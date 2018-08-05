Dha Yurt Bülteni - 16

Uygur Türk'ü iki öğrenci, doğa gezisi için çıktıkları dağda mahsur kaldı

KAHRAMANMARAŞ'ta, doğa gezisi için çıktıkları dağda mahsur kalan öğrenci 2 Uygur Türk'ü jandarma, AFAD ve KADAK ekibi tarafından kurtarıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyan ve isimleri öğrenilemeyen 2 Uygur Türk'ü, merkez Onikişubat ilçesindeki Döngel Mağaraları'nı gezmeye gitti. Mağaranın üst taraflarına da çıkan öğrenciler aşağı inemedi. Dağda mahsur kalan öğrenciler, saat 14.30 sıralarında yardım istemesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri ile Kahramanmaraş Dağcılık Arama ve Kurtarma (KADAK) Derneği Başkanı Sait Kılıçsallayan bölgeye hareket etti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından öğrenciler mahsur kaldıkları yerden indirildi. Doğa gezisi için dağa çıktıklarını, yiyecek ve su bittiği için yorgun düştüklerini belirten öğrenciler, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Öğrencinin kurtarılması

Haber: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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Park halinde ki mazot tankerine çarptı öfkesini habercilerden çıkardı

DÜZCE D-655 Karayolu'nda meydana gelen kazada yol kenarında park halinde bekleyen mazot tankerine çarpan otomobil sürücüsü öfkesini habercilerden çıkararak hakaretler etti. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde D-655 karayolu Çamköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Akçakoca'dan Düzce istikametine gitmekte olan Aygün Öz idaresinde ki 41 E 7517 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ve park halinde olan 34 JK 5681 plakalı mazot tankerine çarptı. Kazada otomobilde bulunan Efe Demir, Sinan Can, Umut Öz, Emre Cengiz ve Özgür Can yaralandılar. Yaralılar Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile araç içerisinde çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servislerine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatılırken, park halinde duran mazot tankerine çarpan otomobil sürücüsü öfkesini habercileri tehdit ederek çıkarmaya çalıştı. Öfkeli sürücü kazadan görüntü almaya çalışan habercilere "Ben çekim yapmanıza izin vermiyorum. Size sıkıntı yaparımö diyerek habercilerin görüntü almalarını engellemek isterken, görüntü alan bir haberciyi gören öfkeli sürücü "Allah belanı versinö diyerek beddualar yağdırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza alanından görüntü

Yaralıların ambulansa alınırken görüntüsü

Yaralıların araçtan çıkarılırken vatandaşların cep telefonu ile çektiği görüntü

Öfkeli sürücünün habercilere hakaret görüntüsü ve detaylar var

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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Kıraç, Çorluları coşturdu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bu yıl düzenlenen Çorlu Alışveriş ve Tarım Fuarı'nın ilk gecesinde sahne alan ünlü şarkıcı Kıraç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Çorlu Kaymakamlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde bu yılkı ilki düzenlenen Çorlu Alışveriş ve Tarım Fuarı'nda ünlü şarkıcı Kıraç sahne aldı. Yaklaşık iki saat süren konserde, Kıraç söylediği şarkılarla hayranlarına eğlenceli bir gece yaşattı. Çorlu Belediye başkanı Ahmet Sarıkurt, Kıraç'a teşekkür ederek, "Bu gece bizlere güzel bir gece yaşattığınız için şahsım ve halkım adına sizlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kıraçtan görüntü

-Konsere katılanların eğlenmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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