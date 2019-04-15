Dha Yurt Bülteni - 16

Düğünde gelin ve damat yakını gençler kavga etti: 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde gelin ve damat yakınları arasında çıkan tartışmanın ardından bıçaklı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı Hamidiye mahallesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Gelin ve damat yakını gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Düğün salonunun dışına taşan tartışmada iki genç grup arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Furkan U. (24) üzerindeki bıçakla Barış Çodur (28) ve amcasının oğlu Kürşat Çodur'u (22) yaraladı. Kanlar içinde kalan yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Kürşat Ç.'nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından düğün ise sona ererken, polis ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Hastaneden görüntüler

-Yaralı detayı

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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Adana'da ev yangını: Ev sahibini yanmaktan komşuları kurtardı

ADANA'nın Seyhan ilçesinde iki katlı müstakil bir evin üst katı çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 01.15 sıralarında Havuzlubahçe Mahallesi 15006 Sokak'taki iki katli müstakil evin üst katında çıktı. Haydar D.'ye ait evin yandığını gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Daha sonra yanan eve gelen komşuları, bu sırada uyuyan Haydar D., eşi ve iki çocuğunu uyandırdı. Komşularının uyandırmasıyla aile yanmaktan kurtulan aile, kendilerini dışarı attı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürdü. Yangın sırasında, sokaktan geçen elektrik telleri de koptu. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında, ev kullanılmaz hale getirdi. Soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye erleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yanan ev ve sokaktaki itfaiye aracı

Evin içindeki alevler

İtfaiye erlerinin çalışması

Evden yükselen dumanlar

İtfaiye erlerinin evin içinde tazyikli su sıkarak soğutma çalışması yapması

Yangının ardından eve giren ev sahibi ve yakınları

İtfaiye erleri ve sokaktaki vatandaşlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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Çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde İ.G. (67), para vererek kandırdığı M.E. (13) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Ergene'nin Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan M.E., ailesine İ.G.'nin kendisine 20 TL para verdiğini ve daha sonra iş yerinde cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine ailesi Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek İ.G.'den şikayetçi oldu. Çocuğun ifadesinin alınmasınan ardandan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri İ.G.'yi gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.G., polistesi soruşturmasının ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Haber: Mehmet YİRUN/ ERGENE(Tekirdağ),

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Kaynak: DHA