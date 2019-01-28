Dha Yurt Bülteni-16

1)BUSE' NİN BABASI ARAMA ÇALIŞMALARINI İZLEDİ

Antalya'nın Kemer ilçesinde, annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilin sürüklendiği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarını, babası Ahmet Acar da takip ediyor. Sanayi sitesindeki arkadaşına ait tekneyle arama çalışmalarını izleyen baba Acar, bir süre sonra sahile gelerek, arama- kurtarma ekiplerinden bilgi aldı. Yorgun olduğu ve konuşmakta zorlandığı gözlenen Ahmet Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlara, devlet büyüklerine ve arama- kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Acar, "Çalışmalar istenilenden çok fazla; ama bu bir candı. Benim de durumum kötü. Söylenecek bir şey bulamıyorum. Ayakta durmaya çalışıyorum, ama zor bir durum. Allah kimsenin başına vermesin" dedi. Ahmet Acar, Buse'nin annesi Ayla Akkın'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve hastaneden taburcu edilmek üzere olduğunu söyledi.

Konyaaltı Kaymakamı ve Kemer Kaymakam Vekili Kamil Köten de arama- kurtarma çalışmalarının 5'inci gününde 123 kişilik ekiple havadan, karadan ve denizden çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Kaymakam Köten, "Bugün 123 kişi çalışıyoruz. Bunun 29'u suda çalışıyor. Karada da 90'dan fazla kişi çalışıyor. Ağırlık şu anda denize verilmiş durumda. Karada 10'dan fazla dalgıç çalışıyor; ama yavaş yavaş karadaki arama faaliyetleri azalacak. Şu anda denizde de Sahil Güvenliğimizin gemisi var, botu var. Jandarmamızın botu var. Dolayısıyla hem su altı akıntısı hem deniz üstü hareketlere göre sağlı sollu ve denizin derinliğine doğru dalgıçlarımızla ve havadan drone ile takip ediyoruz. Hava müsait olduğu zaman helikopterler de devreye giriyor. Her açıdan çocuğumuzu bulmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar çantası, ayakkabısı bulundu" diye konuştu.

Bugün ilk defa arama çalışmaları Ağva Deresi ve ormanlık alanın dışında, ağırlıklı olarak denizde yapıldı. Çalışmalarda arama- kurtarma ekiplerinde bulunan botların denizden sahile yanaştırılabilmesi için geçici iskele yapıldı. Denizdeki arama çalışmalarında, TCSG 33 Bot Komutanlığı'nın yanı sıra 'TCSG Yaşam' adlı arama- kurtarma gemisi de kullanıldı.

Görüntü Dökümü

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Arama çalışması

Arama yapan drone görüntü

Köpekli arama çalışması

Dalgıçlardan detay

Sahil Güvenlik Arama kurtarma gemisi

Ahmet Acar'dan detay görüntü

Röp: 1. Ahmet Acar açıklama

Röp: 2Konyaaltı Kaymakamı ve Kemer Kaymakam Vekili Kamil Köten

Sahilde balık tutanlar

Çalışmaları izleyenler

Haber: Levent YENİGÜN- Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

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2)ABD SAVAŞ GEMİSİ AKDENİZ'E İNİYOR

ÇANAKKALE Boğazı'na Marmara Denizi'nden giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 75 borda numaralı, güdümlü füze destroyeri 'USS Donald Cook', Akdeniz'e doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden saat 14.15 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 75 borda numaralı, güdümlü füze destroyeri 'USS Donald Cook', Boğaz'da manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik Botu'nun eşlik ettiği ABD savaş gemisi, Kilitbahir Köyü'nde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi'nin önünden geçti.

Akdeniz'e doğru yol alan ABD savaş gemisinin Boğaz'dan geçisi sırasında, güvertesinde askerler bulunduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD savaş gemisinden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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MERSİN'DE, ÇAKMAK FABRİKASINDA YANGIN (EK)

3)KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) çakmak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Tarsus'tan da çok sayıda itfaiye aracı ve arazözün gönderildiği bölgedeki fabrikayı saran alevler, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı yangının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Alevlerin sardığı fabrika, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

MERSİN/DHA

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4)AKSARAY'DA FETÖ'NÜN YENİDEN YAPILANMASINA OPERASYON: 3 GÖZALTI

AKSARAY'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının, yeniden yapılanma faaliyetlerine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce örgüt üyeliğinden hakkında yasal işlem yapılan kişilerin, örgütün deşifre olmamış üyeleriyle temasa geçip yeniden yapılanma çalışmalarına başladığı belirlendi. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından, bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün il yöneticisi olduğu ileri sürülen H.M. (51), H.H.B.(61) ve V.K. (47) gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY-DHA

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Kaynak: DHA