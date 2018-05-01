Dha Yurt Bülteni - 16

Gölbaşı'nda toplu balık ölümleri tedirgin etti

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sulama kanalında meydana gelen toplu balık ölümleri köylüleri tedirgin etti.

İddiaya göre Gölbaşı Gölü'ne bağlı sulama kanalında toplu balık ölümleri meydana geldi. Gölbaşı kanalizasyon suyunun suya karışması ve sulama kanalındaki suyun da azalması dolayısıyla sonucu toplu balık ölümlerinin meydana geldiğini söyleyen Karaburun Köyü sakinleri, "Gölbaşı kanalizasyon suyunun bu kanala karışmasından dolayı su kirlendi ve toplu balık ölümleri yaşandı. Biran önce yetkililerin bu noktada önlem almasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sulama kanalındaki ölü balıklar

-Köylülerin konuşmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

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İbrahim Tatlıses'ten vekil adaylığı için başvuru yaptığı AK Parti'ye ziyaret (2)

İBRAHİM TATLISES, ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

AK Parti İzmir 1'inci bölgeden milletvekili aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ü makamında ziyaret etti. İbrahim Tatlıses ile Aydın Şengül'ün görüşmesi, basına kapalı olarak gerçekleşti. Baston yardımı ile ayakta durduğu gözlenen Tatlıses, mitingteki konşuma nedeniyle özellikle sosyal medyadan tepki görmesini soran gazetecilere, "Olabilir, çok önemli değil. Biz kendi içimizi, ruhumuzu, dilimizi biliyoruz. O nedenle çok önemli değil" dedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de, Tatlıses'in nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek, "Tatlıses aday olur olmayabilir, bilmiyoruz. Siyasette daha yeni. Nasıl bir süreç izleneceği konusunda kendisini bilgilendirdik. Süreç devam ediyor" diye konuştu. Şengül daha sonra konuğunu uğurladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İbrahim Tatlıses'in il binasına girişi

-İbrahim Tatlıses'in açıklaması

-AK parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün açıklaması

-İbrahim Tatlıses'in binadan ayrılması

Haber: Umut KARAKOYUN- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Diyarbakır'da 1 Mayıs coşkusu

DİYARBAKIR'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylar eşliğinde, coşkuyla kutlandı.

İstasyon Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs etkinliğine çok sayıda kişi katıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydanda güvenlik önlemi alırken, alana çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, alan çevresindeki 5 ayrı noktada arama noktası oluşturdu. Tertip komitesince belirlenen bayrak ve flamalar dışında afiş ve flamalarla alana girilmesine izin verilmedi. Seyyar satıcılar da alana alınmadı. Çalınan Kürtçe ve Türkçe şarkıları eşliğinde halayların çekildiği kutlamalarda, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli konuşma yaptı. Etkinliğe katılanları Kürtçe selamlayarak, konuşmasına başlayan Temelli, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer tutuklu vekillere selam gönderdiğini söyledi.

Demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerini belirten Temelli, "Bugün demokratik siyasete tahammülsüzlüğün en önemli örneği kayyumlardır. Bütün hakları gasbederek, bir kayyum coğrafyası yarattılar. Neden kayyum atadıklarına dair hiçbir gerekçeleri yok, olamaz da. Halkın iradesini gasbedenler, halkın seçilmişlerini görevden alarak, tutsak ederek, oraya kayyum atadılar. Kayyumların ilk işi yolsuzluk oldu. Bu belediyeleri yıllarca izlediler, bir tek kuruş yolsuzluk bulamadılar; ama atadıkları kayyumların hepsi yolsuzluk yaptı. Şimdi hepsi, valizini toplamış. Bu bölgede çalışan ne kadar kayyum, bürokrat varsa çantalarını toplamışlar; AKP'den aday olmaya gidiyorlar. 24 Haziran'da AKP'ye buradan oy çıkacak mı? Aman çıkmasın" diye konuştu.

'BİZİ GÜÇLÜ KILAN, ORTAK VATANIMIZDA CUMHURİYET İNADIMIZDIR'

Tüm haklara ve sandıklara sahip çıkacaklarını vurgulayan Temelli, "Tüm halkımız, kadınlarımız, gençlerimiz artık birer müşahittir. Herkes oyuna, siyasi iradesine sahip çıkacaktır. Bunların hilesine, oy çalma hesabına, zulüm ve şiddetine, sandık başlarına atadıkları kayyumlara karşı biz yan yana, oyumuza geleceğimize de irademize de sahip çıkacağız. Artık irademizi, kimliğimizi, geleceğimizi kimseye vermeyeceğiz. Kimsenin bizim yerimize söz söyleme hakkı olmayacak. Halklar kendi sözünü söyleyecek. Yerel demokrasi ile güçlendirilmiş parlamenter demokrasi için mücadele edeceğiz. Bizi güçlü kılan, çoğulcu demokratik anlayışımızdır. Bizi güçlü kılan, ortak vatanımızda demokratik cumhuriyet inadımızdır" dedi.

Güçlü bir adayla 24 Haziran'da seçime gireceklerini dile getiren HDP'li Temelli, şunları söyledi:

"Ya HDP ile beraber siyaset yapmayı öğreneceksiniz ya da bu çözümsüzlük içinde siz de çürüyüp gideceksiniz. O yüzden en güçlü adayımızla Cumhurbaşkanı, milletvekili adaylarımızla programımızdan, mücadelemizden aldığımız güçle 24 Haziran'da seçimlere gireceğiz. En güçlü adayımız olarak bizim adayımız çıkacak, hepsinin başına taş düşecek. Çünkü bizim programımız, demokrasinin ve umudun programıdır. Bizim programımız Kürt sorununun çözüm programıdır. Bizler yürüdükçe demokrasinin, barışın yolu açılır. HDP ile bu ülkeye barış da demokrasi de huzur da gelecek. Dönen dönsün yolundan, biz dönmeyiz."

HDP Eş Genel Başkanı Temelli ve beraberindekiler, daha sonra çalınan şarkılar eşliğinde halay çekti.

Görüntü Dökümü:

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Alana aranarak alınanlar

Güvenlik önlemleri

Çalınan şarkılar

Alanda halay çekenler

Bayrak sallayanlar

Sezai Temelli'nin konuşması

Halay çekmeleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR,

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Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü

DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Otomobil ikiye bölünürken, sürücü yaralandı.

Kaza öğleden sonra, Metek Mahallesi'nde meydana geldi. Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Eren Çelebi idaresindeki 81 AE 606 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Otomobil ikiye ayrılırken, Eren Çelebi yaralandı. Eren Çelebi, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Otomobilin ikiye ayrıldığını görenler şaşkınlıkla baktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Otomobilden detaylar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN PKK'LI TERÖRİST SAĞ ELE GEÇİRİLDİ (2)- YENİDEN

SİİRT'in Eruh ilçesinde dün düzenlenen hava destekli operasyonda sağ olarak yakalanan teröristin, kırmızı bültenle aranan 'Malik' kod adlı Osman Özonal olduğu açıklandı.

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği hava destekli operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nın 'Gri' listesinde aranan PKK'lı 'Adil' kod adlı Muhdi Başçı (28) öldürüldü, 1 terörist de sağ yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıkalamada, yakalanan teröristin de kırmızı bültenle aranan 'Malik' kod adlı Osman Özonal olduğu belirtildi. TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Siirt-Eruh'da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edilmiştir. Teröristle beraber 2 AK 47 piyade tüfeği ile buna ait mermiler, iki el bombası ve muhtelif malzeme ele geçirilmiştir."

DİYARBAKIR, -

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AFRİN'DE TUZAKLANMIŞ PATLAYICI İMHASI SÜRÜYOR

ZEYTİN Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Afrin ilçesinin Arapuşağı köyünde TSK birlikleri tarafından yapılan kontrollerde, teröristler tarafından tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen 20 Ocak günü Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile birlikte Suriye'nin Afrin ilçesindeki terör örgütlerine yönelik, 'Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. TSK ve ÖSO güçlerinin ilerleyişiyle 18 Mart günü kontrol altına alınan Afrin, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlendi. İlçe ve kırsalındaki köylerde kontrolü sağlayan TSK birlikleri teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların tespit ve imhasına yönelik çalışma başlattı.

TSK birliklerinin yaptığı denetimlerde bugüne kadar Afrin ve kırsalında tespit edilen 206 mayın ve 1079 el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha edildi. Kontrollerini sürdüren TSK birlikleri bugün de Arapuşağı köyü bölgesinde tökez teliyle tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcıyı tespit etti. El yapımı patlayıcılar alınan önlemlerin ardından kontrollü şekilde imha edildi.

GAZİANTEP, -

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SAVCI UZUN'UN ŞEHİT EDİLMESİNDE 'İŞBİRLİKÇİ' PKK'LI YAKALANDI

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK terör örgütü ile bağlantılı olarak cezaevinde tutuklu kaldığı tespit edilen Fırat G. (27) ile üzerinde yabancı bir ülkeye ait kimlik kartı bulunan eşi Berivan G. (29) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fırat G., tutuklanarak cezaevine konuldu. Fırat G.'nin, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un şehit edilmesinde 'işbirlikçi' olarak adının geçtiği tespit edildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Üyüklütatar köyünde devriye gezdikleri sırada sırt çantalı iki şüpheli yakaladı. Sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalıştıkları tespit edilen şüphelilerin Berivan G. ve eşi Fırat G. oldukları belirlendi. Gözaltına alınan çiftten Berivan G.'nin üzerinde yabancı bir ülke vatandaşı adına düzenlenmiş kimlik kartı bulundu.

SAVCININ ŞEHİT EDİLMESİNDE 'İŞBİRLİKÇİ' ÇIKTI

Silahlı terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu belirlenen Fırat G.'nin terör örgütü üyeliğinden Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiği, ayrıca 2012 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ile ilgili olarak yaralı olarak ele geçirilen Azad Çüngüş kod adlı PKK'lı teröristin ifadesinden Fırat G.'nin 'işbirlikçisi' olarak adının geçtiği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Edirne Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan şüphelilerden Berivan G. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen ve Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı bir köyde öğretmen olduğu belirlenen Fırat G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, -