYA'da, babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu naklin yüzde 98,5 tuttuğu lösemi hastası Öykü Arin (4), tedavisini yürüten doktorları için gitarla şarkı söyledi.

İzmir'de, geçen yılın Kasım ayında, Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Antalya'daki özel hastanede, 11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Yapılan testler sonucu naklin tutmadığı açıklandı. Bunun üzerine fazla zaman kaybetmemek için 3 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. 13'üncü günde, Öykü Arin'e babasından nakledilen iliğin yüzde 98,5 oranında tuttuğu açıklandı.

DOKTORLARI İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ

Tedavisi halen devam eden Öykü Arin, doktorları için gitarıyla şarkı söyledi. Anne Eylem Şen Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öykü Arin'in doktorları için söylediği şarkının sözlerini paylaştı. Yazıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

öÖykü Arin şu ara çok sevgili doktorlarımıza şarkı yapmakla meşgul. Vedat Hocayı pek çok sever ama anlaşamadıkları mühim bir konu var. ve işte sözler: 'Vedat doktor bana iyi bakar ama hiç hiç jelibon vermez ki! Vedat doktor biraz gidince, Akif Hoca hemen izin verir! Hayriye gizli gizli jelibon verir."

Haber-Kamera: Aslı DURAN/ ANTALYA,

MEZUNİYET TÖRENİNDE 'OO DEVREM NASILSIN?' PANKARTI SAKINCALI BULUNDU



ESKİŞEHİR'de Anadolu Üniversitesi'nden geçen yıl ayrılan Teknik Üniversite ilk mezunlarını verdi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinin açtığı ve üzerinde ilk alternatif akımı bulan Nikola Tesla'nın fotoğrafı bulunan 'oo devrem nasılsın?' yazılı pankart ise 'sakıncalı' bulunarak görevliler tarafından öğrencilerden alındı.

Anadolu Üniversitesi'nden geçen yıl ayrılan Teknik Üniversite (ESTÜ), kendi adıyla ilk mezunlarını vermenin heyecanını yaşadı. Bin 120 öğrencinin mezun olduğu tören, üniversitenin spor salonunda yapıldı. Programa Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, öğrenciler ile aileleri katıldı. Rektör Prof. Dr. Döğeroğlu, ilk mezunlarını vermenin sevincini yaşadıklarını belirterek, "İnsan hayatında zaman geçse de unutamayacağı ve hatırladıkça değer kazanan anlar vardır. Bugün burada bu özel anlardan birisini yaşıyoruz. Binlerce öğrencimizi geleceğe uğurladığımız anın haklı gururunu bizimle paylaştığınız için teşekkür ederimö dedi.

'DEVREM NASILSIN?' YAZILI PANKART SAKINCALI BULUNDU

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'nun konuşması sırasında, mezun öğrencilerden biri baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen öğrenci, sedye ile alandan çıkarıldı. Salonda elektrik-elektronik mühendisliği öğrencilerinin açtığı ve üzerinde ilk alternatif akımın mucidi Nikola Tesla'nın fotoğrafının yer aldığı 'oo devrem nasılsın?' yazılı pankart,üniversite yönetimi tarafından 'sakıncalı' bulundu. Genel Sekreterliğin talimatı üzerine görevliler öğrencilerin pankartlarını toplayıp salondan çıkardı.

10'NCI YIL MARŞIYLA KEP ATTILAR

Konuşmaların ardından akademisyenler öğrencilere temsili mezuniyet belgelerini dağıtırken, 1120 öğrenci 10'ncu marşını söylemelerinin ardından keplerini hep birlikte havaya atarak mezuniyet sevincini aileleriyle birlikte yaşadı.

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR,

