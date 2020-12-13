DHA YURT BÜLTENİ  -15

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ÇİLEK SERALARI SU ALTINDA KALDI

Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (3)

Antalya'nın Serik ilçesinde, Kadriye ve Çakallık mahallelerinde bulunan kapalı çilek seraları, gece aşırı yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Kadriye Mahallesi Beşgöz deresi mevkiindeki derenin taşması nedeniyle yaklaşık 30 dönüm çilek serası su altında kaldı. Çilek serası sahibi Mehmet İçin, "Dün geceden beri yağan yağmurdan dolayı Beşgöz deresinin taşması neticesinde çilek seram sular altında kaldı. Yeni mahsul olan çilek fideleri telef oldu. Yetkililerden destek bekliyorum" dedi.

Kadriye Mahallesinden Zeynel Burun ise "5 dönüme yakın kapalı çilek seram su altında kaldı. Yeni ürünüm telef olarak zarar gördü" dedi. Aynı mahalleden Zeliha Kaşlı da zarar gören serasındaki suları elinde kovayla boşaltmaya çalışırken, "Seram mahvoldu. Ürünlerimiz zarar gördü" dedi.Kadriye Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan, "Mahallemizden geçen derelerin taşmasından dolayı çilek seraları zarar gördü. Belediye yetkililerini aradık. İş makineleri ile müdahale ediliyor. Diğer imkanları da değerlendiriyoruz" dedi.

Çiftçiler, kendi imkanları ile seralardaki suları boşaltmaya çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı