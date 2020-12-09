DHA YURT BÜLTENİ - 15

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Bakan Soylu'dan depremzedelere ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından konteyner kente yerleştirilen vatandaşları ziyaret etti. Depremzedelerle sohbet eden Bakan Soylu, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depreminin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi almak ve ziyaretlerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. İzmir il Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya katılan Bakan Soylu'ya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve AFAD yetkilileri keşlik etti. Bakan Soylu, vatandaşlara yapılan ayni ve nakdi yardımlar, günlük sıcak yemek dağıtımı, konteyner kentte yapılan çalışmalar, psiko-sosyal destek hizmetleri, eşya tahliye ve depolama çalışmaları, bina yıkım çalışmaları ve diğer konularda yetkililerden bilgi aldı. Ardından Bayraklı'daki konteyner kentte incelemelerde bulunan Soylu, burada vatandaşlarla ve çocuklarla sohbet etti. Depremzedelerin sorunlarını dinleyen Bakan Soylu, konteyner kentte yaşayan çocuklara oyuncak hediye etti. Bakan Soylu'nun ziyaretin ardından kentten ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı