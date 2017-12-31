Dha Yurt Bülteni-16

Yeni yıla görev başında girdiler



Kocaeli'de, sağlık, itfaiye ve emniyet personelleri yeni yıla görev başında girdi.



Kocaeli'de yılbaşı akşamı sağlık, itfaiye ve emniyet personelleri gece boyunca vatandaşların güvenliği ve huzuru için görev yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi personelleri olası yangınlara karşı hazır bekledi. Tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan itfaiye eri Seçkin Yanık, "Biz tüm tatillere, yeni yıla görev başında giren kurumlardan birisiyiz. Vatandaşlarımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri ve yeni yıllarını rahat bir şekilde kutlamayabilmeleri için görevimizin başındayız. İtfaiyeciler olarak vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu bir yeni yıl diliyoruz" dedi. Hastanelerde de acil servisler yoğun bir şekilde mesai harcadı. Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis Nöbetçi Hekimi Uzman Doktor Ergün Sevinç, "Bugün Kocaeli Devlet Hastanesi'nde görevli hekimlerden ve idari personel olarak acilde görevimizin başındayız. 1 acil uzmanı, 4 pratisyen doktoru, 2 uzman, 1 cerrahi müdahale doktoru ve şefler olmak üzere 10 hemşire, 3 sağlık memuru, 2 laboratuvar teknisyeni ve 2 triaj görevlisi olmak üzere yılbaşı akşamı görevimizdeyiz" diye konuştu. Yaklaşık 2 bin polisle görev yapan emniyet teşkilatı ise, halkın huzur ve güveni için yoğun çaba sarf etti. Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memurları, yeni yılı mesai arkadaşlarıyla kutladı.



Görüntü Dökümü:



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itfaiye erlerinden görüntü



itfaiyenin göreve çıkış yapması



itfaiye aracı içinden görüntü



itfaiye eri ile röp.



hastane içinden görüntü



doktorun hastayı muayene etmesi



nöbetçi doktor ile röp.



karakoldan görüntü



detay



Haber: Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli),



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Başbakan Yıldırım: Gün, birlik olma ve beraber olma günüdür (4)



DAĞ KOMANDO OKULU'NU ZİYARET ETTİ



Başbakan Binali Yıldırım, partisinin il kongresinin ardından Isparta Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Şehmus Günaydın ile bir süre görüşen başbakan Yıldırım, daha sonra Dağ Komando Okulu ziyareti için Eğirdir'e gitti. Bu ziyaret öncesinde dağ komando okulunun Barla'daki eğitim tesislerini gezen Başbakan Yıldırım, burada komandoların gösterisini izledi. Başbakan Yıldırım, sonrasında Eğirdir ilçe merkezindeki Dağ Komando Okulu'na geldi. Buradaki ziyaretin ardından Başbakan Binali Yıldırım, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.



Görüntü Dökümü



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-Başbakan Yıldırım'ın yemek yemesi



-Başbakan Yıldrıım'ın askerlerle sohbet etmesi



-Genel ve detay



Haber: ISPARTA,



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Zatürreyi yendi, annesi ve dayısıyla kazada öldü - Yeniden







Osmaniye'nin Kadirli meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden diyetisyen Habibe İnandı (26) ile annesi Zeynep İnandı (48) ve dayısı Mustafa İnandı'nın (32) cenazeler, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yan yana toprağa verildi. Habibe İnandı'nın uzun süre Adana'da zatürre tedavisi gördüğü, kaza günü hastalığı yenip eve döndüğü ortaya çıktı.



Bir süre Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde zatürre tedavisi gören Habibe İnandı, hastalığı yenip tedavisi tamamladıktan sonra ailesiyle hastaneden ayrıldı. Andırın'a gitmek üzere yola çıkan Mustafa İnandı yönetimindeki 80 DS 920 plakalı otomobil, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Serkan Yılmaz'ın (24) kullandığı 01 Y 518 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada Habibe İnandı, annesi Zeynep İnandı ile aracı kullanan dayısı Mustafa İnandı hayatını kaybetti, babası İsmail İnandı ile kamyonette bulunan Serkan Yılmaz, Mehmet Yılmaz ve Osman Kızılkan yaralandı.



YAN YANA DEFNEDİLDİ



Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Habibe İnandı ile annesi Zeynep ve dayısı Mustafa İnandı'nın cenazeleri uzun araç konvoyu ile Andırın'ın Efirağızlı Mahalle Mezarlığı'na getirildi. TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan, inandı ailesi ile yakınları ve vatandaşlarının katılımıyla kılınan namazın ardından cenazeler yan yana toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan İsmail İnandı'nın kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Araç konvoyu



Cenazelerin defnedilmesi



Durmuşoğlu'nun mezara toprak atması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 682 MB



Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ,



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Sivas ve Tokat'ta Mekke'nin Fethi kutlandı



Sivas ve Tokat'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından 'Mekke'nin Fethi' gecesi düzenlendi.



Sivas'ta Mekke'nin fethinin 1387'nci yıldönümü nedeniyle 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen programa yaklaşık 2 bin kişi katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Ugandalı hafız Seyfullah Muhammed Kıyaze tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Programda konuşan AGD Sivas Şubesi Başkanı Bülent Şimşek, Mekke'nin fethinin önemine değindi. Fetih ruhunun her yıl genç nesillere aktarılması gerektiğini belirten Şimşek, "Mekke şehirlerin anasıdır. Kabe ise yeryüzündeki bütün müslümanların kıblesidir. Biz şehirlerin anası Mekke'nin fethinin önemini özellikle genç nesile her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gerektiğine inanıyoruz. Mekke'den sonra yeryüzünde en eski şehir Kudüs'tür. Mescid-i Aksa ise ilk kıblemizdir. Kudüs 100 yıllık bir işgal altındadır. Bu işgalin devam ediyor olması canımızı yakmaktadır. Genç nesiller mutlaka fetih ruhunu anlamalı, fet,h ve işgal arasındaki farkı bilmeli, fetih aşkıyla yaşamalıdır. İstanbul'u, Diyarbakır'ı Kudüs'ü, Mekke'yi birbirine bağlayan ruh fetih ruhudur." dedi.



Programda Kemal İbni Hümam Vakfı Sivas Fetih Spor Kulübü Karete takımı ve Türkiye Kung Fu ve Wushu Milli Takımı gösteri yaptı. Programda Sivas Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi. Ayrıca AGD tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi. Program, ilahi grubu Grup Kıyam'ın 'Mekke' konulu ezgileriyle sona erdi.



TOKAT'TA DA KUTLANDI



Anadolu Gençlik Derneği Tokat Şubesi tarafından organize edilen 'Mekke'nin Fethi' programı Hüseyin Akbaş Kapalı Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Geceye yaklaşık bin kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan AGD Tokat Şube Başkanı Hüseyin Reel, "Anadolu Gençlik Derneğimiz malum olduğu üzere 81 vilayetimizde ve yaklaşık 900 bölgede bugün Mekke'nin fetih ve Kudüs gecesini kutlamaktadır. Buraya gelen hanım efendilere ve beyefendilere ben bugün, miladi yılbaşı içkinin en çok içildiği bu gece, kumarın en çok oynandığı bu gece 'uzak durun bu menhiyattan, fuhuştan fücurdan' demeye gerek görmüyorum. 'Neslinizi çocuklarınızı koruyun, imanlı ve ahlaklı gençlik yetiştirmek için gayret edin' demeye gerek duymuyorum. Kudüs İslam'ındır, Yahudi mallarını boykot edin. 'Yahudilere Hıristiyanlara benzemeyin, onların adetlerini kutlamayın, onlar gibi olmayın' demiyorum. Çünkü buna gerek görmüyorumö dedi.



Düzenlenen program ilahi ve sinevizyon gösteri ile son buldu.



Görüntü Dökümü:



-Sivas'taki programdan görüntüler



-Kuran okunması



-AGD aşkanını konuşması



-Gösteriler



-Tokat'taki etkinlik



-Şube başkanını konuşması



-Detaylar



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Halil İbrahim YEL/SİVAS-TOKAT,