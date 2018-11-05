Dha Yurt Bülteni 16

KAMYON, YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPTI: 3'Ü AĞIR 13 YARALI - O ANLAR KAMERADA

** KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

İzmir'in Menderes ilçesinde, kasasında iş makinesi olan kamyonun yolcu minibüsüne arkadan çarptığı kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında kaza anını güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Menderes'te, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kasasında iş makinesi olan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) ait 35 U 0991 plakalı kamyon, yolcu almak için yolun sağında duran 35 M 9511 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan yolcular yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, 3'ü ağır 13 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazanın meydana geldiği yolda, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaza anını çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdığını tespit etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaza anından güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Mehmet GÜNEY/ İZMİR, - Kamera: İZMİR,

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DAĞDA AYAĞI KIRILAN UKRAYNALI KADIN HELİKOPTERLE KURTARILDI

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde dağlık arazide ayağı kırılan Ukraynalı kadın Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldı.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki dağlık arazide Ukraynalı bir kadının ayağının kırıldığı ve tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu bilgisi saat 14.25'te Sahil Güvenlik Komutanlığı'na iletildi. Bunun üzerine bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik helikopteri kadını bulunduğu yerden aldı. Bilinci açık ve sağ şekilde helikoptere alınan Ukraynalı kadın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Sahil Güvenlik görüntüsü)

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Sahil Güvenlik helikopterinin olay yerine gidişi

Yaralı kadının sedyeye alınması

Kadının halatla helikoptere çekilmesi

Kadının hastaneye getirilmesi

71.3 MB

HABER- KAMERA: ANTALYA,

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MOTOSİKLET VİRAJDA SAVRULDU: 1 YARALI

İZMİT TEM Otoyolu'nda viraja hızlı giren motosiklet kontrolden çıkıp savruldu. Motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kişi düşerek yaralandı.

Olay TEM Otoyolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Mehmet Akif idaresindeki 34 ET 3161 plakalı motosiklet Otoyol gişelerinden giriş yaptıktan sonra sürücüsü iddialara göre viraja hızlı girince motosiklet kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Sürücünün arkasında bulunan Yunus Dalgalı kayan motosikletten düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112'yi arayıp yardım istedi. Motosikletten düşerek yaralanan Yunus Dalgalı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Yaralanan sürücü

-Sedyeyle ambulansa taşınması

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN-İZMİT-DHA

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VİRAJI HIZLI GİREN PİKAP TAKLA ATTI: 1 YARALI

ZMİT D-100 Karayolu'nda viraja hızlı giren pikap, hafif ticari araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Olay D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Yekta Turan idaresindeki 41 AAS 383 plakalı pikap henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Halil Yılmaz idaresindeki 39 EZ 616 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra takla atarak yol kanadındaki ağaçlık alana uçtu. O sırada olay yerinden geçmekte olan polis ekipleri hemen kazaya müdahale ederek sürücü Yekta Turan'ı araç içerisinden çıkarttarak 112'ye haber verdi. Turan olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Yan yatan pikap

-Yaralının yerde yatarken görüntüsü

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli),

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KASAYI SOYDU, DÜKKAN SAHİBİNE PERDE FİYATLARINI SORDU, KARTVİZİT ALIP GİTTİ

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, dükkanda kimsenin olmadığı sırada içeri giren kişi, kasada bulunan 400 TL'yi çaldı. Dükkandan çıkarken iş yeri sahibi ile karşılaşan kişi, dükkan sahibine perde fiyatlarını, nasıl ölçü alacağını sorup, kartvizit alarak ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde, Gebze Hacı Halil Mahallesi Yazı Caddesi 1229 Sokak'ta bulunan bir perdecide meydana geldi. Mesut ve Mehmet Durdu kardeşlere ait perde dükkanında kimsenin olmadığını gören kişi, içeri girerek kasada bulunan 400 TL'yi çaldı. Dükkandan çıkarken Mehmet Durdu ile karşılayan kişi, içeri girerek dükkan sahibine perde fiyatlarını, nasıl ölçü alacağını sordu. Mehmet Durdu'dan kartvizit de alan kişi daha sonra dükkandan ayrıldı.

Bir süre sonra kasada paraların eksik olduğunu gören Mehmet Durdu, güvenlik kameralarını incelediğinde, perde fiyatlarını soran kişinin kasada bulunan 1500 TL'nin 400 TL'sini çaldığını gördü. Mehmet Durdu polise şikayette bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Durdu olayla ilgili olarak, "Karşı dükkanda arkadaşımla sohbet ederken bu şahıs dükkana giriyor. Kasayı bir yoklayıp ihtiyacı olduğu kadar alıp gerisini bırakıyor. Dışarıya çıkınca beni görüyor ve işaret ediyor neredesin diye. Birde utanmadan pişkin pişkin tül soruyor bana. Nasıl ölçü alabilirim, nasıl olur, nasıl gidebiliriz? diye. Sonra tam çıkarken bir de kartvizit alarak, 'Arayacağım ben sizi tül için' dedi. Ne diyelim aldı gitti. Bir de çıkarken kameraya bakıyor. Başımıza gelen tam bir komedi mi, ağlanacak halimize gülüyoruz mu? Kasanın içerisinde 1500 TL vardı. Allah'tan hepsini almamış" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri

Kasada parayı çalması, dükkanın sahibi ile görüşmesi

Mehmet Durdu ile röp.

HABER-KAMERA: Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli),

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