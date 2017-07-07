Dha Yurt Bülteni - 15

Kaynarca'daki vahşetin failleri hem iş arkadaşı, hem komşu çıktı (5)



TUTUKLANDILAR



9 aylık kadın ile oğlunu öldüren Birol K. ile Cemal B. Kaynarca Adliyesi'ne sevk edilirken, Cumhuriyet Savcılığı tutuklanmaları isteğiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Birol K. ve Cemal B. tutuklandı.



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Kaynarca'daki vahşetin failleri hem iş arkadaşı, hem komşu çıktı(ek)



SAKARYA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI



Sakarya Valiliği anne ve 11 aylık çocuğunun vahşice öldürülmesiyle ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu: Valiliğin açıklaması şöyle:



"6 Temmuz günü saat 11.00 sıralarında Suriye vatandaşı H.A.R (27) isimli şahıs, Kaynarca Polis Merkezi Amirliğine gelerek kendisinin çalıştığı işyerine sabah saat 03: 00 sıralarında gittiğini, sabah saat 07: 00 sıralarında ikametine geldiğinde ikametin dış kapısının açık olduğunu, 9 aylık hamile olan Suriye vatandaşı (20) E.A.R isimli eşinin ve H.A.R (1) isimli çocuğunun evde olmadığını, hayatlarından endişe duyduğunu beyan ederek Kaynarca İlçe Emniyet Amirliğine müracaatta bulunmuştur. Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmalar neticesinde, aynı işyerinde çalışan B.K. (34) ile C.B.(22) isimli şahısların H.A.R (27) ile tartıştıkları bu sebeple intikam amaçlı plan yaptıkları, bu plan doğrultusunda 6 Temmuz 2017 günü 03.00 sıraları işe gittikleri, izin almadan saat 03.15 sıralarında işyerlerinden ayrılıp müştekinin ikametine gittikleri, kapıyı levye ile açarak içeri girdikleri, ikamette bulunan 9 aylık hamile E.A.R'u darp ederek bayıltıp battaniyeye sardıkları, 2016 doğumlu erkek bebeği de evde elle boğup kucaklarına alarak şüpheliye ait 41 RK... plaka sayılı araca koyup, Birlik Yolu yakınlarında Topça ormanlarına götürdükleri, burada ikisinin de kadına tecavüz ettikleri, bayanın kafasına odun parçası ile vurarak öldürdükleri, maktüleyi ve bebeği battaniyeye sarıp üzerlerine ot, yaprak ve ağaç dalları örttükleri, daha sonra olay yerinden ayrıldıklarını beyan etmişlerdir. Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmış olup, tahkikat devam etmektedir"



Haber: SAKARYA,



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Kilis'te Toplum Merkezi açıldı



KİLİS'te belediye ile Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı işbirliğiyle 15 Temmuz Şehitleri Konağı'nda Toplum Merkezi açıldı.



Açılışa; Ak Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Başkanı Recep Üker, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, daire müdür ve amirleri ile davetliler katıldı.



Açılış öncesi konuşan Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Başkanı Recep Üker, Suriye'deki karışıklığın başladığı tarihten bu yana Kilis'te faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "Birçok faaliyet yapıyoruz. Bence bu faaliyetlerin içerisinde en değerli olanı budur. Çünkü yerel yönetimle ortak faaliyetimiz olacak. Bu faaliyetimiz sadece Suriyelilere yönelik değil, yereldeki bayanların da bu faaliyetlerden faydalanacaklar. İnşallah bu faaliyetlerin de arkası gelecektir" dedi.



Belediye Başkanı Hasan Kara ise, tarihi Kilis evlerini satın alarak restorasyonunu yaptıktan sonra konak olarak değerlendirdiklerini ve buralarda Suriyeli ve Kilisli kadınların meslek öğrendiğini ifade ederek, "Böyle güzelliklerin ortaya çıkması güzel bir şey, esas bayanlarımızın nefes alacakları bir yer olması ayrı bir güzelliktir. İnsanlar, buralarda nefes aldığı gibi bu konaklar aracılığıyla belediyenin sosyal faaliyetlerini yürütüyoruz. Biz belki kendi ortamlarımızda çok iyi olabiliriz" diye konuştu.



Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de, konaklar aracılığıyla sosyal belediyeciliğin üst noktaya çıkarmaya çalıştıklarını kaydetti.



Konuşmaların ardından Türk ve Suriyelilerin meslek edineceği kursların yer alacağı merkezin açılışı yapıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Açılışa katılanlar



Konuşmalar



Açılışın yapılması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)