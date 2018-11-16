Dha Yurt Bülteni 16

AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ BERGER'DEN PKK AÇIKLAMASI

SAMSUN'a gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Adalet Divanı'nın, PKK'nın Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesine kalmasına karar vermesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Berger, "İki tane liste var. Bir tanesi mahkeme tarafından iptal edildi. Ama temyiz edilebilir. Diğer liste de halen var" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Samsun'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Berger, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın, Avrupa Birliği'nin 240 milyon avroluk hibesi ile yapılan Samsun-Sivas Demir Yolu Revizyon Projesi ile ilgili inceleme yaptı. Berger tadilat halindeki Samsun Tren Garı'na gelerek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Berger, AB'nin fonlarıyla gerçekleştirilen birçok proje olduğunu hatırlattı. Berger, "Samsun da sayı olarak en fazla projeye sahip olan il. Bunlardan bir tanesi de demiryolu projesi. Son dönemde Türkiye'de karayollarından daha çok demiryollarının tercih edilmesi çok güzel. Bu demiryolu hatlarından birisi de Samsun-Kalın Demiryolu. Bu demiryolu hattı Cumhuriyetin ilk yıllarında inşa edilmiş. Biz bu demiryolu hattının modernizasyonuna katkıda bulunuyoruz. Bu modernizasyon çerçevesinde yapılacak olan çalışmalardan biri demiryolunun hızını saatte 60 kilometreden 100 kilometreye çıkarmak olacak. Diğer bir amaçta burada daha fazla yük taşımasının yapılması. Samsun çok önemli bir yük taşıma merkezi olsa da yük taşımasını arttırması öngörülüyor. Şu anda demiryolu hattı halen inşaat halinde umuyoruz ki gelecek yıl işletime açılacak" diye konuştu.

Avrupa Adalet Divanı'nın, PKK'nın Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesine kalmasına karar vermesi ile ilgili bir soru üzerine Berger, "PKK'nın listeye alınması ile ilgili karar netlik kazandı ama Avrupa Konseyi'nin de bununla ilgili kararları olabilir. Üye devletler ve Avrupa Birliği Konseyi bu karara karşı temyize gidebilir. Henüz bu kararla ilgili herhangi bir şey değişmiş durumda değil" değerlendirmesinde bulundu.

Bu sırada Berger'in Basın Danışmanı Miray Akdağ araya girerek ifadede çeviri hatası olduğunu söyledi. Akdağ, "Arkadaşlar PKK zaten Avrupa Birliği'nin terör listesindeydi. Bu karar alındıktan sonra değişen bir şey yok, hala daha AB'nin terör listesinde PKK kalmaya devam edecek. O yüzden bugün bazı gazetelerde yer alan haberler aslında gerçeği yansıtmıyor. Çünkü AB, hala daha PKK'yı terör organizasyonu olarak görmeye devam ediyor. O yüzden kararın herhangi bir değişikliğe neden olduğu doğru değil" dedi.

Akdağ'ın bu açıklamasının ardından tekrar konuşan Berger, "İki tane liste var. Bir tanesi mahkeme tarafından iptal edildi. Ama temyiz edilebilir. Diğer listede halen var" diye konuştu.

Ziyaret sırasında Berger'e eşi Marilena Georgiadou Berger de eşlik etti. Marilena Georgiadou Berger, babası Dimitris Georgiadis'in Samsun'da yaşadığı 1924 yılında Türkiye'den ayrıldığını belirterek babasının yaşadığı bu topraklara gelmekten çok mutlu olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

İstasyondan detaylar

Christian Berger'in açıklaması

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, -

=============================

UYUŞTURUCU YÜZÜNDEN KENDİSİNİ UYARAN AĞABEYİNİ AV TÜFEĞİYLE AĞIR YARALADI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, uyuşturucu kullanan Mustafa D.(26), kendisini uyaran ağabeyi Hüseyin D.'yi(29) av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Hastaneye sevk edilen yaralı genci, annesi Nevin D. öperek sakinleştirdi.

Edinilen bilgilere göre olay İnegöl İlçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin D., iddiaya göre eve uyuşturucu alıp gelen kardeşi Mustafa D.'yi uyuşturucu kullanmaması konusunda uyardı. Öfkelenen Mustafa D. evden bulduğu av tüfeğiyle ağabeyi Hüseyin D.'yi sağ bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ağabey, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırıldı. Olayı öğrenip acil servise gelen anne Nevin D. acılar içinde yatan oğlunu öperek sakinleştirdi. Yaralı genç ameliyata alındı. Olayı gerçekleştiren Mustafa D. yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı.

Olayla alakalı soruşturma başlatılırken, Jandarma ekipleri kaçan Mustafa D.'yi arıyor.

Görüntü dökümü;

----------------------------

-Ambülansın hastaneye gelişi

-Annenin ağabeyi öperek sakinleştirmesi

-Yaralının sedye ile hastanede götürülüşü

Boyut: 35 MB, Süre: 18 saniye

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),

====================

UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINAN OKUL MÜDÜRÜ SERBEST

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, içinde bulunduğu otomobilde uyuşturucu hap ele geçirilen okul müdürü T.Ö., adli kontrolle serbest bırakıldı, arkadaşı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine dün akşam saatlerinde Saltukova çevre yolunda denetim yaptı. Denetim yerinde jandarmayı görünce kaçan sürücünün otomobili, kısa süre sonra durduruldu. Otomobil sürücüsü Volkan U. ve yanında bulunan okul müdürü T.Ö. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 500 uyuşturucu hap, sahte toplam 300 TL'lik banknot, 20 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden okul müdürü T.Ö., otomobilde bulunan uyuşturucuyla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Şüphelilerden T.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Volkan U. ise tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-Tutuklanan şüphelinin jandarma aracına götürülmesi

-Jandarma aracına binmesi

-Jandarma aracının gitmesi

Süre: (1.21) Boyut: (152MB)

Haber-Kamera: Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),

===================================

DEVRİLEN TIR'IN DORSESİNDEKİ KOYUNLARI ÇEVREDEKİLER KURTARDI

SİVAS'ta, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilen TIR'ın dorsesindeki koyunlardan sağ kalanları, çevredekiler kurtardı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gürün-Sivas yolunun 65'inci kilometrede meydana geldi. Gürün'den Sivas kent merkezine hareket halindeki Mehmet K. yönetimindeki 33 EMA 24 plakalı dorsesinde koyun yüklü TIR, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsü Mehmet K. ile yanındaki Faruk Ö., Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR'ın yan yatan dorsesindeki yaklaşık 400 koyun ise çevredekilerin yardımı ile branda yırtılarak çıkarıldı. Kazada dorsedeki bazı koyunların ise telef olduğu belirlendi. Bir süre olay yerinde bekletilen ve soğuktan etkilenen hayvanlar, daha sonra olay yerine gelen başka bir araca taşındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kazanın görüntüleri

-Koyunların dorseden çıkarılışı

Haber: Hüsne AKKAYA/SİVAS,

=========================

ŞAMPİYON BOĞAYA COŞKULU KARŞILAMA

AYDIN'da düzenlenen Boğa Güreşleri Festivali'nde, şampiyon olan 'Ertuğrul' adlı boğa getirildiği Artvin'in Yusufeli ilçesinde toplanan kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

Geçen hafta Aydın'da düzenlenen boğa güreşleri festivalinde birinci olan 800 kiloluk 'Ertuğrul' adlı boğa için, getirildiği Yusufeli ilçesinde karşılama töreni düzenlendi. Boğası ile birlikte Yusufeli ilçesine dönen Hikmet Aslan, ilçe girişinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Tulum eşliğinde alkışla tempo tutan ve 'Şampiyon' sloganları atan kalabalık, caddelerde yürütülen boğanın arkasında kazandığı kupa ile şehir turu da attı. İlçe sakinleri, boğanın etrafında halka oluşturarak horon oynadı. Coşkulu kutlamalar sırasında ilçe merkezindeki yoldaki ulaşımda trafik durma noktasına da geldi.

Boğa sahibi Hikmet Aslan, çok gururlu olduğunu söyledi. Aslan, "Çok gururluyum. Boğamız Aydın'da birinci oldu. Güreşten 10 bin TL ödülü aldı. Bizi coşkuyla karşılayan hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Boğanın karşılanması

Detaylar

HABER KAMERA: Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), -

==========================