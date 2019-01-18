Dha Yurt Bülteni - 16

Gaziantep'te kapkaççı tutuklandı

GAZİANTEP'te, kapkaç yöntemiyle birçok kişinin çanta ve cep telefonlarını çalan Y.B., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde yaşanan kapkaç olayını gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler olayı Y.B.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan Y.B., gözaltına alındı. Y.B., sorgusunda H.A.'nın kendisine yardım ettiğini söyledi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, H.A.'nın benzer suçlardan yakalanarak cezaevine konulduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Elinde cep telefonu ile vatandaş

Motosikletli kişilerin cep telefonunu çalması

Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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7 yaşındaki Suriyeli Alloş, işitme cihazına kavuştu

ELAZIĞ'da yaşayan işitme engelli Suriyeli Selsebil Alloş'a (7), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) girişimiyle işitme cihazı alındı.

2016 yılında, ülkelerindeki savaştan kaçıp, Elazığ'a yerleşen Suriyeli Alloş ailesinin kızı Selsebil Alloş, işitme cihazı yokluğundan duymada yaşadığı sorunu çözmek için İHH girişimde bulundu. İHH Yetim Birimi Gönüllüsü Besime Yaman, hayırseverlerin desteğiyle işitme cihazı alındığını dile getirerek, dil, din ve ırk ayırımı yapmadan dünyanın dört bir yanında mazlumların yanında olmaya devam eden İHH'nın Selsebil Alloş için de aynı şekilde bir organizasyon yaparak ihtiyacı olan işitme cihazını temin ettiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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Suriyeli çocuktan Görüntü

Konuşmalar

- Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,

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Osmaniye'de öğrencilerin karne hediyesi 'Kar' oldu

OSMANİYE Belediyesi, yarıyıl tatile girme heyecanı yaşayan öğrencilere kar sevinci yaşattı.

Merkezde bulunan Saimbeyli Ortaokulu bahçesinde dökülen iki kamyon kar öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı. 2018-2019 eğim öğretim döneminin yarıyıl tatili öncesinde karneler öğrencilere dağıtılırken, Belediye Başkanı Kadir Kara, öğrencilere kartopu oynama fırsatı oluşturdu. Belediyeye ait kamyonlarla Amanoslarda bulunan Zorkun Yaylasından yüklenen karlar, kamyonlarla okulun bahçesine getirildi. Karne almanın heyecanını yaşayan öğrenciler, okul bahçesine dökülen kara hücum ettiler. Hayatlarında ilk kez karla buluşma fırsatı bulan çocuklar, kartopu oynayıp kardan adam yapmaya çalıştılar. Öğrenci velileri ise çocuklarına bu fırsatı sağlayan belediye başkanı Kadir Kara başta olmak üzere Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür ettiler.

Başkan Kadir Kara ise "2018/20149 eğitim öğretim yılının ilk yarısının bitmesi münasebetiyle, karne dağıtım töreninde öğrencilerimize bir değişiklik olsun, onlara bir heyecan olsun diye Zorkun'dan kar getirdik. Çünkü Osmaniye'miz kar alan bir memleket değil. Ama en azından tatile girmenin heyecanını sevincini kar topu oynayarak yaşasınlar, mutlu bir an yaşatmak istedik. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Çok çalışkan ve başarılı öğrencilerimizin, bizlerinde her konuda destek olmak ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla yaptığımız bu sosyal faaliyetimizin devam edeceğimizi bildiriyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ise Osmaniye'de göreve başladığı ilk günlerde bu faaliyetin kendisine de çok büyük bir sürpriz olduğunu belirterek," Çocukların gözlerindeki sevinci ve neşeyi görebiliyoruz. Bu anlamda, sıcak bu günde dağlardan kar getirerek çocuklarımızın bu eğlencesine ortak olduğu için Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca, 2018-2019 Eğitim öğretim döneminin birinci yarısının sonuna geldik. Cefakar, çalışkan tüm öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz. Eğlenmelerini dinlenmelerini, ikinci döneme zinde bir şekilde hazır olmalarını talep ediyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kar yüklü kamyonların okul avlusuna girişleri

Belediye Başkanı Kadir Kara öğrencilerle tokalaşırken

Saimbey Ortaokulu Yazısından detay

Öğrencilerden detay

Kamyon kasasındaki karın yere dökülmesi

Öğrencilerin karla oynamaları detay görüntüler

Belediye Başkanı Kadir Kara ile röportaj

Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ile röportaj

SÜRE: 03'17" BOYUT: 102 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Önce karne töreni, sonra kartopu savaşı

MERSİN'in Anamur ilçesinde karnelerini alan öğrenciler, kamyonlarla getirilen karda kartopu savaşı yaparak eğlendi.

Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinden 10 kamyona yüklenen kar, Cumhuriyet Meydanı'na döküldü. Karnelerini alan öğrenciler soluğu meydanda aldı. Oluşturulan tepelerden kayan ve kartopu savaşı yapan öğrenciler gönüllerince eğlendi. Çocuklara veliler ve Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin de eşlik etmesi renkli görüntüleri beraberinde getirdi.

Öte yandan Başkan Türe, öğrencilere 15 bin sinema ve lunapark bileti hediye etti. Öğrenciler bilet almak için birbirleriyle yarıştı.

Görüntü Dökümü

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Kaymakam Avni Kula öğrencilere karne vermesi

Öğrenciler karnelerini alması

Öğrenciler ve aileleri

Öğrenciler ile röportaj

Karne pastası kesilirken

Genel görüntü

İlçe Milli Eğitim Müdürü Behsat Eğilmez ile röportaj

SÜRE: 02'34" BOYUT: 177 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),

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Aktaş, karne alan öğrencilerin fotoğraflarını çekti

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karne sevincine ortak olduğu öğrencilere önce karne ve hediyelerini dağıttı, ardından eline fotoğraf makinesi alıp, karne alan öğrencilerin fotoğrafını çekti.

Bursa'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemi karnelerin dağıtılmasıyla sona erdi. Bursa'da yaklaşık 570 bin öğrenci ve 32 bin öğretmen karnelerin dağıtılmasıyla 15 günlük tatile çıkmış oldu. İlk dönemin son gününde Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu'nda öğrencilerin karne sevincine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de ortak oldu. Başkan Aktaş, bir süre öğrencilere karne ve hediyelerini verdikten sonra kendilerini görüntüleyen gazetecilerin arasına geçip, aldığı fotoğraf makinesi ile karne alan öğrencilerin fotoğrafını çekti. Öğrencilerle sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Başkan Aktaş, öğrencilerden tatilin keyfini çıkarmalarını istedi.

ÖNEMLİ OLAN HAYATA İYİ HAZIRLANMAK

Karne alan tüm öğrencileri tebrik eden Başkan Aktaş, "Düşük notu olanlar kesinlikle üzülmesin. İkinci dönem daha çok çalışıp, telafi edebilirler. Önemli olan onların hayata iyi şekilde hazırlanmaları. Bu konuda anne ve babaların da anlayışlı olmalarını istirham ediyorum. Burada hem öğrencilerimizi hem öğretmenlerimizi çok heyecanlı ve dinamik gördüm. Altyapıdan üst yapıya yaptığımız bütün yatırımlar onların geleceği için, daha güzel yarınları için. Hepsine başarılı, sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bunun yanında çocuklarımız tatillerini Bilim ve Teknoloji Merkezimizde, Hayvanat Bahçesi'nde ve düzenlediğimiz kültürel ve sanatsal etkinlikle dolu dolu geçirebilirler" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Karne verilmesi

-Aktaş'ın fotoğraf çekmesi

-Detaylar

Haber/Kamea: Tahsin AYDIN/BURSA,

Kaynak: DHA