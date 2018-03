Dha Yurt Bülteni-16

Edirne'de nehirlerde 'kırmızı taşkın alarmı' sürüyor (3)

ANNE KÖPEĞİ ASKER KARŞIYA GEÇİRDİ

Taşkın nedeniyle trafiğe kapanan Tunca köprüsünün başında kalan anne bir köpek askerler tarafından alınarak araçla Meriç ve Tunca köprülerinin arasında kalan bölgeye götürüldü. Çevredeki vatandaşlar, köpeğin iki köprü arasında yavruları olduğunu ve emzirmek için karşıya geçmek istediği söyledi. Bunu anlayan askerlerinde araca alarak karşı tarafa götürdüklerini köpek daha sonra yavrularını bularak emzirdi.

15 KAÇAĞIN KAYBOLDUĞU İDDİASI

Edirne'de taşkın riski yaşanırken, Meriç nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen bir grup kaçağın Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici ve Serem köy civarında botları devrilerek kaybolduğu iddia edildi. Edirne Valisi Günay Özdemir, konunun araştırıldığını ifade ederek, "Böyle bir bilgi var ama olup olmadığını bilmiyoruz. Yeri tam tespit edemedik. Şu anda bir bilgi var olup olmadığını bilmiyoruz. Bu bilgi ne kadar doğru onu da bilmiyoruz. 15 mülteci bilgisi tam net değil" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Köpeğin köprü başında dolaşması

-Vatandaşların yavrularını emzireceğini anlatması

-Askerlerin araca köpeği koymaları

-Aracın karşıya geçişi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,-

İnsan Hakları Anıtı'ndaki "İnsani Hakları bildirgesinin" yazılı olduğu levhalar ve "güvercin" figürleri söküldü

DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda bulunan İnsan Haklar Anıtı'ndaki "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi" maddelerinin yer aldığı metal levhalar ve barışı temsil eden güvercin figürleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yerinden söküldü.

Merkez Bağlar ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Koşuyolu Parkı'nda bulunan İnsan Hakları Anıtı'ndaki 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin yer aldığı metal levhalar ve 'Barış güvercini' olarak bilinen figürler kimliği belirsiz kişi yada kişilerce yerinden söküldü. Sabah saatlerinde parka gelen vatandaşlar, anıtın her iki tarafında bulunan ve üzerinde "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi2 maddelerinin yazılı olduğu metal levhalar ile barışı temsil edehn güvercin figürlerinin olmadığını fark etti.

Diyarbakır'da insan hakları ve hak ihlalleri ile ilgili bir çok basın açıklamasının yapıldığı yerde bulunan İnsan Hakları anıtı önünde, Sur ilçesinde zarar gören Dört ayaklı minare'de basın açıklamasının ardından, çıkan çatışmada vurularak öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin cenaze töreni yapılmıştı.

Görüntü Dökümü:

-Parktan görüntüler

-Anıttan görüntüler

-Bildirgenin kaldırıldığı anıttan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,

Zihinsel engelli genç, cemevini 3'üncü kez ateşe verdi

ERZİNCAN'ın Ganiefendi köyünde yaşayan zihinsel engelli Ufuk T.(20), cemevini 3'üncü defa ateşe verdi. Dumandan etkilenen Ufuk T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Erzincan'a 20 kilometre uzaklıktaki Ganiefendi köyünde meydana geldi. Köyün içerisinde bulunan cemevinden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar kendi imkanları ile alevlere müdahale etmek istedi. Bu sırada dumandan etkilenen zihinsel engelli Ufuk T. binadan çıkartıldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürülürken, cemevinde hasar meydana geldi.

AYNI CEMEVİNDE 3'ÜNCÜ YANGIN

İhbarın ardından olay yerine giden Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu bina ve çevresinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Akkoyunlu, konuyu araştırdıklarını gereğinin yapılacağını ifade etti. Ufuk T.'nin geçen yıllarda da cemevini ateşe verdiğini belirten köylüler, okul camlarını da kırdığını ancak engelli olduğu için ellerinden bir şey gelmediğini söylediler. Vatandaşlar, yaşanan olayların sona ermesi için yetkililerden yardım istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yanan binadan görüntü

-Binanın içinden genel detay görüntü

-Jandarmanın inceleme yapması

-Jandarma komutanın olay yerine gelmesi ve vatandaşlarla görüşmesi

-Köylülerin açıklamaları

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

BODEX Fuarı açıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 3'üncüsü düzenlenen Bodrum Turistik İşletmeler Donanımı ve Gıda ihtisas Fuarı (BODEX), açıldı. Fuarda 50 stantta 90 markanın ürünleri, sektör temsilcileriyle buluştu.

Marmaris Fuarcılık tarafından düzenlenen BODEX Fuarı, Herodot Kültür Merkezi'nde 3'üncü kez açıldı. İhtisas içerikli BODEX'in açılışı; Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve çok sayıda sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Fuar ve organizasyon firmasının Genel Müdürü Volkan Gülcan, "Bölgede sürdürülebilir fuar ve organizasyonlar gerçekleştiren firmamız, turizm tedarik kapsamında 28-31 Mart arası BODEX Fuarı ile sezon öncesi hazırlık yapan sektör temsilcilerini binlerce marka ile bir araya getirdi. BODEX Fuarı'nın bölgeye kazandırılmasında emeği geçen Marmaris Fuarcılık Genel Müdürü Volkan Gülcan başta olmak üzere emeği geçen kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz" dedi.

Belediye Başkanı Kocadon ise "Bodrum'da da yavaş yavaş fuar etkinlikleri başladı. Bu yıl 3'üncüsünü yapıyoruz. 90 firma katılıyor, giderek artan bir ivme var. Tabii Bodrum ismi de çok önemli. Türkiye'de bilinen bir isim, böyle olunca katılımcılar da farklı bir gözle yaklaşıyorlar. Ama her şeyden önce bizim gerçekten uluslararası fuarlar yapabileceğimiz alanlar yaratıp, bir an önce de bu fuarları yapmamız gerekir. Bodrum'a da bu yakışır. Daha önce de kongre merkezi projesinde böyle bir alan oluşturmuştuk ama bu projeyi gerçekleştiremedik. Yer vardı milli emlakla anlaşamadık, şimdi yeni bir arayış içerisindeyiz. Alanı bulduğumuz anda Bodrum'a yakışan kongre ve fuar alanını yapacağız. Antalya'ya fuarcılık anlamında her an rakip olmaya hazırız" dedi.

Sektör temsilcileri fuarda, restoran ekipman tedarikçilerinden, endüstriyel mutfak, çamaşırhane makine ve gereçlerine, otel tekstili ve dekorasyon malzemelerinden mobilyalara, temizlik malzemeleri ve jeneratör sistemlerine kadar A'dan Z'ye her şeyi bulabilecek. Katılımcılar ardından stantları gezerek ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Ücretsiz ziyaret imkanı sunan BODEX Fuarı, 31 Mart'ta sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fuarın açılışından,

Stantlardan genel detay görüntüler,

Firma genel Müdürü Volkan Gülcan ile röp,

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile röp.

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR/ BODRUM(Muğla), DHA)

Fakıbaba'dan; Cumhurbaşkanı talimatıyla Mardin'de elektriklerin kesildiği iddialarına yalanlama

MARDİN'de temaslarını sürdüren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, elektriklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kesildiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, bunun mümkün olamayacağını söyledi.

Mardin'in bazı ilçe ve kırsalında yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım tarafından sorunu çözülmekle görevlendirilen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, valilik ve teşkilat ziyaretlerinin ardından çiftçilerle biraraya geldi.

İlk olarak Mardin Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Fakıbaba, burada DEDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel'in de katılımıyla yaklaşık 3 saat süren ve basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya ayrıca, AK Parti Mardin milletvekilleri Orhan Miroğlu ile Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, ilçe kaymakamları, protokol üyeleri ve bazı davetliler katıldı. Buradaki toplantının ardından AK Parti Mardin il teşkilatına geçen Fakıbaba, partililerle bir araya geldi.

Çiftçilerin geçen hafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mardin ziyaretinin gecesinde, DEDAŞ tarafından elektrik kesildiği ve bu emri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiği iddiaları değerlendiren Bakan Fakıbaba, bunun mümkün olmadığını, iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. Başbakan Binali Yıldırım'ın görevlendirmesinin ardından Mardin'e geldiğini hatırlatan Fakıbaba, "Başbakanımız hemen dün beni ve iki arkadaşımı görevlendirdi. Benim programımda yoktu, 'Fakıbaba gideceksin, Mardin'de ne oluyor, ne bitiyor çözeceksin' dedi. Hele Cumhurbaşkanımızın o güzel mitinginden sonra elektriklerin kesilmesi, güya Cumhurbaşkanımız demiş ki, 'elektriklerini kesin.' Öyle bir algı yaratılıyor. Oysa bizim Cumhurbaşkanımızın Mardin'e ne kadar değer verdiğini ben bilen kardeşlerinizdenim. Öyle bir şeyin olması mümkün değildir" dedi.

Bakan Fakıbaba, daha sonra çiftçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve DEDAŞ yetkilileri ile birlikte basına kapalı bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan Fakıbaba, "Hakikaten bir problem vardı. Ben gelirken Mardinli hemşerilerimin dürüstlüğünden, adaletinden çok emin olarak geldim. Bu sorunu çözeceğimize inanarak geldim. Tabi bu çözümde sayın valimizin, il başkanımızın, milletvekillerimizin, sivil toplum örgütlerinin, muhtarların ve bütün Mardinli hemşerilerimin katkısı oldu. Haklı istekleri vardı 'enerji yok' dediler. Biz hemen iki tarafla da konuştuk. Şimdi hemen telefon edip enerjiyi verdireceğiz. Onlar mutlu olacaklar. Biz de tabi Mardinimiz'e bir şeyler kazandırmanın büyük bir mutluluğuyla Ankara'ya gideceğiz" diye konuştu.

Görüntü Sıralaması

-Bakanın valilikte toplu fotoğraf çektirmesi

-Esnaf ziyareti

-Partililerle biraraya gelmesi

-Otelde çiftçilerle biraraya gelmesi

-Bakan Fakıbaba'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -