Dha Yurt Bülteni- 16

Malatya'daki darbe girişimi davasının 10'uncu duruşmasına devam edildi (3)

VAROL: VATANDAŞLARA ATEŞ AÇILMASI YÖNÜNE EMİR ASILSIZ

Malatya'daki Kalkışma Davası'nın 10'uncu duruşmasının ikinci oturumunda Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan esas hakkında savunmasını yapan 2'nci Ordu Dönemin Harekat Başkanı Piyade Kurmay Albay Erkan Varol, "Benim gelecek mesajdan haberim yoktu. Sıkıyönetim mesajı Genelkurmay'dan 23.00'den sonra geldi. Mesajlar geldi. Çıktı alındı ve bana getirildi. Bende amirim Serdar Sevgili'ye verdim" dedi.

Piyade Kurmay Albay Varol, savunmasında, O gece 22.00 civarında izne ayrılan Kurmay Başkanı Avni Angun'un kendisini aradığını, Malatya'da bir şey olmadığını söylediğini ifade ederek, "Beni aradığı saatte hiçbir mesaj gelmemiş, hareketlilikte yoktu. Gelen mesajları teknik olarak görmeme imkanım yok. O gece amirim olan Mustafa Serdar Sevgili ve Avni Angun'dan emir almadım, kendi aslarıma da darbeyle ilgili hiçbir emir vermedim" diye konuştu.

VAROL: SIKIYÖNETİM EVRAKIYLA BENİM HİÇBİR ALAKAM YOK

Varol, darbeden haberinin olmadığını ve gelecek mesajları beklemediğini savunarak, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Benim gelecek mesajdan haberim yoktu. Sıkıyönetim mesajı Genelkurmay'dan 23.00'dan sonra geldi. Mesajlar geldi, çıktı alındı ve bana getirildi, bende amirim Serdar Sevgili'ye verdim. Bu tür mesajlarda olağanüstü terör saldırılarında alınacak tedbirler olduğu için Serdar Sevgili'ye verdim. Bir as olarak amirime mesajı verdim. Sıkıyönetim evrakıyla benim hiçbir alakam yok. Sıkıyönetim mesajını ne sordum ne de haberim var kaldı ki en son gören kişi benim. 2'nci Ordu Harekat Başkanı olarak üzerimde bir Tuğgeneral, Tümgeneral ve Orgeneral var, emir verecek konumda olmadığım açıktır."

VAROL: VATANDAŞLARA ATEŞ AÇILMASI YÖNÜNE EMİR ASILSIZ

Orduevi önünde toplanan vatandaşlara ateş açılması yönüne emir verdiği iddialarının asılsız olduğunu kaydeden Varol, "15 Temmuz akşamında harekat merkezinde bulunduğumda Ayşe Şahin, telefonla ayarak, orduevine takviye birlik istedi. 'Halkın kendilerini linç edeceğini, kameraları kırdıklarını' ağlamaklı bir şekilde iletti. Bende 'sakin olmasını, askerleri kışkırtmamasını' istedim, olay bundan ibarettir. Nöbetçi subay Ayşe Şahin'in harekat merkezini araması tuhaftır. Ordu evi ile ilgili iddialar asılsızdır" diye konuştu.

ERGÜN: KOKTOD BİRLİKLERİNİN HAZIRLANMASI YÖNÜNDE EMİR VERMEDİM

Davanın duruşmasının 2'nci oturumunda esas hakkında savunma yapan dönemin Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Alay Komutanı Albay Mehmet Ergün, kalkışma gecesi kışlaya dönerek emir komutayı almadığını savundu.

Tutuklu bulunduğu Rize E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla esas hakkında savunmasını yapan Ergün, KOKTOD (Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi) birliklerinin hazırlanması yönünde emir vermediğini savunarak, "O gece kışlaya hiç kimseyi çağırmadım. Kendi ekibimde yok. Emir komutayı almadığımı çok net şekilde ortaya koyduk"beyanında bulundu.

Genelkurmay ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan kimseyle görüşmediğini ifade eden Ergün, savunmasında şunları söyledi:

"22.40'da mesaj harekat yıldırım öncelikli olağanüstü bir mesaj geldi. Yılda bir kere gelir ya da gelmez. Mesajın çok gizli olmasından farklı olarak harekat yıldırımlı olmasıdır. Böyle bir mesajı 'bildirmeme gerek yok' desem komik duruma düşerim. 22.40'da mesaj elektronik olarak muhabere merkezine geldi. Kaba bir incelemeden sonra (Kışla Nöbetçi Amiri Yarbay) Sinan Babaçoğlu, 'alay komutanını arayalım' diyor. Ben de 'ara, çok önemli bir mesaj' dedim. Kendisine, 'bu mesajı ara haber ver' dedim. Telefonla bir görüşme yaptı. 'Komutanım hemen alaya gelin' dedi ama mesajdan ayrıntılı bahsetmedi."

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Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

EGE Denizi'nin Yunanistan tarafında, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre bugün saat 18.56'da Ege Denizi'nde, Bodrum'un yaklaşık 120 kilometre açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ege Denizi'nin Yunanistan tarafında meydana gelen deprem, Türkiye kıyılarından hafif şiddette hissedildi.

BODRUM (Muğla),

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Çeşme'de karada ve denizde toplam 92 kaçak yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 63'ü karada, 29'u da denizde olmak üzere toplam 92 kaçak yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sabah satlerinde Çeşme kıyılarında kendilerini Yunanistan'ın Sakız Adası'na götürecek botu bekledikleri belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 63 Suriyeli yakalandı. Kaçaklar, minibüslere bindirilerek, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Kimlik tespiklerinin ardından Suriyeliler, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aynı gün saat 15.00 sıralarında bu defa Sahil Güvenlik Çeşme Kolluk Destek Timi'ne Boğazada Mevkisi yakınlarında bir lastik botta kaçaklar olduğunu ihbarı geldi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, botu durdurup, 29 Suriyeli kaçağı yakaladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG 30 ve KB 4309 botlarına alınarak kurtarılan kaçaklar, Çeşme İskelesi'ne getirildi. Burada kimlik tespitleri yapılan kaçaklar, daha sonra Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Kaçakların İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin de tamamlanmasının ardından, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yakalanan kaçakların Çeşme İskelesi'nde görüntüleri

-Kaçakların jandarma aracına bindirilmelerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Güneş ATAGÖZ/ ÇEŞME (İzmir),

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Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kazada yaralandı (2) – YENİDEN

BURDUR'un Karamanlı ilçesi yakınlarında otomobiliyle trafik kazası geçiren Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı (64), yaralandı. Sağlık durumu iyi olan Kabaklı, Isparta'ya sevk edildi.

İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine giden halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı'nın kullandığı 34 SL 4645 plakalı otomobil, saat 16.30 sıralarında Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyü yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

ISPARTA'YA SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri otomobilde tek olan ve yaralanan Esat Kabaklı'yı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kabaklı buradaki ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kazayı duyarak hastaneye gelen Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Esat Kabaklı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Yılmaz, "Ailesiyle görüştü, kardeşleriyle görüştü. Hayati tehlikesi yok. Saat 16.30 sıralarında Karamanlı ilçemizde tek taraflı bir kaza yaptı. Sol kolunda kırık var. Baş kısmında çarpmadan kaynaklı dikiş atılan yerler var. Göğsünde çarpmadan kaynaklanan kanama var. Göğüs cerrahi bulunmadığı için tedbir amaçlı Isparta'ya sevk ettik. Bilinci açık. Çok şükür hayati tehlikesi yok. Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

BAKAN SOYLU ARADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Vali Şerif Yılmaz'ı telefonla arayarak sanatçının durumu hakkında bilgi aldı.

Esat Kabaklı, ambulansa binerken gazetecilere, "Allah'a şükür iyiyim" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Esat Kabaklı'nın yaralandığı kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Kabaklı'nın bulunduğu otomobilin seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktığı ve yolda savrulduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Pansuman odasında müdahale

Vali Şerif Yılmaz'ın ziyareti

Vali Şerif Yılmaz'ın açıklaması

Esat Kabaklı'nın sedyede hastaneden çıkarılması

İçişleri Bakanı ile Vali'nin telefonda görüşmesi

Esat Kabaklı'nın ambulansa bindirilmesi

Ambulansın gidişi

Hastane dış plan görüntü

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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