DHA YURT BÜLTENİ - 15

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Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda gözaltına alında 6 şüpheli adliyede

AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem kadın yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Aralık'ta FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 7 kadını kent merkezi ve Sandıklı ilçesinde eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirilirken, dijital tüm eşyalara ise el konuldu.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden biri, koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine karantinaya alınırken, diğerleri ise bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı