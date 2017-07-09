Dha Yurt Bülteni - 15

PKK'lı teröristler, iş makinesi taşıyan konvoya saldırdı; 4 ölü, 1 yaralı (2)



ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI



Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin güvenlik yolununun yapımını üstlenen firmanın şantiyesine iş makinesi götüren konvoya yönelik düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 2 kişi de, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Böylece, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıkarken, yaralı 1 kişinin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.



Haber: HAKKARİ / Yüksekova,



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Tunceli'de karayolunda patlama: 1 sivil yaralandı



TUNCELİ-Erzincan karayolunun Pülümür ilçe çıkışında PKK'lıların yola döşediği el yapımı patlayıcı, bir aracın geçişi sırasında patlatıldı. Patlamada 1 vatandaş yaralanırken, patlamadan sonra karayolu trafiğe kapatıldı.



Erzincan'dan Elazığ istigametine gitmekte olan Erdal Özbek isimli Türk kökenli Alman vatandaşının kullandığı kamyonetin bugün akşam saat 19.10 sıralarında Pülümür ilçesine 5 kilo metre kala geçiişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlaycı infilak ettirildi. Yaralanan Özsbek'e ilk müdanhale Pülümür sağlık ocağında yapıldıktan sonra ambulans ile Tunceli Devlet hastanesine kaldırılarak tadavi altına alındı.



Olaydan sonra patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda JÖH timi sevk edilirken patlama nedeniyle karayolunda büyük bir çukurun oluştuğu ve yolun trafiğe kapandığı belirtildi. Patlamının olduğu bölgede PKK'lıların olduğu tahmen edilen bir bölge yoğun ateş altına alındı ve o anlar bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Konu ile ilgili Tunceli valiliğinden yapılan yazlı açıklamada ise şöyle denildi:



"08 Temmuz 2017 günü saat 19.10 sıralarında Pülümür-Erzincan karayolunun 5.km sinde daha önceden yola yerleştirilmiş olan EYP düzeneği bölgeden geçmekte olan Ford kamyonetin geçişi esnasında patlatılmıştır. Meydana gelen patlama neticesinde, kamyonet yan yatmış ve kamyonette bulunan bir sivil vatandaşımız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.Yaralanan vatandaşımız Pülümür ilçemizde yapılan ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesine getirilmiş olup, sağlık durumu iyidir.Ayrıca olay bölgesinde patlama nedeniyle oluşan tahribatın giderilmesi ve olay yeri inceleme çalışmalarının sekteye uğramaması amacıyla, Pülümür-Erzincan karayolu ikinci bir duyuruya kadar her iki yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır."



Görüntü Dökümü:



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-Yaralı vatandaşın ambulans ile Tunceli Devlet Hastanesine getirilmesi



-Yaralanın ambulanstan indirilmesi



-Acil servise alınması



-Detay görüntüler



-Patlamanın olduğu bölgede ateş altına alınan bir nokta



-Siilah sesleri



Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,-



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Yangıda ev kül oldu



TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yanında ev kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi 66 yaşındaki Mehmet Öküzcü yanan evini ailesiyle birlikte gözyaşlarıyla izlerken, yangında evin yanı sıra 3 yavru kedi yanarak telef oldu.



Olay, ilçeye bağlı Evrenbey Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Öküzcü'ye ait 7 çocuğu, annesi ve eşiyle birlikte 10 kişinin yaşadığı tek katlı evde kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları görenleri ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mahalleli de traktörlere takılı su tankerleriyle yangın söndürmeye çalışmalarına destek erdi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında evde 3 yavru kedi yanarak telef olurken 1 yavru kediyi ise yangından kurtarıldı. Yangın sırasında ev sahibi Mehmet Öküzcü ve ailesi yanan evlerine gözyaşlarıyla izledi. Öküzcü, "Ben meradayken bana komşular haber verdiler. Koşarak eve geldim. Yangını görünce böyle çok üzgünüm. Yangın neyden çıktığını da bilmiyoruz. Bir bildiğim var oda evim komple yandı. Gitti evim gitti benim. Yatacak yatak bile kalmadı. Hepsi yandı" dedi.



Yangın çıktığında korktuğunu belirten Köy sakinlerinden İsmail Topçular, "Birden tüp patladı. Televizyonda patladı. Sonra birden evi alev aldı. Büyük alevler çıktı. Daha sonra evin çatısı komple aşağıya çöktü. İtfaiye çabuk geldi. Yangına müdahale etti ama evde hiç bir şey kalmadı her şey yandı. Yangın çok kötü bir şey" şeklinde konuştu. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, Jandarmanın yangınla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi ve yangına müdahalesi



-İtfaiyecilerin yangına su sıkması ve çalışması



-Mahallelinin su tankerleriyle itfaiyeye söndürmede yardım etmesi



-Yanan evden detay



-Yanan yavru kediden detay ve annesinin yavrusunu yangından kurtarması



-Ev sahibi Mehmet Öküzcü'nün yanan evini izlemesi ve hüngür hüngür ağlaması



-Ailesini yanan evi izlemesi ve duygusallıkları



-komşulardan ve çevreden detay



Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-