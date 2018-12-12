Dha Yurt Bülteni -16

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

SURİYE sınırındaki Kilis'e askeri aralarında obüslerin de bulunduğu zırhlı araçlar sevk edildi.

Çeşitli kentlerde konuşlu birliklerden sevk edilen aralarında obüs ve zırhlı araçların da bulunduğu 18 araçlık konvoy, akşam saatlerinde Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen askeri konvoydaki araçların, Suriye sınır hattındaki üslerde konuşlandırılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Askeri araçların geçişi

Konvoydaki obüsler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 113 MB

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BİNGÖL'DE HEYELAN; KEŞFE GİDEN HEYET MAHSUR KALDI

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle Aşağıköy yolunda dağdan toprak kayması sonucu heyelan meydana geldi. Yapılacak yolun geçeceği kamulaştırma için arazi keşfine giden heyet ve köylüler heyelan nedeniyle yaklaşık 2 saat mahsur kaldı.

Etkisini sürdüren yağmur nedeniyle Solhan ilçesine bağlı Aşağıköy yolunda saat 14.30 sıralarında dağdan toprak kayması sonucu heyelan meydana geldi. Bu sırada, Aşağıköy'e gidecek yeni yolun geçtiği arazilerin kamulaştırılması amacıyla keşif için köye giden bir heyet ve bir grup köylü, heyelan nedeniyle yaklaşık 2 saat mahsur kaldı. Heyet üyelerinin cep telefonu ile yardım istemesinin ardından bölgeye sevkedilen jandarma ve karayolları ekipleri, kısa süren çalışmasının ardından heyelan nedeniyle karayoluna dolan toprak yığınını temizleyerek, keşif heyetine ulaştı. Yapılan çalışma ile yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan karayolu da trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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Heyelanın meydana geldiği yer

Yol

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Aziz ÖNAL-Kamera: BİNGÖL-DHA

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PARK ETMEK İSTEDİĞİ OTOMOBİLLE APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

HATAY'da bir kadın sürücü, park etmek istediği aracı ile birlikte apartman boşluğuna düştü.

Merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, 07 LID 45 plakalı otomobiliyle oturduğu sokağa gelen adı açıklanmayan kadın, aracını park etmek istedi. Ancak, panikleyen kadın yoldan yaklaşık 2 metre aşağıda olan apartman boşluğuna aracıyla birlikte düştü. Yanında çocuğu da olduğu belirtilen kadın sürücü çevredekilerin yardımı ile araçtan çıktı. Çocuk ve kadın sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu görüldü. Apartman boşluğuna düşen araç ise olay yerine çağrılan vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Görüntü Dökümü

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Apartman boşluğuna düşen araçtan genel ve detay görüntüler

Aracı kurtarma çalışmalarından görüntüler

Aracın vinç ile kaldırılması

Vinçle kurtarılan aracın yere bırakılması

Araç sahibi kadının görüntüsü

SÜRE: 01.25 BOYUT: 160 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY

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EV VE CAMİLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ZANLI YAKALANDI

ANTALYA'da girdiği ev ve camilerden hırsızlık yapan S.E., polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. S.E'nin 4'ü camiden olmak üzere 8 hırsızlık olayının faili olduğu ortaya çıktı.

Antalya'da son zamanlarda evlerden ve camilerden hırsızlık olaylarının meydana gelmesinin ardından çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, çeşitli suçlardan kaydı bulunan S.E. olduğunu belirledi. Operasyonla gözaltına alınan S.E., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. S.E'nin, 4'ü camiden olmak üzere 8 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Evden hırsızlık anı ise güvelik kameralarına yansıdı. Evden çeşitli elektronik ev aletleri çaldığı tespit edilen S.E'nin, bunları hurdacıya sattığı ortaya çıktı. Satıldığı yerden alınan ürünler sahiplerine teslim edilirken, S.E. adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hırsızlık anı güvenlik kamerası

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera:/ANTALYA, -

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DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI HASTANEDE BİTTİ

ORDU'da 13'üncü yaşına girişini kutlayan Muhammet Efe Dere için ailesi ve yakınları doğum günü kutlaması yaptı. İddiaya göre alınan doğum günü pastasından yiyen 6 kişi ertesi gün rahatsızlanarak fenalaştı. 6 yaşındaki Berrenur Tatlıcan'ın tedavisinin ise hastanede devam ettiği belirtildi.

Olay geçen Cumartesi günü Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 13'üncü yaşına giren Muhammet Efe Dere için ailesi ve yakınları evlerinde doğum günü kutlaması düzenledi. İddiaya göre kutlama için alınan yaş pastayı yiyen Dere ve yakınları gece rahatsızlanarak fenalaştı. Dere ve 5 yakını mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. yapılan tedavi sonrasında 5 kişi hastaneden taburcu olurken 6 yaşındaki Berrenur Tatlıcan'ın tedavisinin kentteki özel bir hastanenin servisinde devam ettiği belirtildi.

Anne İrem Tatlıcan, doğum günü kutlaması sonrasında böyle bir olay yaşayacaklarını tahmin bile edemeyeceklerini belirterek "Yeğenim doğum günü kutlaması için bir araya gelmiştik. Pastadan yiyen herkes fenalaştı. yemeyen çocuklar vardı onlara bir şey olmadı. Kızımda fenalaşınca apar topar hastaneye getirdik. Doktorlar gıda zehirlenmesi olduğunu söyledi. Kızım halen hastanede yatmaya devam ediyor tedavisi sürüyor. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşacak" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Berrenur tatlıcan ve annesinden detay

-Röportaj

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK/ORDU,

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ÇİN'DEN BAŞARIYLA DÖNEN ARDAHANLI ÖĞRENCİLERE DAVUL- ZURNALI KARŞILAMA

ARDAHAN'da, Robotik Kodlama Atölyesi'nde tasarladıkları 'Robothan' projesiyle Türkiye birincisi seçilen Ayşenur Uslu (12) ile Hayriye Tuana Açıkyıldız (11) Türkiye'yi temsil etmek üzere gittikleri Çin'den yurda döndüler. 350 takım arasında ilk 10'a girmeyi başaran Ayşenur Uslu ile Hayriye Tuana Açıkyıldız, arkadaşları ve ailelileri tarafından davul -zurna eşliğinde halay çekilerek karşılandı.

Çin'de 6-9 Aralık tarihleri arasında yapılan 'MakeX Robotik' yarışmaşına, 16 ülkeden 350 takım arasında 23 Şubat Ortaokulu öğrencisi Ayşenur Uslu ile TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Hayriye Tuana Açıkyıldız, Robotik Kodlama Atölyesi'nde tasarladıkları 'Robothan' projesiyle Türkiye genelinde içerisinde seçkin eğitim kurumlarının da yer aldığı 44 özel okul ve 2 devlet okulunun katıldığı yarışmada birinci seçildi.

ÇİN'DEKİ YARIŞMADA, 35 TAKIM ARASINDAN 10 TAKIM ARASINA GİRDİLER

Uslu ve Açıkyıldız'ın robotlarla mavi gezegeni kirlilik ve çöpten temizlemeyi amaçlayan 'Mavi Gezegen' projesi, Türkiye'yi temsil etmek üzere Çin'de düzenlenen yarışmaya gitti. Ortaokullu kızlar, buradaki yarışmada ilk elemede 35 takım arasına girmeye başardı. Daha sonra yapılan final yarışlarında ise ilk 10'a giren kızlar büyük bir başarı elde etti.

Uçakla yurda dönen Uslu ve Açıkyıldız için bugün 23 Şubat İlkokulu önünde bir tören düzenlendi. Öğrencileri, davul- zurna eşliğinde Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri karşıladılar. Okulunun konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, "Türkiye'de imkanları daha fazla okullara karşı yarışan öğrencilerimiz birinci olmayı başardılar. Bu yarışmaların ikinci aşaması olan ve Çin'de yapılan yarışlarda ülkemizi, milletimizi, bayrağımızı temsil etmek üzere Çin'e gittiler ve 35 okul arasında ilk 10'a girdiler. Bizim için onların Çin'e gitmesi bile büyük bir başarıdır. Öğrenciler Ayşenur Uslu ve Hayriye Tuana Açıkyıldız ile projede görev alan öğretmenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.

'GURURLU VE MUTLUYUM'

Yarışmada ilk 10'a girdiklerinden dolayı çok gururlu ve mutluyum olduğunun söyleyen Ayşenur Uslu, "Bu yarışma sadece bize onunculuk değil, başka ülkelerin takım kültürlerini, ülke kültürlerini, dillerini, yaşamlarını öğretti. Farklı ülkelerden yeni arkadaşlıklar edindik. Yarışmada ilk 10'a girdiğimizden dolayı çok gururlu ve mutluyum" dedi.

Çok zor bir yarışma olmasına rağmen en iyi şekilde üstesinden geldiklerini söyleyen Hayriye Tuana Açıkyıldız ise "Onunculuk bizim için büyük bir başarı. Türkiye'yi gururlandırdığımız için çok sevinçliyiz. Bizleri bu şekilde karşılayan herkese teşekkürler ediyoruz" diye konuştu.

Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez Başarı olan öğrencileri çeyrek altın ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Uslu ve Açıkyıldız'ın gelmesini bekleyen kalabalıktan görüntü

-Davul zurna eşliğinde halayların çekilmesi

-Öğrencilerin gelişi ve karşılanışı

-Konferans salonunda Ayşenur Uslu'nun konuşması

Konferans salonunda Hayriye Tuana Açıkyıldız konuşması

-Vali Mehmet Emin Bilmez'in konuşması

-Vali ve eşinin öğrencilere altın takması

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ ARDAHAN

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DİYARBAKIR'DA, MHP'Lİ ESKİ BAŞKANDAN HDP'YE ADAYLIK BAŞVURUSU

MHP Diyarbakır eski İl Başkanı Abdullah Arzakçı, HDP'ye Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı.

Diyarbakır'da 2002-2009 yılları arasında MHP İl Başkanlığı yapan Abdullah Arzakçı, HDP Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvuruda bulundu. HDP'nin başvuru için belirlediği son günde partinin İl Başkanlığına gelen Arzakçı, dosyasını teslim etti. Türk ve Kürt kardeşliğini pekiştirmek adına her türlü göreve hazır olduğunu belirten Abdullah Arzakçı, "Hizmete talibim, birçok projem var. Parti de uygun görürse, Diyarbakır halkına projelerimle hizmet edeceğim" dedi.

Görüntü Dökümü

Arzakçı'nın HDP binasına gelişi

Aday adaylığı dosyasına parti görevlisine teslim etmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, -

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BURSA'DA KÜL OLAN EVİNİ BÖYLE İZLEDİ

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Evin tamamı kül olurken, ev sahibi Mahmut Demirel yanan evine acıyla son kez baktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Salondan alevlerin yükseldiğini gören ev sahibi Mahmut Demirel, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ev tamamen kül olurken ev sahibi Mahmut Demirel, yanan evini acıyla izledi. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek üzere çalışma başlattı.

Görüntü dökümü

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-Yanan evden görüntüler

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntüler

-Ev sahibi Mehmet Demirel'den görüntü

Süre: 1 dakika 10 saniye, Boyut: 124 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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KÜTAHYA'DA KAR YAĞIŞI

KAR yağışı, Kütahya'nın Domaniç ve Tavşanlı ilçelerinde etkili oldu.

Domaniç ilçesinde belirli aralıklarla yağan kar ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla mevkiinde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken Karayolları ekipleri de kar temizleme ve buzlama çalışması yaptı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de kar yağışı ilçe merkezinde etkili oldu. Bazı vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla kayda aldı.

(Görüntü dökümü:

-Domaniç-İnegöl karayolundan çekilen kar görüntüleri,

-Araçların geçişinden görüntüler bulunuyor.)

-Tavşanlı ilçesindeki kar yağışından,

-Vatandaşlarla yapılan röportajlardan çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT-Tuna İŞLEYEN/KÜTAHYA,

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