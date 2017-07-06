Dha Yurt Bülteni - 15

Bodrum'da makilik yangını



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi Yalıkavak Mahallesi'nde çıkan makilik yangınında, 18 hektarlık alan zarar gördü.



Bodrum İlçesi'ne bağlı Yalıkavak Mahallesi Küdür yarımadasında akşam saatlerinde makilik alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere, 10 arazöz, 12 itfaiye aracı ve 40 orman işçisiyle müdahale edildi. Çalışmalar sırasında rüzgarın sürekli yön değiştirmesi, ekiplere zor anlar yaşattı. Alevlerin, ekiplerin yoğun çabası sonucu gece yarısı sırasında kontrol altına alındı.



Yaklaşık 18 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Yangının büyümesi alevlerden genel detay görüntü



-Yangının evlere ve beach cluba yaklaşması yaşanan panik iki kişi ile röp.



-İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi araçlar polis zabıta ekipleri



Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM(Muğla),



===========================================



Kavgayı ayırmak isteyen kadın ve oğlu silahla vuruldu







ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, Fadile Taş ile oğlu 5 yaşındaki Emir Taş, kavga eden komşularını ayırmak isterken tabancayla vurularak yaralandı.



Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Böğürtlen Mahallesi'nde meydana geldi. Çelik ailesinin fertleri arasında evde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar, araya giren komşuları Fadile Taş ile oğlu Emir Taş'a isabet etti. Ayağından yaralanan Fadile Taş ile oğlu Emir, olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Emir Taş, buradaki ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma, tabancayı kullanan kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.







Haber: Mehmet SEZGİN / SİVEREK(Şanlıurfa),



=========================================



Cezaevinden izinli çıktı, eşini boğazından bıçaklayıp, öldürdü (2)







SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI



Manisa'nın Kula İlçesi'nde tartıştığı eşi Hatice Özkara'yı boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Murat Özkara, polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonla Narıncapıtrak Mahallesi'ndeki bir evde gözaltına alındı. Özkara, sorgulanmak üzere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------------



(FOTOSLAYT x 2)



Murat Özkara selfie



Karı-koca birlikte foto



Haber: Hasan YİĞEN / MANİSA (Kula),



========================================



Osmaniye Belediye Başkanının koruması silahlı saldırıda yaralandı (2)







BAŞKAN KARA: FAİLLER EN KISA ZAMANDA BULUNMALI



Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, silahlı saldırıda yaralanan yakın koruması Savaş Çapar'ı, kaldırıldığı hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kara, koruması Çapar'ın vücuduna 2 mermi isabet ettiğini, hayati tehlikesinin olmadığını söyledi. Olayın polis ekiplerince soruşturulduğunu belirten Başkan Kara, "Faillerin en kısa zamanda bulunmasını ve olayında en kısa zamanda aydınlatılmasını şahsım, teşkilatlarım ve Osmaniye halkı adına beklediğimi buradan altını çizerek belirtmek istiyorum. En kısa zamanda faillerin, varsa azmettiricilerinin varsa arka planda yatanların ve saklananların olmak üzere tamamının hukukun ve devletin karşısına çıkartılmasını ve bunların kim olduğunun Osmaniye halkı tarafından bilinmesini gerektiğini altını çizerek belirtmek istiyorumö dedi.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Osmaniye Belediyesi tabelası ve belediye binasından genel görüntü



Belediye Başkanı Kadir Kara'nın hastaneye gelişi



Başkan Kara'nın Savaş Çapar'ın odasından çıkışı



Başkanı Kara'nın konuşması



Haber-Kamera: İbrahim EMÜL / OSMANİYE,



=========================================



Öz babası göz yummuş, arkadaşı, zihinsel engelli kızına cinsel istismarda bulunmuş







TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçesi'nde zihinsel engelli 17 yaşındaki N.Ö.'ye cinsel istismarda bulunan emekli hademe 53 yaşındaki Mustafa G. ile istismara göz yumduğu iddia edilen genç kızın babası 43 yaşındaki S.Ö. tutuklandı. N.Ö. ise devlet korumasına alındı.



Şarköy'ün Yeniköy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli N.Ö., annesi T.Ö.'ye ailesinin tanıdığı emekli hademe Mustafa G.'nin cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Dünyaya getirdiği 5 çocuğundan 4'ü zihinsel engelli olan T.Ö., kızının eğitim aldığı ilçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin sahibine durumu anlatıp, kendilerine yardımcı olmasını istedi. Merkez sahibi de Şarköy Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, şikayette bulundu. Şarköy Cumhuriyet Savcısı Gökmen Özmen, soruşturma başlatıp N.Ö.'nün psikologlar eşliğinde ifadesini aldı.



İfadenin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir okulda görev yaparken 5 ay önce emekli olan hademe Mustafa G.'yi evinde gözaltına aldı.



ANNESİ İLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ, 'İFTİRA' DEDİ



Emniyette ifadesi alınan Mustafa G., çocuklarının eğitim gördüğü okulda hademelik yaparken, yaklaşık 1.5 yıl önce Ö. ailesi ile tanıştığını söyledi. Ailenin sık sık evlerine geldiğini belirten Mustafa G., "T.Ö, çocuklarıyla birlikte evime gelmeye başladı. Babaları S.Ö., çocukları ile bize gelir, kalırdı. Biz baba ile alkol alırdık. Ben acıdığım için aileye yardım ediyordum. Gelmedikleri zaman da çocuklar beni telefonla arayıp, yiyecek sipariş ederlerdi. Çocuklarla telefonla görüştüğüm zaman arkadan anne ve babalarının sesleri geliyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Anneleri T.Ö. ile ilişkimi bitirdiğim için bana iftira atıyor" dedi.



ÖZ BABA: BİZE YARDIM ETTİĞİ İÇİN BİR ŞEY DİYEMEDİM



Mustafa G.'nin ifadesinin ardından polis, cinsel istismara uğrayan kızın babası S.Ö.'yü gözaltına aldı. S.Ö. ise ifadesinde Mustafa G.'nin evinde kaldıkları günlerden birinde birlikte alkol aldıklarını belirterek, "Mustafa bana 10 lira para verdi, ben de 3 paket kaçak sigara almak için dışarıya çıktım. Mustafa'nın odasında kızımla ilişkiye girdiğini düşündüm, ama o bize yardım ettiği için bir şey söyleyemedim. Mustafa benden yanına gelirken kızım N.Ö.'yü de getirmemi isterdi. Kızımı getirmem karşılığında hiçbir talebim olmadı" dedi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Mustafa G., 'engelli çocuğa cinsel istismarda bulunmak', kızın babası S.Ö., ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismara yardım etmek' suçlamasıyla tutuklandı.



Şarköy Kaymakamı Hamdi Öncü'nün girişimleriyle cinsel istismara uğrayan zihinsel engelli N.Ö., devlet koruması altına alındı. Kaymakam Öncü, ailenin diğer çocuklarının da koruma altına alınması için çalışmalara başladıklarını söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------------



(FOTOSLAYT x 2)



Mustafa G. ile S.Ö'nün emniyete getirilmesi



Haber: Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ),