Dha Yurt Bülteni-16

SURİYE'YE ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere sevk edilen askeri araçlar, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Farklı kentlerde konuşlu birliklerinden Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının gerçekleştirildiği bölgelere sevk edilen tank ve obüslerin de aralarında bulunduğu askeri konvoy, Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zırhlı araçların geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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APARTMANIN ÇATISINA DÜŞEN YILDIRIM YANGIN ÇIKARDI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış, hayatı felç etti. Yollar göle dönerken, yıldırım düşen binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, tahliye edilen apartman sakinleri büyük panik yaşadı.

Keşan'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetliyağmur nedeniyle araç sürücüleri su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Yağış nedeniyle Keşan Belediyesi Kapalı Pazaryeri Kompleksi'nin bulunduğu Rasim Ergene Caddesi'nin bir bölümünü su bastı. Bazı altgeçitler ise su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı.

YILDIRIM DÜŞEN APARTMANDA YANGIN ÇIKTI

Yeni Mahalle'de bulunan Aydınlık Evler Sitesi F bloktaki 4 katlı binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Paniğe kapılan apartman sakinleri binayı tahliye ederken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenle çatıya çıkan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını büyümeden söndürdü. Yangın sonucu çatıda maddi hasar oluştu.

YOLLAR VE ALTYAPI HASAR GÖRDÜ

Keşan'da bazı ev ve işyerlerini su basarken, son 1 haftadır etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı yollarda çökmeler olduğu, yağmur suyu kanallarının ise zarar gördüğü kaydedildi. Belediye ekipleri, şehir genelinde çalışma başlatırken, vatandaşları ev ve işyerlerine olası su baskınlarına karşı uyardı.

Görüntü Dökümü

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Su basan yollar

-Araçların su basan yollarda ilerlemesi

-Saçak altına sığınanlar

-Yağmura hazırlıksız yakalananlar

-Çöken ve zarar gören yollar

-Yıldırım düşen bina

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Taliye edilen apartman sakinleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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ŞANLIURFA'DA TELEFON DOLANDIRICILIĞINA 4 TUTUKLAMA

ŞANLIURFA'da, cep telefonu ile aradıkları kişilere kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak, telefonla dolandırıcılık yapan kişilere yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden, 4'ü tutuklandı.

Harran Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla telefon dolandırıcılarına yönelik Ankara, İstanbul, Trabzon, Tekirdağ, Isparta, Niğde ve Antalya'da düzenlenen operasyona 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 bilgisayar, 20 cep telefonu, 14 sim kartı, ruhsatsız tabanca ve 2 bin 800 TL para ele geçirildi. Şanlıurfa'ya getirilen ve aradıkları kişileri 78 bin 385 TL dolandırdıkları belirlenen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla, 17'si ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şubeden çıkarılan şüpheliler

Polis aracına bindirilen şüpheliler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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İHALE KAVGASINI POLİS, HAVAYA ATEŞ AÇARAK SONLANDIRDI

ŞANLIURFA'nın Karaköprü Belediyesi'nde ihaleye girecek iki grup arasında çıkan taşlı- sopalı kavgayı, polis havaya ateş açarak sonlandırırken, 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karaköprü Belediyesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, belediyenin askıya çıkardığı ihaleye girecek iki grup arasında tartışma çıktı. Belediye binası dışına taşan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada her iki grubun yakınlarının katılmasıyla birlikte büyüyen kavgada taraflar birbirlerine taş, sopayla saldırdı. Korku dolu dakikaların yaşandığı kavgayı çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis birbirlerine saldıran tarafları ayırmak için peş peşe tabancayla havaya ateş açarak, kavgayı sonlandırdı. Tarafları birbirinden güçlükle ayıran polis, belediye binasında zırhla araçlarla önlem alırken, yaralanan 2 kişi ise olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgada polisin tabancayla havaya ateş açma anı ise cep telefonlarıyla görüntülendi. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karaköprü Belediyesi bahçesinden havaya ateş açılması

Kavgada yaralanan şahıs ambulansa konulması

Polis belediyede önlem alması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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