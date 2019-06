DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kaza kurşunuyla şehit olan onbaşı, toprağa verildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terhisine 5 gün kala, arkadaşının kazara ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit olan Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ (21), memleketi Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ için memleketi Yalova'da Merkez Camii'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, AK Parti Yalova Milletvekilli Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Cenazede oğlunun Türk bayrağı örtülü tabutuna sarılan anne Şükret Altuğ, "Oğlum senin bakışına ölürüm ben. Allah'ım dayanacak gücüm yok" diyerek gözyaşı döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin babası Hakan Altuğ'u ise kollarına giren Vali Erol ile Tuğamiral Gedik, teselli etmeye çalıştı.

Namazın ardından Şehit Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ'un tabutu, manga tarafından omuzlarda top arabasına taşındı. Gazipaşa Caddesi üzerinden Yalova Şehitliği'ne binlerce kişi eşliğinde götürülen Şehit Altuğ'un cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Şehit ailesi

-Cenazeden detaylar

-Cenaze namazı

-Top arabasında geçiş

Süre: 4.30 Boyut: 503 mb

Haber: İsmail ÖZTÜRK - Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, DHA

======================

Siirt'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Siirt'te yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Siirt- Baykan karayolunun 38'inci kilometresinde meydana geldi. Baykan ilçesinden Siirt'e yolcu taşıyan Cesur Doğan Teymur (35) yönetimindeki 56 M 0220 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Erkan İlkılıç (28) yönetimindeki 19 AC 878 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, tarlaya devrilen her iki araçtaki 10 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Siirt Devlet Hastanesi

-Ambulanslar

-Yaralıların ambulanslardan indirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 111 MB

Haber-Kamera: Turhan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,

==================

Tekirdağ'da 400 kilo kaçak avlanan midye ele geçirildi

Tekirdağ'da deniz polis, balıkçı teknesinde yasadışı avlanılan 400 kilo midye ele geçirdi. Yasadışı avlanan 5 kişiye 8 bin 170 lira para cezası kesilirken, midyeler denize döküldü.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimlerde her hangi bir ışığı ve bayrağı olmayan bir balıkçı teknesini takibe aldı. Deniz polisleri teknede yaptığı kontrolde yasadışı avlanan 400 kilo siyah midye ele geçirdi, teknede bulunan

5 balıkçıyı gözaltına aldı. Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlığı'nca 5 kişiye toplam 8 bin 170 lira para cezası kesti. Teknede ele geçirilen 400 kilo midye ise denize döküldü.

Görüntü dökümü

-----------

Tekneden genel

Midyelerden detay

Midyelerin denize bırakılması

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

=======================

Mersin'de, trenin çarptığı minibüsün sürücüsü tutuklandı (3)

'YARALI KADININ EŞİ, YAŞANANLARI ANLATTI'

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük treninin servis minibüsüne çarptığı kazanın ardından yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Tumum'un (29) eşi Zekeriya Tumum (39), yaşananları anlattı. Eşinin dün sabah 06: 00 sıralarında, 8 yaşındaki oğulları Ahmet ile birlikte tarlaya gitmek üzere evden ayrıldığını dile getiren Zekeriya Tumum, "Günü birlik tarım işçisiyiz. Benim oğlum var 8 yaşlarında. Annesi onu da ara sıra yanında götürüyor. Evde zaten ona bakan yok. Bunlar öğlen 12.00 sıralarında işlerini bitiryorlar. Dolmuşun içinde 8 bayan, 2 erkek, bir de oğlum var. Bu dolmuş işçileri dağıta dağıta geliyor. En son dolmuşta 2 erkek, oğlum ve 4 bayan kalıyor. Bu sırada tren yolunun üzerinden geçecekler işçileri dağıtmak için. Orda artık dolmuş mu arıza veriyor bir sıkıntı mı oluyor bilmiyorum. Bu arada bariyer yok, sinyalizasyon yok. O yoldan günde 300 araç geçiyor. Kaç köy ve bizim çadır oraya bağlı. Bizim çocuklarımız zaten 2 de benim var. O yolda sabah akşam tedirgin oluyorum. Bu bir gerçektir. Bir sürü çocuklar ordan geçiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Hastane girişinin görüntüleri

-Hastane önünde bekleyenlerden genel ve detay görüntüler

-Zekeriya Tumum ile röportaj

SÜRE: 03'39" BOYUT: 396 MB

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),

=====================

Okulun kapatılmaması için eylem yaptılar

Burdur'da öğrenci sayısının azlığı nedeniyle kapatılması kararlaştırılan ortaokul için öğrenciler ve veliler eylem yaptı.

Merkez Kayaaltı köyü sakinleri öğrenci sayısının azlığı nedeniyle kapatılmasına karar verilen ortaokul için Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Kayaaltı Köyü Okul Aile Birliği Başkanı İlhan Gürler, öğrenci velileri ve öğrencilerle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelerek Müdür Mahmut Bayram ile görüştü.

'OKULUMUZU KAPATTIRMAYACAĞIZ'

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan İlhan Gürler, "Bu eğitim öğretim yılında okulumuzun kapanacağını söylediler. Bundan dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valiliğe giderek kapatılmaması yönünde talepte bulunduk. Sadece 2 öğrenci eksik olduğu için 38 çocuğun kaderiyle oynamak istediler. Okulumuzun kapanmaması için mücadele edeceğiz. Okulumuzu kapattırmayacağız. Kapatılacak olursa da gerekirse çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz. Taşımalı sistem istemiyoruz" dedi.

Okulun 35- 40 yıllık olduğunu, yanına da 3 yıl önce yeni bina yapıldığını anlatan İlhan Gürler, "Derslik sayımız yeterli. Yıkım kararı verildi ama iki tane ek binamız var. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Milli Eğitim Müdürümüz öğrenci sayısının tamamlanmasını istedi. Biz de sayıyı tamamlayarak okulumuzun kapatılmamasını sağlayacağız" diye konuştu.

Kayaaltı Köyü Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Ünal, "Ben bu yıl 8'inci sınıfa geçtim. Okulumuzun kapanmasını istemiyorum. Son yıl taşımalı eğitim görmek istemiyorum" dedi.

Gürcü Sarıkaya isimli öğrenci, "Bu yıl 8'inci sınıfa geçtim. Okulumuzun kapanmasını istemiyorum. Kapanırsa da taşımalı eğitim yapılacak okula gitmeyeceğim" diye konuştu.

Hüseyin Işık isimli öğrenci de "Okulumuzun kapanmasını istemiyorum. Okulumuz iyi" dedi.

Öğrenciler ve öğrenci velileri Milli Eğitim Müdürlüğü önünde "Okulumuzu isteriz" diye sloganları attıktan sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

------------

-Köylüler, Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde

-Slogan atanlar

-İlhan Gürler ile röportaj

-Detay

-Öğrencilerle röportaj

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

========================

(ÖZEL)- Kahramanmaraş'ta kız kavgası: 1'i bekçi, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta, kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Enes B. (18), Halil İbrahim C.'yi (21) ve olaya müdahale eden mahalle bekçisi Murat A.'yı (30) bıçaklayarak yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerine Gelincik Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Enes B., kız meselesi yüzünden Hüseyin Y. (22) ve Halil İbrahim C. ile kavga etti. Kısa sürede büyüyen kavgada; Enes B. yanındaki bıçakla Hali İbrahim C.'yi kalçasından yaraladı. Mahalle bekçileri de ihbarla geldikleri parktaki kavgaya müdahale etti. Bu sırada şüpheli Enes B., olaya müdahale eden bekçilerden Murat A.'yı da sağ bacağından bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan mahalle bekçisi Murat A. ile Halil İbrahim C. ambulansla götürüldükleri hastanede tedavileri yapılarak taburcu edildi. Olayın ardından polis, Enes B. ile tedavisi tamamlanan Halil İbrahim C. ve Hüseyin Y.'yi gözaltına aldı.

Sorguları tamamlanan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Halil İbrahim C. ile Hüseyin Y. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Enes B., adli kontrol şartıyla salıverildi.

Görüntü Dökümü

---------------

-Gelincik Parkı

-Acil servis önü

-Bekçi Murat A.'nın otomobile binmesi

-Enes B. polisler arasında

-Şüpheliler polis otosuna bindirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,

=================

Van'ın Pamukkalesi'ne ziyaretçi akını

Van'da Başkale ilçesinde bulunan doğa harikası travertenler yoğun ilgi görüyor. Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri travertenleri ziyaret edip, bol bol fotoğraf çektirdi.

Başkale'ye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde bulunan travertenler Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki doğal oluşumlara benzerliğiyle dikkat çekiyor. Güvenlik ve ulaşım sorunları nedeniyle yıllarca kaderine terk edilen kentin doğa harikası travertenleri, son günlerde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Kentte faaliyet gösteren Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri yaklaşık 170 kişi ile birlikte travertenleri ziyaret etti. Eşsiz manzarayı sosyal medya hesaplarından paylaşan klüp üyeleri, doyasıya fotoğraf çektirip bu anı ölümsüzleştirdi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, Van'ın birçok güzelliklerinin olduğunu fakat tanıtıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Başkale travertenlerinin de bu güzellikler arasında bulunduğunu belirten Demez, bu güzelliklerin herkesin görmesini istediklerini söyledi. Demez, "Bugünkü etkinliğimize yaklaşık 170 kişi katıldı. Burası gerçekten ziyaret edilmesi gereken bir turizm alanı. Buralara sahip çıkılması gerekiyor. Bu güzellikleri görmek için herkesi Van'a bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

-Ziyaretçiler genel

-Travertenlere giden ziyaretçiler

-Genel ve detaylar

-Travetertenler

-Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez'in açıklamaları

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU/ VAN, -

===================

Yaralı bulunan 2 kızıl geyik yavrusu tedaviye alındı

Eskişehir ve Afyonkarahisar kırsallarında yaralı halde bulunan 2 kızıl geyik yavrusu tedaviye alındı.

Afyonkarahisar ve Eskişehir kırsalında bir hayvansever tarafından bulunan 2 kızıl geyik yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler 2 yavruyu Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirdi. Burada tedaviye alınan geyikler sağlıklarına kavuştukları zaman doğal ortamlarına tekrar bırakılacak.

GEYİKLERİN DURUMU İYİ

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, yavru geyiklerin durumlarının iyi olduğunu söyledi. Yavru geyiklerin insan yaşam alanlarına yakın olduğunun altını çizen Kandır, şöyle devam etti:

"Duyarlı vatandaşların Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'ne ihbarı üzerine geyik yavruları bulundukları yerlerden alınarak bize getirildi. Merkezimizde tedavileri devam ediyor. Geyik yavrularımızdan biri muhtemelen köpek saldırısına uğramış. O yüzden sırtında ve kasık bölgesinde derin yaraları var. Diğer yavrumuz ise yine muhtemel bir köpek ya da insandan kaçarken bir cisme çarparak düştüğü ve hem bir gözünü yaraladığı hem de bacağında kırık oluştuğunu söyleyebiliriz. Yine onun da tedavisi devam ediyor. Dün itibariyle Veteriner Fakültesi kliniğinde operasyona alındı. Şu anda durumu gayet iyi. Dileriz kısa zamanda iyileşirler ve normal yaşamlarına geri dönerler."

Görüntü Dökümü

--------------

-Geyiklerden detay

-Geyikleri görevliler beslerken detay

-Geyikler tedavi edilirken detay

-Genel detaylar

-Kandır'ın konuşması

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: DHA