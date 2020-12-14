DHA YURT BÜLTENİ - 15

KAHVALTIDAYKEN EVİN ÇATISI UÇTU

İskenderun'da fırtına; konteynerler devrildi (2)

Hatay'ın İskenderun ilçesi kırsalındaki Pirinçlik Mahallesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Züleyha Kara'ya ait prefabrik evin çatısı uçtu. O sırada kahvaltı yapan Kara ailesi, panikle evi boşalttı. Kara ailesine komşuları yardım ederek eşyalarını kendi evlerine taşıdı. Züleyha Kara'nın kızı Tuba Kara, "Evimizin çatısı uçtu, evsiz kaldık. Maddi durumumuz yok, devletimizin ve yardımseverlerin yardım elini uzatmasını bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------Evden ve çatıdan genel detaylarTuba Kara ile röportaj

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

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Bulgaristan fırkateyni, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Bulgaristan donanmasına ait 11 borda numaralı 'SMELI' fırkateyni, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 11.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgaristan donanmasına ait 11 borda numaralı savaş gemisi 'SMELI', saat 12.30 sularında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen fırkateyn, gemiler için boğazın manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru seyrine devam etti. Bulgar savaş gemisinin boğaz geçişine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------

-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Bulgaristan savaş gemisinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Kütahya'da oyun oynarken yakalanan 13 kişiye 49 bin 50 lira ceza

KÜTAHYA'da polis ekiplerince baskın yapılan bir işyerinde oyun oynarken yakalanan 13 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 49 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Alipaşa Mahallesi Genç Ali Sokak'ta bulunan bir işyerinde oyun oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle işyerine baskın yapan polis ekipleri, kurulan masalarda 13 kişinin oyun oynadıklarını tespit etti. Kimlik tespiti yapılan 13 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 bin 150'şer lira, 9 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira olmak üzere toplam 49 bin 50 lira idari para cezası uyguladı. İşyeri, Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı