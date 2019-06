DHA YURT BÜLTENİ-16

Minibüs zulasında 8 kilo esrar ele geçirildi



Gaziantep'te, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 'zula' olarak adlandırılan gizli bölmelerde 8 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Şanlıurfa - Gaziantep otoyolu doğu gişeleri çıkışında arama noktası oluşturan ekipler, plakası belirlenen minibüsü durdurdu. Minibüste eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, aracın taban kısmına yapılmış gizli bölmelere saklanan 8 kilo esrar ele geçirildi. Olayda, şüphelilerin uyuşturucu kokusunu önlemek için hayvansal yağlar ve koku yalıtım malzemeleri kullandığı belirlendi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler minibüs sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.



Çatak'ta rafting sezonu başladı



Van'ın Çatak ilçesindeki Çatak Çayı'nda rafting sezonu Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ın da katılımıyla başladı. Çatak'ın artık terörle değil, sportif faaliyetlerle anılmasını istediklerini söyleyen Başkan Şeylan, "Artık terör istemiyoruz. Halkımızın huzur içerisinde yaşamasını istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin en uzun ikinci parkuruna sahip olan ve her yıl binlerce kişinin rafting yaptığı Çatak Çayı'nda Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve Ak Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur'un verdiği startla rafting sezonu açıldı. Raftingcilerin gösterisiyle başlayan sezon açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Rafting etkinliğini geleneksel hale getirmek için çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, "Bu yıl da rafting etkinliklerinin startını verdik. Çatak halkı artık terörle değil, bu tür etkinliklerle anılmak istiyor. Bu memleket terörden çok çekti. Artık terör istemiyoruz. Halkımızın artık huzur içerisinde yaşamasını istiyoruz. Bizler de her zaman halkımızın yanındayız. Bölgemiz için her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Bu yıl yağışların fazla olması su sporları için iyi bir avantaj oluşturdu. En rahat ve huzurlu memleket haline geldik. İnsanlar gönül rahatlığıyla buralara gelebilirler. Rafting etkinliklerini artık geleneksel bir hale getirerek milletimizin sporla daha çok buluşmalarını sağlayacağız" dedi.

==========================

Karabük'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı



Karabük'te bir ihbar üzerine fuhuş yapıldığını tespit ettikleri evlere baskın düzenleyen polis ekipleri, 4 kişi gözaltına alındı.

Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde bir evde yabancı uyruklu şahısların para karşılığı fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Karabük Asayiş Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde fuhuşa yer temin ettiği iddia edilen Özbekistan uyruklu D.R. (21) isimli şahıs ile para karşılığı fuhuş yaptıkları iddia edilen K.Ö. (32), M.Y. (28) ve E.H.Ö (24) gözaltına alındı. Özbekistan uyruklu D.R. hakkında fuhuşa aracılık ve yer temin etmek ve fuhuşa teşvik suçlarından adli işlem yapıldı. Olaya karışan şahıslara idari para cezası uygulandı.Yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere Karabük İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

==========================

Diyarbakır'da arazide erkek cesedi bulundu



Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde arazide kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Eğil ilçesine bağlı Kaya köyünde, Dicle Nehri yakınlarındaki bir arazide buğday hasadı yapan çiftçiler, yüzü ve elleri kararmış erkek cesedi gördü. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen erkek cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Eğil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğu, otopsinin ardından belirlenecek. Jandarmaya ifade veren bölgedekiler, cesedi bulunan kişiyi tanımadıklarını belirtti.



Kilis'te hükümlüler okulları yeniliyor



Kilis Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan ve İnşaat Teknolojisi-Su Bazlı Boya Meslek Edindirme Kursu'nu tamamlayan hükümlülere, 'Eğitime Destek Projesi' kapsamında tadilat yaptıkları okulda sertifikaları verildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Tahtalı Köyü İlkokulu'nda düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Kilis Halk Eğitim Merkezi'nin iş birliğiyle düzenlenen kursta hükümlülere 176 saat eğitim verildiğini söyledi. Kursu tamamlayan hükümlülerin okulların tadilat işlerini yapacağını ifade eden Durmuş, "Bu tür projelerle hükümlülerimiz aynı zamanda meslek sahibi olmaktalar. Boyacılık faaliyetlerini cezaları infaz olduktan sonra da devam ettireceklerdir. Eğitime Destek Projemiz yaz boyunca devam edecek. Bu sayede hükümlülerimizin sosyal yaşama alışmaları da sağlanacaktır. Amacımız, hükümlülerimizin cezalarını infaz ederken hayata kazandırılmalarını sağlamaktır" diye konuştu.

Kilis Denetimli Serbestlik Müdürü Fikret Büyüktopcu da hükümlülerin cezalarını toplumdan dışlanmadan çekmelerini hedeflediklerini söyledi. Hükümlülerin topluma kazandırılması kadar meslek sahibi olmalarının da önemli olduğuna işaret eden Büyüktopcu, proje sayesinde eğitime destek verebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Hükümlülerin, proje kapsamında belirlenen 11 köy okulunun daha bakım ve onarımını yapacağı belirtildi.

Kaynak: DHA