Dha Yurt Bülteni - 16

Özel dedektiflik şirketi sahibi, intihar etti

ANTALYA'da özel dedektiflık şirketi sahibi Nejat D. (35), oturduğu apartmanın teras katında kendisini asarak yaşamına son verdi. Nejat D.'nin uzun süredir Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığıyla mücadele ettiği, hastalığın ağırlığına dayanamayıp intihar etmiş olabileceği kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Kanal Mahallesi 4755 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Özel dedektiflik şirketi olan evli ve 1 çocuk babası Nejat D., apartmanın teras katında kendisini asarak yaşamına son verdi. Nejat D.'den birkaç saat haber alamayan eşi, komşusuyla birlikte polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Eve gelen polisler apartmanda detaylı arama yaptı. Teras katına çıkan polis, Nejat D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekibi ile savcının çalışmasının ardından Nejat D.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yakınları, uzun süredir FMF hastalığıyla mücadele eden Nejat D.'nin, ateşlenme, karın, akciğer ve eklemlerde ağrıya yol açan iltihabi hastalığın ağırlığına daha fazla dayanamayıp yaşamına son vermiş olabileceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Apartmanın görüntüsü

Polislerin görüntüsü

Yakınlarının gelişi

Binadan detaylar

Dedektifin fotoları

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Diyarbakır'da hava değişimi iznine çıkan Kayserili askerden haber yok

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesine bağlı Sarıca Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapan Doğan Cerit'e (20), psikolojik sorunları nedeniyle 1 ay hava değişimi izni verildi. Kayseri'de bulunan evine gitmek üzere 4 Ağustos'ta yola çıkan Doğan'dan 3 gündür haber alamayan ailesi, bir an önce çocuklarına kavuşmak istiyor.

Kayseri'de oturan Doğan Cerit, Bilecik'te acemi birliği görevini yaptıktan sonra usta birliği için Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Sarıca Jandarma Karakolu'na gitti. Psikolojik sorunları olan Cerit, 1 ay sonra hava değişimi iznine çıkarıldı. 1 aylık hava değişimi izni için Kayseri'deki evine gelmek üzere birliğinden çıkan Doğan Cerit, karakola çağrılan araç ile toplanma merkezine götürüldü. Burada yaklaşık 2 gün bekletilen Cerit, geçen 4 Ağustos'ta Diyarbakır otobüs terminaline gitmek üzere yola çıktı. Ancak Doğan Cerit'ten bir daha haber alınamadı. Cerit Ailesi, oğullarına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, henüz Doğan Cerit'in izine rastlamadı. Oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen Rahşan Cerit, şunları söyledi:

"Çocuğum Eğil Sarıca Karakolu'na göreve gitti. Bir süre sonra ben çocuğuma ulaşamayınca karakolu aradım. Bana 'Çocuğunuz hava değişimine gitti' dediler. Ben de 'Neden haberim yok?' deyince, 'Toplanma merkezine gitti' dediler. Bu arada yine çocuğumu aradım, ulaşamayınca, toplanma merkezini aradım. Çocuğumla orada konuştum. Bana, 'Anne ben geleceğim' dedi. En son Cumartesi günüydü 'Saat 20.00'ye bana bilet al' dedi. Biz de gittik biletini aldık, birkaç sefer yine aradık, ulaşamadık sonra saat 18.30 gibi askeriyeden çıktığını söylediler. Oğlumu aradığımda saat 18.45'ti, 'Anne 15-20 dakikaya terminalde olurum' dedi. Daha sonra kendisine ulaşamadım. Otobüs şirketinden bizi aradılar, 'Yolcunuz otobüse binmedi' dediler. Tekrar askeriyeyi aradık, toplanma merkezini, 'Bizim çocuğumuz otobüse binmemiş nasıl olur böyle bir şey?' dedik. Onlar da 18.30'da çocuğumu araba çağırıp gönderdiklerini söylediler."

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ile görüştüklerini ve polis ekiplerinin elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten anne Cerit, "Oğlum en son terminal ATM'sinde görülüyor. Şu ana kadar bir bilgi alınmaması benim kafama takılıyor. Telefon sinyalinden ulaşılamıyor mu?" ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarını tutamayan babaanne Meryem Cerit (63) ise yetkililere seslenerek, "Bir an önce torunumun bulunmasını istiyorum. Allah rızası için çocuğumun hiçbir sorunu yoktu, ailesine hiç dayanamazdı" dedi.

6 ay sonra askere gidecek kardeş Gürkan Cerit ise "Ağabeyim 65 gün acemi birliği yaptı. Acemi birliğinden sonra Diyarbakır'ın bir köyüne usta birliğini yapmaya gitti. Biz buradan bir asker gönderirken vatana millete gönderiyoruz. Bir ana, bir kardeş gururlanıyor, vatana asker yolluyoruz diye. 6 ay sonra Allah izin verirse, ben de gideceğim. Bir erkeğin hayalidir askere gitmek, biz askerimizi sağ salim gönderdik, vatanımıza milletimize görevini yapsın diye, sağ salim istiyoruz" diye konuştu.

Gözü yaşlı Cerit Ailesi, Doğan Cerit ile ilgili yetkililerden gelecek iyi haberi bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Anne Rahşan Cerit'in konuşması

-Babaanne Meryem Cerit'in konuşması

-Kardeş Gürkan Cerit'in konuşması

-Genel detay

Haber-Kamera: Şeyda AŞATIR/ KAYSERİ,

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İnşaattan düşen işçi yaralandı

SAMSUN'da çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi 606 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 11 katlı apartmanın 2'nci katında çalışan inşaat işçisi Yusuf Mansız (25), dengesini kaybederek düştü. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Mansız'ı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Mansız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (HD)

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-Hastanenin dışından görüntü

-Ambulansın gelişi

-Yaralının hastaneye girişi

-Olay yerinden görüntü

-Polisin olay yerinde şerit çekmesi

-İnşaat işçisi Yusuf Mansız'ın ayakkabısı

(SÜRE: 01.40 DK.)-(BOYUT: 188 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,

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Kars'ın Akyaka ilçesinde fırtına çatıları uçurdu

KARS'ın Akyaka ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına çatıları uçurdu, bir çok evde maddi zarar meydana geldi. Belediye Başkanı Öztürk Nar ve Kaymakam Doğukan Mızrak bölgede incelemelerde bulundu.

Akyaka ilçesinde bugün 16.30 sıralarında başlayan yağmurun ardından şiddetli fırtına ve dolu etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren fırtına nedeniyle Topkaya Mahallesi'nde evlerin çatıları uçtu, elektrik ve telefon direkleri devrildi. Ağaçların da kırıldığı fırtınada vatandaşlar zor anlar yaşadı. 5 evin çatılarının tamamen uçtuğu fırtına sonrasında Kaymakam Doğukan Mızrak ve Belediye Başkanı Öztürk Nar, bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Nar, belediyenin iş makineleri ile çevreye dağılan çatı parçaları ile devrilen elektrik direkleri ile ağaçların kaldırılması için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Kaymakam Doğukan Mızrak ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bilgi verildiğini, ekiplerin hasar tesbet çalışmalarına başladığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Uçan çatılar

-Devrilen demir direkler

-Vatandaşlar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/KARS,

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Yükü kayan TIR sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı

DÜZCE D-100 Karayolu'nda kırmızı ışıkları sonradan fark eden ve aniden duran TIR sürücüsünün taşıdığı yük TIR kupasına kaydı. TIR'da bulunan çelik borular sürücünün şoför mahallinde sıkışmasına neden oldu.

Kaza akşam saatlerinde D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Ramazan Taşıran idaresindeki 81 KB 133 plakalı TIR, iddiaya göre önüne bir anda kıran otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Kazada TIR'ın dorsesinde bulunan borular ön tarafa kayarak kupayı sıkıştırdı. Bu sırada TIR'ın sürücüsü Ramazan Taşıran kupa içersinde mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücü kupadan çıkamayınca Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Düzce Belediyesi ekipleri özel bir şirketten çağırdıkları vinçle boruları kaldırarak TIR'ın kupasını açtı. Daha sonra kupaya merdiven uzatarak sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. TIR sürücüsü daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Görüntüde sıkışan sürücünün görüntüleri

Kayan boruların görüntüleri

İtfaiyenin çalışması

Sağlık ekiplerinin çalışmaları

Sürücünün kupadan merdivene alınması ve detaylar var

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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Hayırsever işadamı Öztüre son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, 88 yaşında yaşamını yitiren, Öztüre Holding Onursal Başkanı Mithat Öztüre, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve 4 çocuk babası hayırsever işadamı Mithat Öztüre, geçen 3 Ağustos'ta, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle evinde rahatsızlandı. Öztüre, bunun üzerine yaptığı bağışlar nedeniyle bir süre önce eşiyle birlikte isminin verildiği Bergama Necla- Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yaşlılığa bağlı sağlık sorunmları nedeniyle tedaviye alınan Öztüre, bugün saat 03.30 sıralarında, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ölümü, yakınları, sevenleri ve hastane çalışanlarını yasa boğdu.

Öztüre için bugün öğlende hastane bahçesinde tören düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı törenin ardından Öztüre'nin cenazesi, Turabey Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilip, helallik alındı. Ardından cenaze ikindide Bergama Yeni Cami'ye götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, CHP İzmir Millitvekili Kamil Okyay Sındır, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi, Devlet Bakanı eski bakanlarından Rıfat Serdaroğlu, siyasi partilerin ve sivil tolum kuruluşlarının temsilcileri, Öztüre'nin yakınları ve şirketlerin çalışanları katıldı. Kılınan namazın ardından hayırsever Öztüre'nin cenazesi, Bergama Şehir Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Mithat Öztüre, 2012 yılında ilk olarak Bergama Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi'nin ek poliniklik binasının inşaatını üstlenmiş, ardından sırasıyla Manyetik Rezonans (MR), acil servis ek binaları, fizik tedavi merkezi, kreş yaptırılması için toplam 15 milyon liralık bağışta bulunmuştu. Öztüre, Kınık Belediye Başkanlığı'na da geçen yıl yatalak hastaların daha konforlu nakli için sıfır ambulans bağışında bulunmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mithat Öztüre'nin fotoğrafı

-Cenaze törenine katılanlardan görüntü

-Cenazi namazının kılınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN/ BERGAMA(İzmir),

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